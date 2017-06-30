Новый формат занятий в студиях World Class

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Крутить педали и смотреть фильмы - спорт еще никогда не был таким увлекательным
Сеть фитнес-клубов World Class совместно с онлайн-кинотеатром Tvzavr выводят на новый уровень понятие «совмещать приятное с полезным». Начиная с 6 июля суперэффективные cycle-тренировки (во время одного занятия сжигается до 600 калорий) можно будет сочетать с просмотром фильмов-призеров Каннского фестиваля. Спортсмены смогут полностью расслабиться: следить за техникой и ритмом призваны высокотехнологичные велотренажеры и кардиомониторы.
Записаться на занятие в удобный день - четверг или воскресенье - можно на сайте студии или с помощью приложения, а каждый посетитель Cycle Studio by World Class получит в подарок vip-карту с доступом в онлайн-кинотеатр Tvzavr.
Первыми новый формат тренировок оценили Сэм Клебанов, Тимур Соловьев, Анна Хилькевич, Владимир Волошин и другие.
Сэм Клебанов
Владимир Волошин
Тимур Соловьев
Айгуль Анисимова
Анна Хилькевич