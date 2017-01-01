Лучшая обложка ELLE 2016 выбор года
Итоги 2016 главные события уходящего года
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Новый год 2017 готовимся к празднику
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Красота

Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

01 января 2017

7 способов побороть похмелье

Народные средства, которые облегчат утро после бурной вечеринки

За все хорошее когда-нибудь приходится расплачиваться. Если потерять бдительность на вечеринке в кругу друзей и выпить лишнего, наутро можно серьезно пожалеть бурном веселье накануне. К счастью, народная мудрость хранит немало рецептов, которые смогут поднять на ноги даже самого отчаянного party monster. Какие-то из них, вроде огуречного рассола и минеральной воды, знакомы нам уже давно — мы же попытались собрать более экзотичные рецепты. Которые, тем не менее, работают. Но на всякий случай напоминаем: неумеренное употребление алкоголя серьезно вредит вашему здоровью!

Средства от похмелья

Лимонные дольки

В Пуэрто-Рико верят: если накануне большой вечеринки натереть подмышки дольками лимона, это поможет избежать обезвоживания организма — одной из причин сильного похмелья. Этот странный рецепт приписывают пирату Роберто Кофреси: морской волк не только втирал цитрусовые в подмышки, но и, говорят, ими же и закусывал. Несмотря на то, что выглядит этот ритуал довольно спорно, лимон до сих пор широко используют в качестве превентивной меры. А качестве приятного побочного эффекта — нежный аромат, который сопровождает вас на протяжении всей вечеринки.

Томатный сок

Те, кто не понаслышке знаком с головной болью наутро после веселой вечеринки, знают: томатный сок помогает существенно улучшить болезненное состояние. Этот wow-эффект достигается благодаря содержанию в напитке витаминов, пектина, яблочную и янтарную кислоты. Этот химический коктейль помогают быстрее сгореть алкоголю и токсинам и очистить от них организм. А если добавить в стакан сока несколько капель острого соуса Tabasco, эти процессы только ускорятся.

Как избавиться от похмелья

Сырое яйцо

Сырые куриные яйца — верные друзья тех, кто переборщил с алкоголем. Обычно их выпивают утром натощак, когда признаки алкогольной интоксикации уже налицо. Однако этот продукт может служить и довольно действенным средством предупреждения похмелья. Выпитое незадолго до или во время вечеринки сырое яйцо содержит в себе вещество под названием авидин. Оно помогает витаминам группы B, которые как раз отвечают за переработку этанола.

Умебоси

Дальняя родственница чернослива — умебоси — популярна в Азии не только как приправа, но и как средство от похмелья. Этот «суперфуд» представляет собой замаринованные, а затем высушенные плоды «японской сливы» (которая, на самом деле, представляет что-то среднее между сливой и абрикосом). Умебоси (или умебоши) также едят при хронической усталости, болезнях сердца и боли в горле. А противопохмельный эффект продукта объясняется высоким содержанием в нем пектинов.

Народные средства от похмелья

Активированный уголь

Активированный уголь приходит на помощь не только при обычном пищевом, но и при алкогольном отравлении, которое часто сопровождает похмельный синдром. Это натуральный абсорбент, который, приникая в желудок, а затем и в кишечник, впитывает в себя токсины, после чего выводится из организма естественным путем. Уголь хорош как превентивное средство (тогда таблетки по 1 штуке на каждые 10 кг своего веса нужно принимать после вечеринки перед сном) и как экстренная помощь при уже наступившем недомогании (то же количество таблеток следует измельчить, растворить в стакане воды и выпить получившуюся смесь).

Сендвич с беконом

Британские ученые не раз поражали нас своими открытиями в самых неожиданных областях — не ускользнула от их пытливых умов и тема похмелья. В 2009 году ученые университета Ньюкасла выяснили, что наутро после пьянки лучшим средством от недомогания станет сэндвич с беконом. В сале содержится большое количество аминокислот, а хлеб насытит ослабленный организм быстрыми углеводами.
Впрочем, светила британской науки — не первые, кому пришло голову лечить похмелье жирным мясом. Наваристые мясные бульоны и супы в качестве утреннего блюда после бурной ночи рекомендуют по всему миру: от Восточной Европы до Латинской Америки.

Как избавиться от похмелья

Селедка

В Германии наутро после продолжительных застолий принято лечиться — нет, не пивом, как вы могли подумать, — а селедкой. Блюдо из этой жирной солоноватой рыбы называется рольпомсами и представляет собой тонкие ломтики сельди, в которые завернуты маринованные овощи. Его же щедрая на эпитеты народная молва окрестила «завтраком после пьянки», и это меткое название, пожалуй, говорит само за себя.

Как не поправиться на праздниках?Как звезды отметили Новый год

ELLE проекты

Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
200 призов в новогодней игреНе теряйте времени – игра уже началась!
Самый дерзкий конкурс годаКому достанется роскошный приз от Urban Decay
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи

Читайте также

ЕдаПод бой курантов: 7 оригинальных рецептов к Новому году
Еда5 вариаций салата «Оливье»
ЕдаЧем задобрить Огненного Петуха: составляем новогоднее меню
ЕдаКак сделать глазурь для новогоднего печенья

ELLE рекомендует

Лучшее на Elle

КиноДорога к «Оскару»: лучшие фильмы
ЕдаПод бой курантов: 7 оригинальных рецептов к Новому году
ПрактикаМакияж на Новый год 2017
ПрактикаБьюти-итоги 2016 года
СобытияГлавные события 2016 года
ПрактикаЛучшие итальянские бренды сумок
ПсихологияНумерологический прогноз на 2017 год
ТрендыМаникюр на Новый год 2017
ПрактикаНовогодние коллекции макияжа
Любовь и сексЛюбовный гороскоп на 2017 год
ЕдаНовогодний стол в год Петуха
ПрактикаУрок русского: новые и лучшие ароматы про Россию
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.