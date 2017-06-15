Большой летний гороскоп 2017 прогноз для всех знаков Зодиака
Сексуальный гороскоп на июнь sex-прогноз
Москва, я люблю тебя! гид по столице
Какое впечатление вы производите? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыВидеоЭнциклопедия

Красота

Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

15 июня 2017

Дом Древних Секретов в Саду Эрмитаж

Colgate запустил проект, посвященный тайнам красоты и долголетия китайских мудрецов

В течение всего июня в Саду Эрмитаж можно будет посетить Дом Древних Секретов – уникальный проект о здоровье и красоте, созданный Colgate. «Мы обратились к тайнам китайских мудрецов, чтобы узнать старинные рецепты здоровья и долголетия. Полученные знания вдохновили нас на создание серии новых средств для ухода за полостью рта. Нам удалось разработать продукты, которые представляют собой идеальное сочетание между технологиями Colgate и уникальными природными ингредиентами» – рассказывает бренд-менеджер Colgate.

Дом Древних Секретов в Саду Эрмитаж

На трех лекциях эксперты школы Мастера Ши Янбина и проекта Organic Woman будут делиться с гостями знаниями мудрецов, которые считали, что для сохранения здоровья в первую очередь нужно добиться гармонии души и тела.

На теоретических лекциях посетители узнают, как различные ингредиенты, которыми в Древнем Китае лечили болезни и поддерживали бодрость, использовать в современном мире. Например, 20 июня пройдет занятие на тему детокс-рецептов с лимоном и алоэ, а 27-го – эксперты поделятся бьюти-лайфхаками по применению морской соли и водорослей. После этого воин-монах Шаолиньского монастыря и его ученики помогут гостям развить гибкость, улучшить концентрацию с помощью гимнастики Цигун и Кунг-Фу.

Приятным дополнением к программе Дома станет возможность для всех гостей окунуться в традиционную китайскую культуру: поучаствовать в классической церемонии чаепития или попробовать себя в каллиграфии.


Материалы по темам

Спецпроекты

Подписываемся под каждым!Конкурс на лучшего beauty-блогера
Hair контурингИдеальное окрашивание для лета
Еще один повод влюбитьсяРомантический конкурс, в котором каждый влюбленный-победитель
Основной инстинктВесна пришла, а надеть снова нечего. Наши мемы зарядят на лучший шопинг!
Конкурс от Schwarzkopf professional:Станьте ангелом BlondMe!
На скорую рукуКак сделать волосы чистыми и пышными за пару минут?
Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Если вы забыли пароль, вы можете восстановить его здесь
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.
Извините,
произошла ошибка!
Пробуйте еще раз