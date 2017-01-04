Как поправить здоровье и стать привлекательнее в год Огненного Петуха

Крыса

Забота о здоровье должна стать одной из главных целей 2017 года. Обратите внимание на свой рацион (возможно, вам стоит узнать мнение диетолога относительного питания) и запишитесь в фитнес-центр — только по классической и трудоемкой схеме вы сможете избавиться от лишнего веса, который с успехом аккумулировали последние несколько лет. Из-за чрезмерных нагрузок на работе уязвимым местом Крысы станет нервная система.

БЫК

Обычно в отношении собственного организма вы занимаете нейтральную позицию: вы не из тех знаков, у которых есть вредные привычки, но и поклонником ЗОЖ вас назовешь с натяжкой. Возможно, пришло время выработать парочку приятных и здоровых ритуалов. Стоит отметить, что 2017 год будет хорошим и прибыльным для Быка во всех аспектах, и серьезных проблем со здоровьем возникнуть не должно, поэтому забота о себе будет связана скорее с внешней привлекательностью (с годами вы становитесь все более сексуальной и притягательной) и духовной эволюцией.

ТИГР

Для Тигра 2017-ый станет годом закладки фундамента. Все, что будет происходить в ближайшие месяцы ляжет в основу будущего. Стоит проявить себя с лучшей стороны, в том числе и в области заботы о здоровье. Первым делом необходимо избавиться от стресса предыдущих лет и плохого настроения, в котором вы стали пребывать регулярно. Подумайте о том, как и где лучше расслабиться, разгрузить голову — выбирайте упражнения, которые принесут вам спокойствие, например, асаны из йоги. Что касается классической медицины — запишитесь на прием к флебологу, чтобы проверить вены.

КРОЛИК

В отношении собственного здоровья Кролику следует быть более деликатным и чутким — причем, это касается не только физических аспектов, но и психического состояния. Интересно, что вы уже сами осознали это в 2016 году и начали постепенно менять закостенелые привычки. Не сбавляйте обороты и продолжайте, пусть и через силу, в 2017-ом. Прежде всего, не забывайте правильно питаться — диета ваше слабое место! Девиз этого года: «контроль над импульсами» относится и к еде. Косметические процедуры, связанные с коррекцией фигуры, дадут впечатляющий результат.

ДРАКОН

В этом году для вас очень важно хорошо отдохнуть, чего вы давно не делали, постоянно совмещая отпуск с посторонними заботами. Тотальный релакс позволит вам с оптимизмом справиться со всеми поставленными задачами и принятием сложных решений, каких в этом году будет немало. Набирайтесь сил и не принимайте все близко к сердцу! Отдельная рекомендация касается посещения гинеколога.

ЗМЕЯ

Здоровье Змей будет довольно нестабильным в течение всего года. Впрочем, это и не удивительно — в восточном цикле именно эти представители заботятся о себе меньше всего. Так в самом начале года возможны проблемы с пищеварением — держитесь подальше от любых сомнительных продуктов, не экспериментируйте с новыми ресторанами и забудьте о вредных привычках. Одновременно с этим навалится стресс, поэтому не забывайте время от времени расслабляться — сходите на массаж. Пускать болезни на самотек, как вы регулярно делаете, не позволительно.

ЛОШАДЬ

Отменное здоровье станет одним из поводов для радости и гордости. После нескольких лет «упадка сил» в 2017 году произойдет энергетический скачок, которым грех не воспользоваться. Например, чтобы похудеть или заняться новым для себя видом физической активности. Самым слабым местом в организме может стать ваш желудок — остерегайтесь вирусов. Если вы давно думаете о пластической операции, стоит запланировать ее на осень.

КОЗА

Год гармонии и баланса. Вам следует проводить больше времени наедине с собой, размышляя в тишине и медитируя каждый день. Петух предостерегает от несчастных случаев — будьте осторожны за рулем и не соглашайтесь на рисковые мероприятия (например, воздержитесь от занятий экстремальными видами спорта). Есть риск, что старая болезнь вновь даст о себе знать. Ни в коем случае не отказывайте себе в полноценном сне и посоветуйтесь с врачом по поводу курса витаминов.

ОБЕЗЬЯНА

В этом году стоит быть внимательнее к симптоматике — ни в коем случае не игнорируйте «звоночки» организма и не откладывайте поход к врачу за консультацией, чтобы исключить любые серьезные проблемы со здоровьем. Идеальный вариант — провести check-up (полную диспансеризацию). Проведите ревизию у стоматолога и всерьез займитесь зубами.

ПЕТУХ

Как правило, представители этого знака довольно часто болеют: здоровье — не самая сильная петушиная сторона. И даже тот факт, что вы выступаете в козырной роли хозяина положения и покровителя года, увы, вряд ли поправит ситуацию. Если вы курите — наступил отличный момент, чтобы от пагубной привычки избавиться. В 2017-ом сделать это будет намного проще. В отношении внешности: первая треть года — идеальное время, чтобы кардинальным образом сменить прическу.

СОБАКА

В течение года вас может беспокоить артериальное давление, чтобы лучше его контролировать стоит заняться спортом — бегом или йогой. Больше ходите пешком (помните про рекомендованные кардиологами и супермоделями 10 000 шагов в день?). Не берите сверхурочную работу, а, напротив, старайтесь разгрузить свой график — частые эпизоды сильного стресса чреваты для вас депрессией.

КАБАН