Дом Древних Секретов в Саду Эрмитаж

В течение всего июня в Саду Эрмитаж можно будет посетить Дом Древних Секретов – уникальный проект о здоровье и красоте, созданный Colgate. «Мы обратились к тайнам китайских мудрецов, чтобы узнать старинные рецепты здоровья и долголетия. Полученные знания вдохновили нас на создание серии новых средств для ухода за полостью рта. Нам удалось разработать продукты, которые представляют собой идеальное сочетание между технологиями Colgate и уникальными природными ингредиентами» – рассказывает бренд-менеджер Colgate.

На трех лекциях эксперты школы Мастера Ши Янбина и проекта Organic Woman будут делиться с гостями знаниями мудрецов, которые считали, что для сохранения здоровья в первую очередь нужно добиться гармонии души и тела.

На теоретических лекциях посетители узнают, как различные ингредиенты, которыми в Древнем Китае лечили болезни и поддерживали бодрость, использовать в современном мире. Например, 20 июня пройдет занятие на тему детокс-рецептов с лимоном и алоэ, а 27-го – эксперты поделятся бьюти-лайфхаками по применению морской соли и водорослей. После этого воин-монах Шаолиньского монастыря и его ученики помогут гостям развить гибкость, улучшить концентрацию с помощью гимнастики Цигун и Кунг-Фу.

Приятным дополнением к программе Дома станет возможность для всех гостей окунуться в традиционную китайскую культуру: поучаствовать в классической церемонии чаепития или попробовать себя в каллиграфии.