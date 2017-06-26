Мнение стоматологов: вся правда о жвачке

Полезна ли жевательная резинка? Жвачку, в классическом представлении, в обществе жуют больше 160 лет, но многие из нас по-прежнему не могут решить — полезная или вредная эта привычка? Расставляем точки над i.

Бэлла Фарбяж, стоматолог-терапевт/ортопед клиники «Стоматология на Тишинке», стаж работы — 16 лет.

«Жевательные резинки бывают двух типов: с сахаром и без. Первые — самые вредные. Сахар — это питательная среда для развития бактерий, которые разрушают зубную эмаль. Приемлемый вариант — жвачки без сахара, с ксилитом и сорбитом. Это два спирта, которые имеют сладковатый привкус. Жевать их приятно, а благополучная среда для микробов при этом не образуется.

Важно! Употреблять жвачку можно только после еды и не дольше 10 минут. Благодаря ей в полости рта вырабатывается в несколько раз больше слюны, которая обладает буферными свойствами — входящие в нее ферменты нейтрализуют кислоты продуктов питания, разъедающие эмаль.