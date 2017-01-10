Как быстро вернуться в форму после праздников

Новогодние праздники закончились, оставив в качестве воспоминания о себе пару-тройку лишних килограммов. Мы поговорили с фитнес-инструктором, призером чемпионата СПБ по бодибилдингу и амбассадором Grow Food Сергем Югай, чтобы выяснить, как максимально быстро, а главное безболезненно вернуться в форму после Нового года.

«По статистике, в новогоднюю ночь мы съедаем до 5000 калорий, что, конечно, значительно превышает дневную норму. К сожалению, совет не переедать и не злоупотреблять вредной едой и алкоголем в праздники — для большинства наших соотечественников по-прежнему пустой звук. Приняв решение в новом году начать жизнь с чистого листа и с подтянутой фигуры, не стоит резко переходить с салатов, заправленных майонезом, на кефир и гречку. Важно помнить, что зимой как никогда важно полноценное сбалансированное питание, поэтому диетологи не рекомендуют злоупотреблять диетами в этот период. Если вы все-таки приняли решение во что бы то ни стало сбросить набранные за праздники килограммы, переходите к детоксу плавно, постепенно убирая из рациона различные группы продуктов.

Прежде всего перейдите с «праздничного» на более привычное повседневное питание, исключив из рациона сладкое и фастфуд. Спустя две недели начните подчищать свое меню, полностью отказавшись от майонеза и мучных изделий. Перейдите на макароны из твердых сортов пшеницы, жареное мясо замените на запеченную курицу или индейку, на гарнир вместо картофеля выбирайте овощи и крупы. Детокс не должен быть долгим — одной недели более чем достаточно. Кроме того, не лишним будет обратиться за помощью к профессиональному диетологу, а также пройти серию обследований до и после «чистки» организма.

По правде говоря, одного сбалансированного питания, а также отсутствия алкоголя в рационе уже достаточно для того, чтобы существенно уменьшить объемы на талии, а также наладить здоровье. Ведь системный подход всегда лучше и полезнее диет и одноразовых забегов в тренажерный зал. Именно поэтому детокс никогда не сможет заменить полноценное питание и дать таких же результатов, как регулярные занятия фитнесом. Также доказано, что детокс может быть крайне опасен для здоровья: особенно если делать резкий переход от привычного питания к разгрузочному и наоборот. Для начала необходимо пройти полное медицинское обследование, чтобы узнать, нет ли у вас недостатка в тех или иных витаминах и какой у вас гормональный фон. Если есть даже незначительные отклонения — детокс для вас противопоказан.