Новый формат занятий в студиях World Class

Сеть фитнес-клубов World Class совместно с онлайн-кинотеатром Tvzavr выводят на новый уровень понятие «совмещать приятное с полезным». Начиная с 6 июля суперэффективные cycle-тренировки (во время одного занятия сжигается до 600 калорий) можно будет сочетать с просмотром фильмов-призеров Каннского фестиваля. Спортсмены смогут полностью расслабиться: следить за техникой и ритмом призваны высокотехнологичные велотренажеры и кардиомониторы.