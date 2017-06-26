Мнение стоматологов: вся правда о жвачке

Полная версия
Жевательная резинка: польза или вред
Полезна ли жевательная резинка? Жвачку, в классическом представлении, в обществе жуют больше 160 лет, но многие из нас по-прежнему не могут решить — полезная или вредная эта привычка? Расставляем точки над i.
Бэлла Фарбяж, стоматолог-терапевт/ортопед клиники «Стоматология на Тишинке», стаж работы — 16 лет.
«Жевательные резинки бывают двух типов: с сахаром и без. Первые — самые вредные. Сахар — это питательная среда для развития бактерий, которые разрушают зубную эмаль. Приемлемый вариант — жвачки без сахара, с ксилитом и сорбитом. Это два спирта, которые имеют сладковатый привкус. Жевать их приятно, а благополучная среда для микробов при этом не образуется.
Важно! Употреблять жвачку можно только после еды и не дольше 10 минут. Благодаря ей в полости рта вырабатывается в несколько раз больше слюны, которая обладает буферными свойствами — входящие в нее ферменты нейтрализуют кислоты продуктов питания, разъедающие эмаль.
Другой момент: в современном мире мало по-настоящему жесткой еды — как правило, мы все потребляем очень мягкую пищу. Соответственно, десны не получают необходимую им нагрузку и постепенно ослабевают. Таким образом, жвачка служит своеобразным «тренажером». Только старайтесь обязательно жевать ее на разных сторонах челюсти, чтобы отдельные мышцы не стали гипертрофированными.
Однако, у этой темы есть и обратная сторона. Многие люди жуют жвачку не только после еды, но и просто так — например, чтобы успокоить нервы, бросить курить или быстро освежить дыхание. Делать это вредно! Во-первых, помните о том, что в желудке в этот момент вырабатывается желудочный сок, который разъедает его стенки. Во-вторых, частое обильное образование слюны приводит к тому, что слюнные железы постепенно истощаются — а если саливация во рту низкая, то кариес образуется быстрее. В-третьих, не стоит списывать со счетов и химические вещества, и искусственные вкусовые добавки (многочисленные «Е»), которые входят в состав резинки. У них немало побочных эффектов.
Фотограф: Ольга Тупоногова-Волкова; Стилист: Катя Трошко; Мэйк и Волосы: Лена Ясенкова и B.B Team; Продюсер: RL Jewel; Модель: Саша Киселёва; Все украшения - RL Jewel
Не забывайте, что жвачка лишь помогает соблюдать гигиену полости рта, но ни в коем случае не заменяет полноценный уход. Воспринимайте ее как дополнительное простейшее средство, уменьшающее риск возникновение кариеса, которое всегда под рукой».
Спецпроекты