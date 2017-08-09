Идеальное тело в любом возрасте: как тренируется Джей Ло?

Дженнифер Лопес всю жизнь занимается спортом: с детства она профессионально танцевала, а затем добавила к привычным физическим нагрузкам силовые тренировки. Знаменитый фитнес-гуру Дэвид Кирш, который помогает звездам обрести безупречное тело, недавно подробно рассказал о том, как Джей Ло поддерживает форму.

«У Дженнифер сумасшедшая дисциплина, поэтому даже если она пропускает занятия, потом работает с еще больше интенсивностью. Она умеет сосредоточиться на каждом своем шаге и прислушивается к своему телу, именно поэтому ее тренировки эффективны», — поделился Дэвид.