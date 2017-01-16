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16 января 2017

С 5:00 до 7:00: как научиться вставать рано без усилий

Вуаля! Чудесное превращение из «совы» в «жаворонка»

Как выглядит идеальное утро в представлении поклонников ЗОЖ и последователей ведов? Медитация с первыми лучами солнца, стакан воды с лимоном натощак, горстка эко-хлопьев с соевым молоком в бамбуковом блюдечке с голубой каемочкой...

Как выглядит идеальное утро в представлении 90% остальных людей? «Делайте что хотите, только дайте еще поспать». Идея о том, что можно вставать ни свет ни заря, чтобы не торопясь заняться собственными делами, похожа то ли на утопию, то ли на антиутопию. Ради лишнего полчасика сна мы готовы пожертвовать зарядкой, которая закаляет сердце; правильным завтраком, который поможет легко избавиться от пары-тройки лишних кг; и мешками под глазами. Знаем-знаем, «жаворонки» по статистике живут дольше «сов» и выглядят свежее и моложе, но какую цену платят за это ранние пташки?

как научиться вставать рано

Будем честны: способность и возможность просыпаться рано определяется в первую очередь нашей генетикой, и многим людям действительно сложно заставить себя поменять суточные биоритмы. Но если вы полны решимости в 2017 году научиться быстрому подъему без психической ломки, мы подскажем, как этого добиться.

#1. Делите сон на 90-минутные отрезки

Случалось ли с вами такое, что, проснувшись, спустя девять часов крепкого сна, вы чувствовали себя разбитой? А в другой день — «провалившись» часа на четыре — бодрой и отдохнувшей? Сон любого человека на земле (при условии, что у него нет серьезных психических отклонений) можно разбить на 90-минутные циклы — так устроено природой. Трюк состоит в том, чтобы проснуться в самом конце одного из таких периодов, тогда и открыть глаза будет легче, и чувствовать себя вы будете намного лучше. Кстати, рекомендованная норма — 8 часов сна, выбивается из этого графика — вы проснетесь в середине цикла и готовы будете #убитьсебяобстену. Поэтому если вы знаете, что должны встать в 6:30 утра — ложитесь в 23:00.

#2. Переместите будильник в дальний угол комнаты

Если «сигнал тревоги» расположен рядом с вашей кроватью (или, как сейчас, модно, на запястье), нет ничего проще, чем легким движением руки его отключить и продолжить приятное сопение в подушку. Заставить себя физически встать с постели поможет элементарная, но эффективная уловка — перенести будильник куда подальше, в прямом смысле слова. Другой вариант? Заручиться поддержкой wake-up приятеля, то есть человека, который будет звонить вам по утрам и убедится, что вы встали.

как научиться вставать рано

#3. Зарядитесь светом

Солнечный свет помогает выключить мелатонин и избежать ощущения совсем-не-хочу-вставать-с-постели. Просто постойте у окна несколько минут (совет, скорее, на будущее — в зимнее время это вряд ли поможет) или используйте специальный световой будильник.

#4. Выпейте воды

Когда будильник включается в 5 часов утра, а глаза отказываются открываться, наш первый порыв — как можно скорее выпить чашечку кофе. Стоп! В течение ночи клетки вашего тела активно дышат, и вы можете потерять до одного литра жидкости, именно эту потерю и стоит восполнить в первую очередь. Гидратация организма моментально придает энергии. Бонус — выжать в стакан немного лимона.

как научиться вставать рано

#5. Устройте танцы в душе

Остыньте под прохладным (но не холодным!) душем — это поможет ускорить кровообращение. А если принимать утренний моцион под танцевальную мелодию, сможете еще и хорошенько размяться. Ваша главная цель — начать день в хорошем настроении. Тогда встать рано и на следующее утро не составит труда.

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