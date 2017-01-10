Лайфкахи для ленивых: как худеть, не прилагая усилий?

Зимой, особенно после праздников, многие из нас чувствуют упадок энергии. При этом возвращаться в форму нужно в кратчайшие сроки. Благо, в XXI веке существует множество ноу-хау, как быстро похудеть, практически не вставая с дивана. Делимся самыми продвинутыми способами привести себя в форму, затрачивая на это минимум энергии. В нашем обзоре - советы главного специалиста по телу клиники Telo's Beauty.

Липатова Олеся, врач-терапевт клиники Telo's Beauty

Рацион питания Если вы совсем не чувствуете сил оторвать себя от дивана, не насилуйте себя. Конечно, рано или поздно нужно возвращаться в привычный ритм - заниматься спортом, много двигаться. Впрочем, часто после длинных ленивых выходных психологи констатируют легкую форму депрессии, которая требует деликатного похода. Не все сразу! Для начала перестаем сметать все на своем пути и закрываем холодильник. Cамое вредное доедаем утром и днем - к вечеру оставляем себе овощные салаты или белки в чистом виде, без углеводов. И, как бы это не было тяжело, забываем об алкоголе. Через «не хочу» добавляем к привычному рациону полезные ингредиенты - отруби, клетчатку, витамины.

Пьем воду А вот это совсем не сложно - просто пьем воду в течение дня. Именно воду - не чай, не соки и даже не воду с газом, а обычную чистую воду, минимум 2 литра в день. Вообще стоит сформировать привычку пить воду постоянно, не только когда вы собрались худеть - вода влияет на все жизненно важные функции от скорости метаболизма до выведения вредных веществ из организма. Кроме того, считается, что вода - главный ингредиент в борьбе с антивозрастными изменениями.

Аппараты А теперь о тяжелой артиллерии. Сегодня существует огромное количество самых продвинутых аппаратов, которые позволяют и быстро похудеть, и избавиться от целлюлита, и выровнять кожу. Злоупотреблять ими я не советую, но пару раз в год, особенно накануне ответственных мероприятий и после долгих праздников, к аппаратным методикам стоит прибегать, чтобы увидеть быстрый результат. Так, например, одной из самых эффективных аппаратных методик является на сегодняшний день Vela Shape (Вела Шейп). Она принципиально новая, нежели предшественники, и на сегодняшний день считается главным аппаратом, если речь идет о коррекции объемов тела. Как и в LPG-массаже, Vela Shape при помощи инфракрасного воздействия растапливает жир - вакуумной насадкой проходят по проблемным зонам, оказывая дренажно-массажный эффект. Но в отличие от того же LPG, в аппарате Vela Shape есть дополнительная и очень важная функция активизации работы фибробластов. Чтобы добиться видимого результата - уменьшения объемов тела и устранения целлюлита - вам нужно пройти около 5-6 процедур. Для сравнения: LPG-массажа для достижения того же результата потребуется в 2 раза больше.