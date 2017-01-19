Напиток чага: полезные свойства и применение

Как известно, не все люди доверяют аптечным лекарственным препаратам, предпочитая справляться c недомоганием проверенными народными средствами. Одно из таких — гриб чага, который имеет отличные антисептические и антибактериальные свойства. И, несмотря на некоторые противопоказания, напиток из чаги отлично укрепляет иммунную систему, нормализует обмен веществ и способствует повышению работоспособности. В связи с этим ELLE решил разобраться, как приготовить напиток из чаги, какими свойствами он обладает и в каких количествах его стоит употреблять.

Из-за своего состава гриб чага противопоказан беременным и кормящим матерям, а также людям, страдающим хроническим колитом, и подверженным аллергическим реакциям. Кроме того, это народное средство нельзя совмещать с приемом препаратов, в которых содержится пенициллин или большое количество глюкозы.

Когда речь заходит о полезных свойствах и применении чаги, то в первую очередь стоит отметить его эффективность в лечении расстройств желудочно-кишечного тракта, синдрома хронической усталости , налаживании работы обмена веществ в организме. Хотя, по некоторым данным, это не единственные полезные свойства данного продукта. Считается, что настой чаги способен замедлить рост злокачественных опухолей. В частности, это связано с наличием в его составе птерина, который сложно найти в обычных продуктах питания.

Если вы хотите получить максимальный результат от приема чаги, тогда стоит отдать предпочтение тем рецептам приготовления напитка, в которых сохраняется максимальное количество полезных свойств березового гриба:

Базовый способ. Промойте чагу, положите в керамическую посуду и залейте водой комнатной температуры. Настаивайте в течение 7 часов. Затем достаньте гриб из воды, отожмите и измельчите в мясорубке. Нагрейте воду, где настаивался чага, до 40 градусов и залейте ей мелко порубленный гриб в пропорции 1/5. Оставьте этот настой на 2 суток. После этого отфильтруйте эту воду и долейте кипяченую воду до исходного объема. Хранить в холодильнике не более 4 дней. Принимать по полстакана три раза в день перед едой.

Быстрый способ. Промойте чагу и порежьте на маленькие кусочки. Залейте гриб кипяченой водой и настаивайте около 7 часов. После этого процедите настой. Данный напиток стоит употреблять не больше 3 дней.

Чай из чаги. Если у вас нет возможности настаивать гриб в течение нескольких часов, можно заварить чайный напиток чага. Для этого в кипящую воду добавьте гриб в пропорции ¼. Прокипятите этот настой в течение 15 минут. Если же вы все же хотите максимально сохранить целебные свойства этого напитка, тогда вместо кипячения настаивайте чагу не менее полутора часов.