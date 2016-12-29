Как не поправиться на праздниках?

Правило #1. Не выходите из дома голодной

Это важно по нескольким причинам. А) Если вы отправляетесь в гости или на встречу с друзьями в ресторан — съедите гораздо меньше, чем на пустой желудок. Б) Если речь идет о супермаркете — сможете избежать импульсивных «голодных» покупок. Стаканчик натурального йогурта и банан или легкий снэк из хлебца с нежирным сыром отлично справятся с ролью «предохранителя» от переедания. Другая уловка для плоского живота — яблоко перед обедом и ужином.

Правило #2: Не забывайте про базовые тренировки

Если, конечно, они вообще входят в ваше расписание. Спланируйте время таким образом, чтобы в плотном гостевом (или все-таки ленивом?) графике всегда оставалось 25 минут на занятия. Ходьба от парковки до торгового центра не считается за тренировку! Хотя, если это единственное прогнозируемое «спортивное мероприятие» — паркуйтесь хотя бы подальше и лучше поднимайтесь по лестнице или ступенькам эскалатора, а не на лифте. Или, другой пример, вместо того, чтобы после застолья сесть пить чай с друзьями на диване, отправляйтесь на прогулку — продолжите беседу с близкими, а свежий воздух способствует процессу пищеварения.

Правило #3. Пейте достаточное количество жидкости

Мы не устанем повторять снова и снова, что женщина просто не имеет право пренебрегать гидратацией тела. При условии, конечно, что она не хочет состариться раньше времени и сохранить на долгие годы лишние килограммы. Жажда — еще более коварное чувство, чем голод, так как умеет под него мастерски маскироваться. Прибавьте к этому и тот факт, что алкоголь вызывает сильное обезвоживание организма. Поэтому в праздники 2,5 литра жидкости ежедневно никто не отменял. Давитесь простой водой? Вот вам достойная альтернатива.

Правило #4. Перестаньте себя жалеть

Не будьте слишком добры к себе. Часто в праздники мы ловим себя на мысли «я же столько работала/бегала по магазинам/готовила, что заслуживаю несколько ленивых дней». Безусловно, заслуживаете! Но имейте в виду, чтобы потерять 500 гр веса вы должны сжечь на 3500 больше калорий, чем получаете из еды. А вот набрать их в рождественскую пору будет гораздо проще, чем кажется. Возьмите себя в руки.

Правило #5. Не переборщите с алкоголем

Большинство алкогольных напитков мало того, что сами по себе довольно калорийные, так еще и разжигают аппетит, и снимают внутренние запреты — вы легче поддаетесь соблазну съесть «запрещенный продукт» или взять добавку. Заранее определите свою норму — скажем, не больше двух-трех бокалов за вечер. И обязательно чередуйте их со стаканами воды. Во-первых, вы замедлите действие алкоголя. Во-вторых, сможете избежать страшного похмелья на следующий день. В январском номере журнала ELLE мы подготовили большой материал о том, чем опасно и полезно игристое. Cкоро статья будет доступна на сайте.

Правило #6. Укротите аппетиты

Не все продукты борются с чувством голода одинаково. И дело не только в их калорийности, но и в гормоне холецистокинине, который способствует подавлению аппетита на более длительное время, что особенно важно вечером. Его синтезу в организме способствуют продукты с высоким содержанием линоленовой кислоты и других Омега-3 жирных кислот: морская рыба (лосось, палтус, скумбрия), морепродукты (морские гребешки, мидии и креветки), семена льна, оливковое масло, кедровые орехи, шпинат, тыква.

Правило #7. Высыпайтесь

Здоровый сон не меньше восьми часов — необходимое условие для поддержания тела в тонусе, и вы, наконец, можете себе эту роскошь позволить. Дело в том, что наши циркадные ритмы (сон-бодрствование) помогают модерировать грелин — гормон голода, который напрямую связан с коротким сном.

Правило #8. Будьте избирательнее

Рождественских блюд не просто много, они еще и очень разнообразные. Поэтому возникает огромный соблазн непременно попробовать все, что стоит на столе. До начала торжества решите для себя, какие блюда вы можете пропустить. Научитесь отказываться от самых аппетитных блюд, если вы понимаете, что они лишние, не вписываются в намеченный вами рацион, или вы уже сыты. «Нет, спасибо», — фраза, которую в праздники стоит практиковать чаще.

Правило #9. Устраивайте разгрузочные дни

Смысл голодных дней состоит в том, чтобы в течение 16 часов не есть никакую твёрдую пищу. Многие компании сегодня предлагают невероятно вкусные суточные детокс-программы на основе смеси соков и смузи.

Правило #10. Жуйте медленнее