Компания Biotherm выпустила первое экологичное молочко с SPF

Компания Biotherm продолжает заботиться о защите окружающей среды: помимо финансирования программы Water Lovers, в течение последних пяти лет марка также работала над снижением негативного влияния, которое оказывают на водную среду косметические средства. Результатом исследований стала первая экологичная линейка солнцезащитных средств, которая обладает повышенной биоразлагаемостью и минимальным воздействием на водную флору и фауну.

Разработкой eco-friendly формулы двадцать ученых занимались целых семь лет. Итогом их работы стало новое защитное молочко, которое, как и прежде, обладает высокой эффективностью (SPF 15, 30 и 50), а главное – подойдет для любой, даже детской, кожи. Средсто обогащено экстрактом чистого термального планктона, оказывающим восстанавливающее действие, и витамином Е, который является мощным антиоксидантом.