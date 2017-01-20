Не по годам: что старит нас больше, чем морщины и седина

Свыше 20% женщин на планете обнаруживают у себя первые седые волосы в возрасте до 30 лет. И хотя это не является прямым признаком старения, сильно влияет на нашу психику, впрочем, как и вид первых морщин вокруг глаз. Не многие задумываются о том, что некоторые «безобидные» привычки ускоряют наши биологические часы, при этом, в отличие от седых волос, гораздо чаще упускаются из вида. Кроме интенсивного загара (главного супер-активатора фотостарения), есть несколько принципиальных моментов, которые вы должны взять на карандаш, если не хотите раньше времени отправиться к косметологу за чудо-эликсиром вечной молодости.

Сидячий образ жизни

Ученые из Университета Калифорнии опубликовали статью в American Journal of Epidemiology, которая посвящена тому, что малоподвижный образ жизни ускоряет старение клеток. Причем, «скорость» эта впечатляющая — женщины, которые проводят сидя (например, за компьютером) по 8-10 часов могут выглядеть на 9 лет старше своего биологического возраста! Но не стоит паниковать раньше времени, достаточно 30-минутной прогулки в день и подъема на пять пролетов по лестнице, чтобы сгладить удручающий эффект.

Использование смартфонов

Одна из причин преждевременного старения кожи — смартфоны и мобильные устройства, которые мы используем на ежедневной основе. Синее излучение телефонов и компьютерных экранов приводит к раннему фотостарению — разрушению коллагена. Отсюда и сеточки морщин на лице, и пигментные пятна. Помимо этого еще один побочный гаджет-эффект — обвисшие контуры лица и более дряблая зона шеи у 77% владельцев смартфонов. Это происходит из-за того, что большую часть времени мы проводим, уткнувшись в мессенджеры и аккаунты в социальных сетях с опущенной вниз головой.

Алкоголь

Стоит напомнить, что частое употребление алкоголя может иметь пагубные последствия для вашей внешности — особенно сильно оно влияет на кожу и волосы. Если в возрасте 20+ иммунная система довольно быстро восстанавливается, и мы не ощущаем визуальных последствий похмелья, то в 30+ и 40+ нас уже с трудом спасают увлажняющие маски быстрого реагирования. Известно, что чрезмерное потребление алкоголя в среднем возрасте способствует прогрессирующей потере памяти. Да, безусловно, ряд исследований доказывает, что некоторые напитки — скажем, красное вино — в умеренных количествах имеют ряд преимуществ для организма, в том числе, для сердечно-сосудистой системы. Но все-таки доказанный научный факт — люди, которые не пьют ни капли алкоголя, реже страдают от целлюлита и дольше сохраняют высокий процент влажности кожи.

Грусть