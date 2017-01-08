Британские статисты подсчитали: каждая третья женщина на планете регулярно и целенаправленно ограничивает себя в еде. Мечта о том, что можно серьезно похудеть в самый кратчайший срок, кажется настолько привлекательной, что устоять перед соблазном невозможно. Мы готовы есть суп из сока капусты третьего отжима пять раз в день, считать с калькулятором калории, объявить войну всем оранжевым продуктам или пить чай из утренней росы накануне свидания, искренне надеясь на чудо. Но давайте начистоту: наиболее целесообразный способ прийти в себя (читай — заработать желанные параметры и не посадить организм) — придерживаться сбалансированного питания, которое сопровождается физической активностью, и выработать здоровые привычки.

чем опасны диеты

Чем отличается здоровая и эффективная диета от опасной и «пустой»?

Признаки здоровой диеты: -Разнообразна, включает в себя несколько продуктов, которые вы любите. -Не обязывает вас к покупке конкретных продуктов. -Учитывает ваши предпочтения в еде: что нравится, что не нравится. -Снижает вес в течение длительного времени, постепенно, шаг за шагом. -Закладывает основы нового образа жизни. Признаки опасной диеты: -Не является сбалансированной, расходуется только один вид элементов. -Потребление меньше 1200 калорий в сутки. -Обещает снижение веса без изменения пищевых привычек в долгосрочной перспективе. -Обещает большие изменения веса в короткое время. Например, 3 кг в течение трех дней. -Гарантирует успех. -Обязывает покупать конкретные продукты.

опасны ли диеты

Чем опасны диеты?

#1. Недостаток питательных элементов Распространенное последствие неправильной диеты — нехватка важных питательных элементов, которые необходимы для слаженной работы внутренних органов. Самые популярные и тревожные звоночки — общая слабость, обмороки, головные боли, анемия, аритмия сердца и снижение мозговой активности. Отказ от жира, углеводов и устранение определенных компонентов влекут за собой расстройства пищевого поведения. Самая опасная стадия — необратимые последствия типа анорексии, которая может привести к смертельному исходу. #2. Психологические проблемы Некомфортная диета всегда (!) сопряжена с эмоциональными проблемами. Жесткие ограничения, постоянный контроль чувства голода, отказ от любимых продуктов и пищевых привычек вызывают нервозность и беспокойство. Через несколько дней напряжение нарастает настолько, что многие, если и не срываются окончательно, но позволяют себе некоторые послабления («Всего один кусочек — нестрашно»), а сразу после — испытывают чувство вины за то, что сделали исключение. Мы чувствуем раздражение или уныние. Но подождите еще денек, и на место выдержке придет... скука. Наступил черед очередного и, казалось бы, долгожданного перекуса ростками пшеницы? Но одна эта мысль совсем не возбуждает аппетит. Не удивительно, что неподходящая диета может вызвать не просто тоску, но и настоящую депрессию. Это одна из причин, почему изменения в рационе должны происходить постепенно — человек не в состоянии от фазы «есть все подряд» резко переключиться на образ жизни, включающий парочку веточек спаржи на гриле. Вырабатывайте новые привычки неспеша. Например, для начала измените способ приготовления продуктов на ужин на более здоровый (на пару, гриле и др.) и постепенно выводите/вводите в него новые «правильные» ингредиенты.

самые опасные диеты

#3. «Эффект йо-йо» «Эффект йо-йо» — сокрушительное разочарование большинства худеющих. Сначала вы проходите через жесткий этап отказа от любимых блюд — и килограммы действительно уходят, но как только возвращаетесь к более или менее привычному рациону... не только стремительно набираете потерянный вес, но и превышаете недавний лимит. «Йо-йо» — результат работы довольно умного и расчетливого организма. Испытав однажды глобальную потерю важных компонентов, тело решает, что необходимо срочно запастись достаточным количеством жиров — вдруг вам взбредет в голову снова лишать его удовольствия и важных элементов. Вот почему секрет отменной формы не в чудо-похудении, а в сбалансированном рационе.

Самые опасные диеты

#1. Монодиеты Суп из капусты, лимон, кефир или яблочный уксус. Огромная категория «народных» программ по быстрому похудению основа на том, что в своем рационе вы делаете акцент на каком-то одном продукте в течение недели или двух, после чего возвращаетесь к привычному пищевому ритму. Опасны ли диеты такого типа? По наблюдениям врачей именно монокомпоненты в рационе чаще других влекут за собой «эффект йо-йо». #2. Диета 5:2 Одна из самых модных и инновационных диет родом из Великобритании. Если верить ее создателю Майклу Мосли, придерживаясь питания по системе 5:2 можно сбросить до 7 кг в месяц и до 30 за три месяца. Ее главный принцип — пять дней в неделю вы едите фактически все, что хотите, а вот оставшиеся два дня — употребляете только продукты с высокими содержанием белка и клетчатки (рыба, мясо, овощи), практически полностью избегая простых углеводов (паста, рис, картофель) и ограничиваясь при этом 500 калориями в сутки для женщин и 600 для мужчин. Чем опасна белковая диета по-британски? Ряд европейских врачей жестко раскритиковали такой подход. Во-первых, полная свобода питания в первые пять дней может привести к ожирению, вместо желаемой худобы. А, во-вторых, любой рацион ниже 800 калорий несет серьезные риски для здоровья, в том числе падение артериального давления и сахара в крови. А избыток белка чреват проблемами с почками, ответственными, в том числе, за переработку протеинов.

Чем опасна белковая диета