Голливудские звезды лучше кого-либо знают, как привести себя в форму и скинуть пару-тройку, а иногда и десяток лишних килограмм в кратчайшие сроки. В связи с этим ELLE решил собрать список из самых известных программ по снижению веса, которыми пользуются голливудские знаменитости.

Методика Роберта Аткинса

Обращаясь к вопросу, как худеют звезды, нельзя не сказать о диете американского кардиолога Роберта Аткинса, которая помогла, к примеру, в кратчайшие сроки сбросить супруге Канье Уэста несколько десятков килограмм после рождения второго ребенка. Основная идея этой методики заключается в том, чтобы максимально исключить из своего рациона углеводы — для того чтобы организм начал использовать жиры в качестве основного источника энергии. Кроме того, по мнению диетологов, сокращение потребления продуктов, содержащих углеводы, способствует выводу токсинов из организма. К тому же, в рамках программы питания, придуманной доктором Аткинсом, в крови стабилизируется количество сахара, что способствует избавлению от головных болей, усталости и болей в мышцах.

Ким Кардашьян придерживалась диеты Аткинса, чтобы сбросить вес после беременности

Диета доктора Орниша

Как известно, среди знаменитостей довольно большой процент тех, кто придерживается вегетарианства. Поэтому неудивительно, что многие звезды шоу-бизнеса худеют по методике доктора Орниша. Основная концепция его диеты заключается в сокращении потребления жиров, часто содержащихся в продуктах животного происхождения. По мнению диетолога, именно жиры отрицательно влияют на функции сердечно-сосудистой системы. В рамках данной диеты все продукты делятся на три группы: полезные, умеренно полезные и вредные (к последней группе относятся блюда, которые содержат больше 2 граммов жиров на одну порцию).

Доктор Орниша является личным диетологом Хиллари и Билла Клинтона

Японская диета

Основная идея данной системы избавления от лишних килограмм — есть нужно только в тот момент, когда этого действительно хочется, но не больше 3 раз в день. То есть данный метод похудения полностью отрицает дробное питание и наличие перекусов в течение дня. Кроме того, на этой диете нельзя сидеть больше 14 дней — это может быть опасно для здоровья, так как питание по этой методике не сбалансировано и имеет довольно жесткие ограничения в наборе продуктов.

Гвинет Пэлтроу периодически сидит на японской диете

Диета Николаса Перрикона

Если вы хотите узнать, как большинству знаменитостей вне зависимости от возраста удается выглядеть моложе, то необязательно сразу же искать информацию о том, к какому пластическому хирургу они ходят. Как утверждает диетолог Николас Перрикон, своим отличным состоянием кожи они обязаны его уникальной методике избавления от лишних килограмм. В частности, он основан на увеличении потребления продуктов, богатых содержанием аминокислот, которые также способны вывести лишнюю воду из организма, что способствует улучшению состояния кожи, волос и ногтей.

Ким Кэттролл придерживается диеты Николаса Перрикона

Макробиотическая диета

В поисках мотивации для избавления от лишних килограмм стоит обратить внимание на макробиотическую диету, которая запрещает употребление продуктов, содержащих ГМО, а также белковой и рафинированной пищи. Кроме того, если вы придерживаетесь девиза «худеем со звездами», стоит обзавестись пароваркой, так как все блюда по этой методике снижения веса лучше готовить на пару.