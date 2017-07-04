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    04 июля 2017

    Компания Biotherm выпустила первое экологичное молочко с SPF

    Идеальное средство, если защита окружающей среды для вас не пустой звук

    Компания Biotherm продолжает заботиться о защите окружающей среды: помимо финансирования программы Water Lovers, в течение последних пяти лет марка также работала над снижением негативного влияния, которое оказывают на водную среду косметические средства. Результатом исследований стала первая экологичная линейка солнцезащитных средств, которая обладает повышенной биоразлагаемостью и минимальным воздействием на водную флору и фауну.


    Экологичные солнцезащитные средства Biotherm

    Разработкой eco-friendly формулы двадцать ученых занимались целых семь лет. Итогом их работы стало новое защитное молочко, которое, как и прежде, обладает высокой эффективностью (SPF 15, 30 и 50), а главное – подойдет для любой, даже детской, кожи. Средсто обогащено экстрактом чистого термального планктона, оказывающим восстанавливающее действие, и витамином Е, который является мощным антиоксидантом.

    Экологичные солнцезащитные средства Biotherm
    Экологичные солнцезащитные средства Biotherm

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