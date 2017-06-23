Лучшие бесплатные тренировки в Москве

Чтобы привести себя в форму и наконец влиться в ряды адептов спорта, вовсе не обязательно покупать дорогой абонемент в фитнес-клуб. Который год по всей Москве проходят бесплатные тренировки под эгидой спортивных брендов, предлагающих огромный выбор направлений для любого уровня подготовки. ELLE узнал, на какие из них стоит обратить внимание в первую очередь.

Йога в парках

Привести в порядок чувства и мысли, научиться тантрическому дыханию, развить гибкость, укрепить мышцы и улучшить фигуру – все эти цели преследует йога. Найти свой стиль из почти 5 десятков вариантов уже не первое лето можно абсолютно бесплатно – в рамках проекта «Йога в парках», который в этом году охватывает 12 площадок. Найти ближайшую к дому, изучить расписание и записаться на занятие можно на официальном сайте проекта. Одно но: если температура воздуха падает ниже 18 °, все занятия отменяются, так что адептам йоги этим холодным летом остается уповать только на теплый антициклон.

Nike

Если похудеть к лету так и не удалось, есть все шансы привести себя в форму в экспресс-режиме, воспользовавшись щедрым предложением Nike. Главная база, где дают бой дряблым мышцам, - новый флагман бренда на Кузнецком Мосту. Там проходят тренировки, направленные на развитие силы, выносливости и подвижности за счет работы с собственным весом и дополнительным оборудованием. Другая площадка с тем же набором активностей – спортивно-игровой центр Playground на Складочной улице. Там же проходят баскетбольные тренировки NTC + Basketball: мужские, женские и NTC DAY – длиной 2,5 часа, включающий специальный блок для новичков. Кроме того продолжает свою работу беговой клуб Nike+ Run Club, дислоцирующийся на стадионе братьев Знаменских в Сокольниках, в том же флагманском магазине, в «Метрополисе» и возле главного здания МГУ (только для студентов университета). На любое из занятий действует предварительная запись – оповестить о своем приходе можно с помощью мобильного приложения или на официальном сайте.

Adidas

Adidas открыл сезон, презентовав новую базу в Парке Горького, фокус активностей в которой меняется из месяца в месяц. Июнь объявлен месяцем футбола, июль – женского тренинга и Power Tri, август – уличной культуры и спорта. Впрочем, это не значит, что расписание ограничено одним типом тренировок. Под девизом #ясоздаю прокачать тело и дух предлагают на занятиях бегом, баскетболом, танцами и многими другими видами спорта. Все спортивные удовольствия разом на базе абсолютно бесплатны, как и пользование локерами, душем и остальными атрибутами традиционных раздевалок в фитнес-клубах. Единственное условие посещения – предварительная запись на сайте basemoscow.

Roxy

Кажется, этим летом в Парке Горького тренировки проходят едва ли не на каждом углу. Еще один бренд, который вносит свой вклад в воспитание здоровья москвичей, – Roxy. Раз в неделю зарегистрировавшихся на занятие в 8 утра у парка встретит девушка Roxy и проводит на смотровую площадку главного входа, где с панорамным видом на город проходят тренировки Roxy Yoga с инструкторами студии Yoga Method. Для вечерних занятий Roxy Fitness, которые проходят каждую среду в 19:30, регистрация уже не нужна – потренироваться по программе, специально составленной кураторами школы идеального тела Sekta может каждый оказавшийся на лужайке рядом с Большим массовым полем в Парке Горького.

Quiksilver

Научиться кататься на лонгборде или отточить уже имеющиеся навыки можно на тренировках Quiksilver Go Longboard, которые проходят в Парке Горького каждый четверг в 19:00 на площадке рядом с волейбольным полем. В красном автобусе Quiksilver выдадут тестовую доску и расскажут, как и с чего начать, и все это абсолютно бесплатно.

Reebok