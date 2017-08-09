Не утомленные солнцем: чем грозит дефицит витамина D

С детства нам твердят, что нехватка витамина D грозит рахитом. Какое коварство, это правда лишь отчасти: дефицит его ведет к длинному списку проблем со здоровьем, где хрупкость костей на последнем месте. Выясним, что мы не знали о важнейшем витамине D, оказавшемся настоящим корнем зла.

Проблемы с зачатием и родами

Пару лет назад врачи сделали сенсационное открытие: витамин D, вообще говоря, и не витамин вовсе, а скорее элемент, подобный гормону. Он очень близок к стероидам, например, тестостерону — мужскому половому гормону, который присутствует и в женском организме. Более того, витамин непосредственно участвует в оплодотворении и со стороны мужчины, и со стороны женщины. То есть отвечает за кальций в яйцеклетке и за активность сперматозоидов. Это открытие объясняет падение рождаемости в мегаполисах, где большую часть светового дня люди проводят преимущественно в офисах. Тем временем оптимальный уровень нутриента защищает будущих мам от преждевременных родов.

Лишний вес

Ожирение и сахарный диабет, который является его следствием, тоже идут рука об руку с витамином D — он увеличивает гормон лептин, контролирующий чувство сытости и потерю веса, и держит в рамках кортизол (при стрессе, как известно, количество жира в организме возрастает). Проще говоря, витамин D нормализует скорость обменных процессов, как активатор.

Мышцы

Витамин D умеет не только сжигать жиры, но и тонизировать мышцы. Для сокращения мышц нужен кальций, а наш герой аккурат удерживает его в клетках. Во многом поэтому в южных точках карты мира, где неистово едят калорийную пищу, люди редко бывают рыхлыми, а все больше крепкими и подтянутыми. Короче говоря, если тренировки с силовой нагрузкой долгое время не дают результата, имеет смысл проверить уровень витамина D в организме.

Дела сердечные

Прямую зависимость дефицита витамина D с болезнями сердечно-сосудистой системы пока не доказали. Однако на практике его нехватка идет в одном ряду с большинством из них, ведь сердце — это тоже мышца, которая слабеет без солнечной подзарядки (об этом мы сказали выше). Так, наблюдения показали, что низкий уровень нутриента может повысить риск развития сердечной недостаточности и даже смерти от внезапной остановки сердца.

Сезонные вирусы

Замечали, что после поездок на юг как минимум полгода грипп обходит стороной даже в разгар эпидемии? Оказалось, что главную оборонительную роль в организме играет не один витамин С, как принято считать, но и D. Наш нутриент аккумулирует иммунные клетки и минимизирует воспалительные процессы.

Депрессия

Почему по осени хочется все бросить и уехать на Канары? Хорошее настроение в тропиках объясняется вовсе не вниманием мускулистых серферов, а инсоляцией. Сезонная хандра вовсе не мифический диагноз. С наступлением холодного времени года наш организм прекращает вырабатывать витамин D в необходимом количестве. Отсюда упадок сил, раздражительность и депрессивные настроения.

ПМС

Как мы помним, нутриент принимает непосредственное участие в правильной работе мышечной мускулатуры. Именно поэтому при нехватке витамина D в организме женщины у нее намного тяжелее проявляются симптомы ПМС (предменструального синдрома). От недостатка кальция наступает гипертонус сосудов и мышц.

Потеря волос

Парадокс: избыток солнечного света вредит качеству волос, а недостаток — их количеству. Причем в большей степени это касается дам. Женщины, страдающие от сильного выпадения волос, по данным исследований, испытывают серьезный дефицит витамина D, влияющего каким-то образом на цикл роста волос.

Пусть всегда будет солнце