7 способов побороть похмелье

За все хорошее когда-нибудь приходится расплачиваться. Если потерять бдительность на вечеринке в кругу друзей и выпить лишнего, наутро можно серьезно пожалеть бурном веселье накануне. К счастью, народная мудрость хранит немало рецептов, которые смогут поднять на ноги даже самого отчаянного party monster. Какие-то из них, вроде огуречного рассола и минеральной воды, знакомы нам уже давно — мы же попытались собрать более экзотичные рецепты. Которые, тем не менее, работают. Но на всякий случай напоминаем: неумеренное употребление алкоголя серьезно вредит вашему здоровью!

Лимонные дольки

В Пуэрто-Рико верят: если накануне большой вечеринки натереть подмышки дольками лимона, это поможет избежать обезвоживания организма — одной из причин сильного похмелья. Этот странный рецепт приписывают пирату Роберто Кофреси: морской волк не только втирал цитрусовые в подмышки, но и, говорят, ими же и закусывал. Несмотря на то, что выглядит этот ритуал довольно спорно, лимон до сих пор широко используют в качестве превентивной меры. А качестве приятного побочного эффекта — нежный аромат, который сопровождает вас на протяжении всей вечеринки.

Томатный сок

Те, кто не понаслышке знаком с головной болью наутро после веселой вечеринки, знают: томатный сок помогает существенно улучшить болезненное состояние. Этот wow-эффект достигается благодаря содержанию в напитке витаминов, пектина, яблочную и янтарную кислоты. Этот химический коктейль помогают быстрее сгореть алкоголю и токсинам и очистить от них организм. А если добавить в стакан сока несколько капель острого соуса Tabasco, эти процессы только ускорятся.

Сырое яйцо

Сырые куриные яйца — верные друзья тех, кто переборщил с алкоголем. Обычно их выпивают утром натощак, когда признаки алкогольной интоксикации уже налицо. Однако этот продукт может служить и довольно действенным средством предупреждения похмелья. Выпитое незадолго до или во время вечеринки сырое яйцо содержит в себе вещество под названием авидин. Оно помогает витаминам группы B, которые как раз отвечают за переработку этанола.

Умебоси

Дальняя родственница чернослива — умебоси — популярна в Азии не только как приправа, но и как средство от похмелья. Этот «суперфуд» представляет собой замаринованные, а затем высушенные плоды «японской сливы» (которая, на самом деле, представляет что-то среднее между сливой и абрикосом). Умебоси (или умебоши) также едят при хронической усталости, болезнях сердца и боли в горле. А противопохмельный эффект продукта объясняется высоким содержанием в нем пектинов.

Активированный уголь

Активированный уголь приходит на помощь не только при обычном пищевом, но и при алкогольном отравлении, которое часто сопровождает похмельный синдром. Это натуральный абсорбент, который, приникая в желудок, а затем и в кишечник, впитывает в себя токсины, после чего выводится из организма естественным путем. Уголь хорош как превентивное средство (тогда таблетки по 1 штуке на каждые 10 кг своего веса нужно принимать после вечеринки перед сном) и как экстренная помощь при уже наступившем недомогании (то же количество таблеток следует измельчить, растворить в стакане воды и выпить получившуюся смесь).

Сендвич с беконом

Британские ученые не раз поражали нас своими открытиями в самых неожиданных областях — не ускользнула от их пытливых умов и тема похмелья. В 2009 году ученые университета Ньюкасла выяснили, что наутро после пьянки лучшим средством от недомогания станет сэндвич с беконом. В сале содержится большое количество аминокислот, а хлеб насытит ослабленный организм быстрыми углеводами.

Впрочем, светила британской науки — не первые, кому пришло голову лечить похмелье жирным мясом. Наваристые мясные бульоны и супы в качестве утреннего блюда после бурной ночи рекомендуют по всему миру: от Восточной Европы до Латинской Америки.

Селедка