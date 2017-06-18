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День медицинского работника — отличный повод узнать все самое интересное о представителях этой профессии
Ежегодно в третье воскресенье июня (в этом, 2017 году, это как раз 18 июня), в нашей стране отмечается День медика. По этому случаю ELLE собрал воедино некоторые любопытные факты из жизни и деятельности представителей этой важнейшей и благороднейшей профессии.
Диеты существуют, наверное, столько же, сколько существует человечество. И, как известно, не все диеты одинаково полезны, некоторые вредны и даже смертельно опасны. Это в буквальном смысле испытал на себе лондонский врач Уильям Старк. Этот неутомимый исследователь ресурсов организма изобретал разные варианты питания, то сидел на одном хлебе, то и вовсе на одной воде. До поры до времени тело Старку не мстило, пока он не предпринял попытку оставить в своем рационе один сыр чеддер. Надолго его не хватило и не дотянув до тридцати, доктор Уильям Старк скончался.
А вот коллега бесстрашного англичанина швейцарец Жак Понто разрабатывал сыворотку против яда. Разработав состав, который, по его мнению, был наиболее действенным, Понто решил проверить его на себе. Нашел трех гадюк и позволил каждой из них себя укусить. Затем применил сыворотку и выжил. Не в последнюю очередь потому, наверное, что был не только врачом, но и зоологом.
Иногда серьезную проблему можно решить очень просто. Венский медик Игнатий Земмельвейс долго размышлял, как победить - или хотя бы снизить - смертность при родах. И в итоге додумался. Предложил акушерам в порядке эксперимента мыть руки перед тем, как начать принимать роды. Те удивились, но послушались. Официальный результат не заставил себя ждать - родильная горячка стала очень редкой болезнью, а смертность упала в десятки раз.
Отец всех медиков Гиппократ был убежден, что главная причина всех болезней - лишний вес, жир. По этой причине Гиппократ всем своим пациентам настоятельно советовал перестать объедаться, а лучше вообще перестать есть. Тогда это многих приводило в изумление, но еще больше в изумление приходили те больные, кому помогало голодание.
А вот врач Александр Богданов полагал, что для организма нет ничего лучше процедуры переливания крови. Это, по мнению Богданова, и делает моложе, и лечит самые серьезные болезни. Войдя во вкус, медик за два года сделал себе 11 переливаний, и с каждым разом, как он заявлял, просто рождался заново. Погубило Александра Богданова очередное, двенадцатое переливание. В то время (двадцатые годы XX века) про резус-факторы в России (и не только) еще никто не знал, и та порция крови, ставшая для медика последней, оказалась ему неподходящей.
Знаменитый Луи Пастер был, как многие врачи, человеком бесстрашным. Однажды к Пастеру пришел секундант знатного вельможи и заявил, что тот вызывает его на дуэль. Причины для дуэли на самом деле не было, просто вельможа отчего-то решил, что Пастер его оскорбил, как-то не так посмотрел на него. Медик не стал отпираться, но оставил за собой право выбора оружия. А так как в тот момент, когда к нему явился шальной секундант, Пастер изучал бактерию оспы, то и предложил «биться» на колбах с этой бактерией. «Вот две колбы, в одной обычная вода, а в другой - оспа. Пусть ваш господин выпьет наугад содержимое одной колбы, и я обещаю, что тотчас выпью то, что налито во второй». Секундант обещал передать это требование вельможе, ретировался и был таков. Дуэль, как несложно догадаться, отменилась.
Врачи Древнего Египта лечили переломы, делали операции, ставили зубные протезы. И наверняка уже тогда отмечали День медика.
Ален Бомбар, французский врач, уже почти в наше время, в 1952-м, решился на отважный эксперимент - пересечение Атлантики на лодке без еды и питья. Обычно попавшие в такую ситуацию умирают за три дня, тогда как ресурсы организма позволяют обходиться без пищи до шести недель, без воды - около пяти дней. Бомбар провел в океане 65 дней(!). Он все-таки употреблял пищу - ловил рыбу, выжимал из нее пресную воду с помощью специального, сделанного им пресса. За эти два месяца он сбросил из-за обезвоживания 25 килограмм, лишился ногтей, почти ослеп и очень сильно испортил себе кожу. Однако своего добился. И сделал вывод, что люди, оказавшись в столь стрессовом положении, умирают довольно быстро только по причине страха.
Известный Пьер Кюри создал новый «жанр» медицины - радиотерапию. Случилось это в ходе эксперимента, поставленного Кюри на себе. В течение десяти часов Пьер подвергал собственную руку радиоизлучению. Заработал себе язву, но остался жив. А умер сильно позже, попав под лошадь.
Еще один смельчак, немец Вернер Форсман ввел себе катетер в полость своего же сердца. Сделал это он, не прибегая к наркозу, находясь в сознании. Дело, очень опасное, того стоило - за эти эксперменты (а, точней, за их результаты) Форсман получил Нобелевскую премию.
Иногда собственные же открытия таят смертельные опасности. В один вроде бы прекрасный день Карл Шееле открыл синильную кислоту. Радости его не было предела. Шееле так радовался, что попробовал свое открытие на вкус. Результат? Отважного медицинского работника не стало.
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