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    30 июня 2017

    Новый формат занятий в студиях World Class

    Крутить педали и смотреть фильмы - спорт еще никогда не был таким увлекательным

    Сеть фитнес-клубов World Class совместно с онлайн-кинотеатром Tvzavr выводят на новый уровень понятие «совмещать приятное с полезным». Начиная с 6 июля суперэффективные cycle-тренировки (во время одного занятия сжигается до 600 калорий) можно будет сочетать с просмотром фильмов-призеров Каннского фестиваля. Спортсмены смогут полностью расслабиться: следить за техникой и ритмом призваны высокотехнологичные велотренажеры и кардиомониторы.

    Cycle Studio by World Class

    Записаться на занятие в удобный день - четверг или воскресенье - можно на сайте студии или с помощью приложения, а каждый посетитель Cycle Studio by World Class получит в подарок vip-карту с доступом в онлайн-кинотеатр Tvzavr.

    Первыми новый формат тренировок оценили Сэм Клебанов, Тимур Соловьев, Анна Хилькевич, Владимир Волошин и другие.

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    • Новый формат занятий в студиях World Class | галерея [1] фото [1]
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    • Новый формат занятий в студиях World Class | галерея [1] фото [4]
    • Новый формат занятий в студиях World Class | галерея [1] фото [5]

    Сэм Клебанов

    Владимир Волошин

    Тимур Соловьев

    Айгуль Анисимова

    Анна Хилькевич

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