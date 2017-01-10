Перезагрузка: как восстановить силы и энергию после праздников?

По иронии судьбы полный надежд и планов январь традиционно становится самым ленивым месяцем в году — сначала мы жалуемся на ничегонеделание, а затем, как минимум неделю, «раскачиваемся» прежде, чем вернуться в привычный рабочий график. Главная причина усталости — сбой суточных биоритмов. Восстановление сил здорового человека занимает до семи дней. Но если у вас ослаблен иммунитет или подавлено настроение — процесс может затянуться. Как пополнить запасы энергии организма и набраться сил, чтобы «весело-весело встретить Новый год».

#1. Добавьте в рацион продукты-энергетики

Самый простой способ «перезарядить батарейки» — добавить в рацион полезные микроэлементы. Первые в списке — сухофрукты и орехи. Они содержат большое количество незаменимых жирных кислот, которые организм не в состоянии синтезировать сам; минералы (магний, фосфор, калий, кальций, железо, цинк и селен); антиоксиданты; белок и клетчатку (помогают регулировать работу кишечника и укрепляют мышцы). В числе здоровых энергетиков — зеленые листовые овощи (мангольд, сельдерей, брокколи, кресс-салат, цветная и брюссельская капуста, руккола, цикорий). Сочетание мизерной калорийности и жизненно важных витаминов (А, C, B, E и K) делает их просто идеальными. В этой «партии зеленых» хочется особенно выделить шпинат — он имеет высокую питательную ценность и содержит солидную дозу энергосберегающего железа. А еще у вас появился отличный повод и весомое оправдание побаловать себя плиткой горького шоколада — исключительно в профилактических и энергетических целях!

#2. Заряжайтесь мгновенной энергией

Есть несколько проверенных и доказанных экспресс-способов взбодриться в формате «здесь и сейчас». В их числе — пение (сочетание кислородной зарядки тела и приятных эмоций), одежда яркого цвета (по мнению специалистов по хромотерапии желтый, оранжевый и красный оттенок — идеальное решение для поднятия боевого духа) и приятное потягивание (отличное упражнение для нервно-мышечного обновления).

#3. Будьте в меру активной

Парадокс в том, что организму для работы бодрячком необходимо не лениво отдыхать, а оставаться все время деятельным. Чем вы активнее, тем выше уровень энергии. При этом важно сохранить баланс и не переусердствовать. Начните с малого. Пройдите несколько остановок пешком или оставьте автомобиль подальше на парковке. Если у вас сидячяя работа, старайтесь делать перерывы по пять минут каждый час, и просто прогуляйтесь пр офису или слелайте несколько простых упражнений на стуле. Такие мини-паузы помогут повысить производительность. А дома можно и потанцевать.

#4. Правильно отдыхайте

Вас уже порядком тошнит от одного слова «отдых»? Возможно, все это время вы вовсе не расслаблялись. Секрет накопления энергии не в том, чтобы спать доллго — важно делать это в правильное время. Учеными доказано, что самое активное восстановление энергии в клетках тела происходит в период между 22:00 до 04:00 утра — постарайтесь подстроиться под нужды вашего организма и оказаться в постели в этот промежуток времени.

#5. Следите за дыханием

Осознанное дыхание — самый простой способ пополнить силы на физическом уровне. При этом большинство из нас дышит не настолько глубоко, как могли бы: мужчины делают это животом (нижней долей легких), а женщины — грудью (средней долей). Верхней долей не дышит практически никто, из-за чего недополучает как минимум треть от общего объема энергии. Попробуйте потренироваться — сделайте вдох, поднимая при этом ключицу и плечи, впуская воздух через нос и наполняя им верхнюю часть легких. Выдыхая, опустите плечи и ключицу и выпустите воздух через нос. Живот и средняя часть груди остаются при этом неподвижными.

#5. Используйте ароматерапию

Если у вас нет никакого желания и сил заниматься составлением сложных бодрящих аромакомпозиций, возьмите на заметку самые-самые стимулирующие масла — бергамот, мандарин и мяту.

#6. Чаще смейтесь