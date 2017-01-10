Золотой глобус-2017 итоги кинопремии
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Гороскоп на 2017 год от Александра Литвина
Готовы ли вы к переменам? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Красота

Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

10 января 2017Сергеева Алина

Лайфкахи для ленивых: как худеть, не прилагая усилий?

Советы для тех, кто хочет привести себя в форму с наименьшими затратами энергии

Зимой, особенно после праздников, многие из нас чувствуют упадок энергии. При этом возвращаться в форму нужно в кратчайшие сроки. Благо, в XXI веке существует множество ноу-хау, как быстро похудеть, практически не вставая с дивана. Делимся самыми продвинутыми способами привести себя в форму, затрачивая на это минимум энергии. В нашем обзоре - советы главного специалиста по телу клиники Telo's Beauty.

Лайфкахи для ленивых: как худеть, не прилагая усилий?
Липатова Олеся, врач-терапевт клиники Telo's Beauty

Липатова Олеся, врач-терапевт клиники Telo's Beauty

Рацион питания

Если вы совсем не чувствуете сил оторвать себя от дивана, не насилуйте себя. Конечно, рано или поздно нужно возвращаться в привычный ритм - заниматься спортом, много двигаться. Впрочем, часто после длинных ленивых выходных психологи констатируют легкую форму депрессии, которая требует деликатного похода. Не все сразу! Для начала перестаем сметать все на своем пути и закрываем холодильник. Cамое вредное доедаем утром и днем - к вечеру оставляем себе овощные салаты или белки в чистом виде, без углеводов. И, как бы это не было тяжело, забываем об алкоголе. Через «не хочу» добавляем к привычному рациону полезные ингредиенты - отруби, клетчатку, витамины.

Лайфкахи для ленивых: как худеть, не прилагая усилий?

Пьем воду

А вот это совсем не сложно - просто пьем воду в течение дня. Именно воду - не чай, не соки и даже не воду с газом, а обычную чистую воду, минимум 2 литра в день. Вообще стоит сформировать привычку пить воду постоянно, не только когда вы собрались худеть - вода влияет на все жизненно важные функции от скорости метаболизма до выведения вредных веществ из организма. Кроме того, считается, что вода - главный ингредиент в борьбе с антивозрастными изменениями.

Лайфкахи для ленивых: как худеть, не прилагая усилий?

Аппараты

А теперь о тяжелой артиллерии. Сегодня существует огромное количество самых продвинутых аппаратов, которые позволяют и быстро похудеть, и избавиться от целлюлита, и выровнять кожу. Злоупотреблять ими я не советую, но пару раз в год, особенно накануне ответственных мероприятий и после долгих праздников, к аппаратным методикам стоит прибегать, чтобы увидеть быстрый результат. Так, например, одной из самых эффективных аппаратных методик является на сегодняшний день Vela Shape (Вела Шейп). Она принципиально новая, нежели предшественники, и на сегодняшний день считается главным аппаратом, если речь идет о коррекции объемов тела. Как и в LPG-массаже, Vela Shape при помощи инфракрасного воздействия растапливает жир - вакуумной насадкой проходят по проблемным зонам, оказывая дренажно-массажный эффект. Но в отличие от того же LPG, в аппарате Vela Shape есть дополнительная и очень важная функция активизации работы фибробластов. Чтобы добиться видимого результата - уменьшения объемов тела и устранения целлюлита - вам нужно пройти около 5-6 процедур. Для сравнения: LPG-массажа для достижения того же результата потребуется в 2 раза больше.

Лайфкахи для ленивых: как худеть, не прилагая усилий?

Какой эффект мы получим по итогам? Уже после первой процедуры кожа в области воздействия станет подтянутой, исчезнет дряблость, признаки целлюлита, произойдет существенное сокращение объемов. С каждой последующей процедурой эффект будет усиливается. А пройдя курс из нескольких процедур, вы и вовсе себя не узнаете. Особенно Вела эффективна после ударно-волновой терапии на аппарате Duolith (Дуолит), который дает нам тройной эффект: устранение даже застарелого фиброзного целлюлита, лимфодренажа, лифтинга и укрепления кожи. Мой десятилетний опыт в борьбе с целлюлитом доказал эффективность именно комплексного воздействия на проблемную зону этих двух аппаратов - Vela Shape и Duolith.

Редакция благодарит клинику Telo's Beauty за помощь в написании материала.

Как быстро вернуться в форму после праздниковПервое совместное фото Веры Брежневой и Константина Меладзе

ELLE проекты

Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
Самый дерзкий конкурс годаКому достанется роскошный приз от Urban Decay
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить

Читайте также

Путешествия8 лучших горнолыжных курортов мира
ЗвездыБеременные звезды на «Золотом глобусе – 2017»
Практика5 фактов о стоунотерапии
ЕдаВот такие пироги: лучшие рецепты от шеф-поваров Москвы

ELLE рекомендует

Лучшее на Elle

ТрендыВаше сиятельство: глиттер-стробинг
Практика10 процедур, последствия которых лучше переждать дома
ПрактикаПартия зеленых: бьюти-продукты главного цвета 2017 года
Кино10 сериалов, которые можно пересматривать бесконечно
КиноДорога к «Оскару»: лучшие фильмы
ЕдаПод бой курантов: 7 оригинальных рецептов к Новому году
ПрактикаМакияж на Новый год 2017
ПрактикаБьюти-итоги 2016 года
СобытияГлавные события 2016 года
ПрактикаЛучшие итальянские бренды сумок
ПсихологияНумерологический прогноз на 2017 год
ТрендыМаникюр на Новый год 2017
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.