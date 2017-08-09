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    09 августа 2017

    Идеальное тело в любом возрасте: как тренируется Джей Ло?

    Персональный тренер певицы раскрыл секреты ее идеального тела

    Дженнифер Лопес всю жизнь занимается спортом: с детства она профессионально танцевала, а затем добавила к привычным физическим нагрузкам силовые тренировки. Знаменитый фитнес-гуру Дэвид Кирш, который помогает звездам обрести безупречное тело, недавно подробно рассказал о том, как Джей Ло поддерживает форму.

    «У Дженнифер сумасшедшая дисциплина, поэтому даже если она пропускает занятия, потом работает с еще больше интенсивностью. Она умеет сосредоточиться на каждом своем шаге и прислушивается к своему телу, именно поэтому ее тренировки эффективны», — поделился Дэвид.

    Дженнифер Лопес
    Дженнифер Лопес

    Также тренер сообщил, что у звезды слишком мало времени на полноценные занятия, поэтому специально для нее он разработал короткие тренировки: «Так как Дженнифер постоянно на съемочной площадке, она не может позволить себе уделять внимание отдельным группам мышц, поэтому мы работаем над всем телом. Она занимается с весами среднего размера, ремнями TRX и делает упражнения с собственным весом».

    Дженнифер Лопес
    Дженнифер Лопес

    Особенность тренировок Лопес еще и в том, что они всегда разные, чтобы не стало скучно. К тому же, добавляет Кирш, певица часто придумывает новые упражнения сама. Кстати, Дэвид уверен, что его программа — это лишь 10 процентов от тренировок Лопес. Спорт — образ ее жизни, поэтому тренировки невозможны без правильного питания, которое звезда соблюдает годами: «Только подумайте — она не употребляет сахар, алкоголь и обработанные продукты».

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