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    09 августа 2017

    Не утомленные солнцем: чем грозит дефицит витамина D

    ELLE — о том, какие последствия нехватки нутриента по-настоящему пугают

    С детства нам твердят, что нехватка витамина D грозит рахитом. Какое коварство, это правда лишь отчасти: дефицит его ведет к длинному списку проблем со здоровьем, где хрупкость костей на последнем месте. Выясним, что мы не знали о важнейшем витамине D, оказавшемся настоящим корнем зла.

    Проблемы с зачатием и родами

    Не утомленные солнцем: чем грозит дефицит витамина D

    Пару лет назад врачи сделали сенсационное открытие: витамин D, вообще говоря, и не витамин вовсе, а скорее элемент, подобный гормону. Он очень близок к стероидам, например, тестостерону — мужскому половому гормону, который присутствует и в женском организме. Более того, витамин непосредственно участвует в оплодотворении и со стороны мужчины, и со стороны женщины. То есть отвечает за кальций в яйцеклетке и за активность сперматозоидов. Это открытие объясняет падение рождаемости в мегаполисах, где большую часть светового дня люди проводят преимущественно в офисах. Тем временем оптимальный уровень нутриента защищает будущих мам от преждевременных родов.

    Лишний вес

    Не утомленные солнцем: чем грозит дефицит витамина D

    Ожирение и сахарный диабет, который является его следствием, тоже идут рука об руку с витамином D — он увеличивает гормон лептин, контролирующий чувство сытости и потерю веса, и держит в рамках кортизол (при стрессе, как известно, количество жира в организме возрастает). Проще говоря, витамин D нормализует скорость обменных процессов, как активатор.

    Мышцы

    Не утомленные солнцем: чем грозит дефицит витамина D

    Витамин D умеет не только сжигать жиры, но и тонизировать мышцы. Для сокращения мышц нужен кальций, а наш герой аккурат удерживает его в клетках. Во многом поэтому в южных точках карты мира, где неистово едят калорийную пищу, люди редко бывают рыхлыми, а все больше крепкими и подтянутыми. Короче говоря, если тренировки с силовой нагрузкой долгое время не дают результата, имеет смысл проверить уровень витамина D в организме.

    Дела сердечные

    Не утомленные солнцем: чем грозит дефицит витамина D

    Прямую зависимость дефицита витамина D с болезнями сердечно-сосудистой системы пока не доказали. Однако на практике его нехватка идет в одном ряду с большинством из них, ведь сердце — это тоже мышца, которая слабеет без солнечной подзарядки (об этом мы сказали выше). Так, наблюдения показали, что низкий уровень нутриента может повысить риск развития сердечной недостаточности и даже смерти от внезапной остановки сердца.

    Сезонные вирусы

    Не утомленные солнцем: чем грозит дефицит витамина D

    Замечали, что после поездок на юг как минимум полгода грипп обходит стороной даже в разгар эпидемии? Оказалось, что главную оборонительную роль в организме играет не один витамин С, как принято считать, но и D. Наш нутриент аккумулирует иммунные клетки и минимизирует воспалительные процессы.

    Депрессия

    Не утомленные солнцем: чем грозит дефицит витамина D

    Почему по осени хочется все бросить и уехать на Канары? Хорошее настроение в тропиках объясняется вовсе не вниманием мускулистых серферов, а инсоляцией. Сезонная хандра вовсе не мифический диагноз. С наступлением холодного времени года наш организм прекращает вырабатывать витамин D в необходимом количестве. Отсюда упадок сил, раздражительность и депрессивные настроения.

    ПМС

    Не утомленные солнцем: чем грозит дефицит витамина D

    Как мы помним, нутриент принимает непосредственное участие в правильной работе мышечной мускулатуры. Именно поэтому при нехватке витамина D в организме женщины у нее намного тяжелее проявляются симптомы ПМС (предменструального синдрома). От недостатка кальция наступает гипертонус сосудов и мышц.

    Потеря волос

    Не утомленные солнцем: чем грозит дефицит витамина D

    Парадокс: избыток солнечного света вредит качеству волос, а недостаток — их количеству. Причем в большей степени это касается дам. Женщины, страдающие от сильного выпадения волос, по данным исследований, испытывают серьезный дефицит витамина D, влияющего каким-то образом на цикл роста волос.

    Пусть всегда будет солнце

    Резюмируя, стоит отметить, что для восполнения дефицита жизненно важного нутриента совсем не обязательно сейчас же паковать чемоданы на Бали. Достаточно бывать на солнце 10-15 минут в одежде с открытым рукавом несколько раз за неделю. Впрочем, для северных широт в холодный сезон это бывает роскошью, так что набрать свою норму можно через питание: витамин D содержится в молочных продуктах, яйцах, печени и жирных сортах рыбы.

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