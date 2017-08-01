Куда бежать: лучшие места для пробежек в Москве

Летом трудно заставить себя заниматься. Тем, кому наскучило монотонное кардио на беговой дорожке, самое время приобщиться к пробежкам на улице. Тем более погода шепчет, а кроме пары беговых кроссовок для вылазок ничего не потребуется. Даем наводку, где лучшие маршруты для бега в столице.

Парки

Отличным стартом для любителей пробежек на природе станут парки, где тренироваться можно не только на асфальте, но и на грунте. В Москве есть как минимум 15 таких мест, где оборудованы спортивные площадки или просто живописный ландшафт, которым приятно наслаждаться во время бега. И это не только старейшие парки столицы: им. Горького, «Сокольники», ВДНХ, но и менее очевидные для любителей джоггинга «Сад имени Баумана», Екатерининский парк, заповедник «Коломенское», «Красная Пресня» и парк «Фили».

Набережные

Счастливцам, живущим с видом на реку, прямая дорога на набережную. Пробежки вдоль водоемов особенно приятны с лучами первого солнца и на закате и куда увлекательнее кроссов вокруг стадиона. Правда, в черте города в придачу к живописному виду бегуны получают и автотрассу под боком. Впрочем, есть пара вариантов, не прерывных транспортными узлами: 6 км вдоль набережной через Парк им. Горького или 5 км от Большого Краснохолмского моста, что пересекает Москву-реку, до Крымского Вала. Ростовская и Воробьевская набережные тоже в почете у московских легкоатлетов.

Стадионы

Для любителей дать круг почета по стадиону есть множество заманчивых локаций. В хорошую погоду энтузиасты направляются на открытый стадион «Сокол», где пять спортивных площадок с искусственным газоном, вокруг которых прекрасные беговые дорожки. Закоренелые бегуны приемлют профессиональные пространства вроде легкоатлетического манежа ЦСКА, где есть круг с виражами длиной 200 м и пятью дорожками (подобный антураж предусмотрен в манеже СК МГТУ им. Баумана, манеже МГУ, на стадионе им. Братьев Знаменских, на велотреке в «Крылатском» и во Дворце спорта «Москвич»).

Улицы

Далеко не все страждущие от лишних килограммов живут в пешей доступности к вышеперечисленным пунктам. Однако им важно, чтобы маршрут был рядом с домом: вышел — и сразу на треке. В помощь стритраннерам не оживленные транспортом улицы вроде сквера Новодевичьего монастыря, переулков у Малой Никитской или Садово-Кудринской, Гоголевского или Тверского бульваров, Пречистенки или Арбата (но тут придется уворачиваться от людей).

Беговые клубы