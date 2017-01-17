7 способов очистить организм

За симпатию адептов ЗОЖ производители детокс-явств борются далеко не первый год. Как только они не изощряются, чтобы выжить в мире сельдереевых фрешей, витаминных коктейлей и полной полезных компонентов — чуть ли не заряженной — воды. Хочется экзотики? Вот порция черного коктейля на основе угля. То и дело ломает по десертам? Микс из орехового молока и какао — к вашим услугам. Ну а любителям чего позеленее по первому зову доставят бутылочку смузи со шпинатом. Разумеется, тренд на детокс старательно поддерживают и московские заведения. В кафе «КМ 20» падкую на полезные блюда публику потчуют соками холодного отжима, а в ресторанах Fresh дают коктейли, которые влегкую выводят тусовщиков Столешки и Патриков из алкогольной комы. К слову, поправить здоровье там можно не только с помощью перекусов «на месте», но и заказав на дом программу джусинга New You. Аналогичную услугу предлагают бренды 365 detox и Organic Religion.

1. Джусинг

Этот метод детокса подразумевает полный отказ от еды в пользу свежевыжатых соков. Заметим, речь идет не о простых фрешах, а о миксах, полученных путем холодного отжима, который позволяет сохранить максимум полезных веществ. Устраивать разгрузочные дни на подобных соках советуют тем, кто грешит фаст-фудом, алкоголем, частенько нервничает или попросту хочет улучшить свои пищевые привычки. Побаиваетесь, что на одних соках вы долго не протянете? Тогда попробуйте есть, как обычно, но заменить вредные перекусы фруктово-овощными миксами. Какой-никакой детокс-эффект и порцию витаминов точно получите.

2. Правильное питание

Детокс-меню можно заказать на дом. Такую возможность дает проект «Королевский рацион» диетолога Маргариты Королевой. Судя по перечню вполне себе сытных блюд (рис, филе цесарки, свежие и тушеные овощи), проголодаться за девять дней диеты вы не успеете. Похудеть же удастся за счет специально подобранной последовательности продуктов и дробности. Ну а для тех, кто пока не созрел для строгого рациона, Маргарита Королева дает несколько советов о том, как скорректировать привычный режим питания в лучшую сторону. — Ешьте дробно и небольшими порциями. Хорошая идея — устроить несколько разгрузочных дней: например, на яблоках, рисе или кефире. — Каждый день выпивайте не менее 2,5 л воды, и хотя бы на две недели откажитесь от соли: она удерживает жидкость, тем самым способствуя увеличению веса. — Ешьте не менее 500 граммов свежих овощей и по два-три фрукта в день. Добавьте в свой рацион спаржу, шпинат, салатные листья, огурцы, зеленый горошек и капусту. Они стимулируют работу кишечника и способствуют ускоренному выведению токсинов. — Не отказывайтесь от продуктов с большим содержанием белка. Перерабатывая белок, организм затрачивает энергию, которую он получает за счет сжигания жировых отложений.

3. ГОЛОДАНИЕ

Пока Фаина Раневская завещала «не жрать», светила медицины перешли от теории к практике, — и протолкнули метод лечебного голодания в массы. Его суть проста. Когда вы отказываетесь от пищи, организм даже не подозревает, как долго это может продлиться. В попытках выжить он, в первую очередь, расщепляет самые ненужные вещества — токсины. Такая «чистка» — проверенный способ избавиться от головных болей, неприятностей с опорно-двигательным аппаратом, сердечно-сосудистой и дыхательной системами. Конечно, это далеко не все бонусы, которые мотивируют примкнуть к движению голодающих: в двери заведений, предлагающих такую услугу, (например,«Медицинский центр доктора Золотавина» или немецкую клинику Buchinger Wilhelmi), ломятся желающие быстро похудеть на 10-15 кг, улучшить качество кожи и расквитаться с целлюлитом. Вопреки комментариям злопыхателей о том, что без еды вам только и останется, как залечь дома в позе морской звезды, фанаты этой методики утверждают: сложно будет лишь первые три дня, — потом чувство голода перестанет доставлять дискомфорт и сменится эйфорией. Важный момент! Желающим пройти такой курс придется навещать своего доктора с завидной регулярностью: без постоянных осмотров ничего хорошего из голодовки не выйдет.

4. КАПЕЛЬНИЦА

Витаминные капельницы в тренде. Во всяком случае, так считают жительницы Манхеттена, для которых пускать по венам оздоровительные коктейли — дело уже привычное. В России подобные методы очищения только набирают популярность. Для таких целей чаще всего используют Лаеннек — первый препарат для инъекций, разрешенный на территории нашей страны. Найти его можно в клинике эстетической медицины и косметологии «Азалия». «После праздников, отпуска или насыщенных выходных важно правильно восстановиться и войти в рабочий ритм. Для активизации всех функций организма мы предлагаем пройти курс японских капельниц «Лаеннек» — говорит Алия Талыбова, главный врач клиники эстетической медицины и косметологии «Азалия». — Результат — прилив сил, повышение работоспособности, легкость в теле, хорошее настроение. С помощью капельниц «Лаеннек» мы восстанавливаем все органы и системы организма, что весьма важно для тех, кто ведет неправильный образ жизни». К слову, препарат используют не только в эстетических целях, но и для решения серьезных проблем здоровья: в том числе для лечения болезней печени, язв, астмы и нервоза.

5. ЧИСТКА КРОВИ

Для тех, кому по душе более радикальные методы детокса, есть опция пропустить плазму крови через японские фильтры. Спокойствие! Участь самурая, совершившиго харакири, вам не грозит. На здоровье такая процедура влияет самым положительным образом: помогает скорректировать уровень сахара и холестерина, выйти из состояния стресса, забыть о бессонницах и проблемах с сердечнососудистой системой. В меню «Клинического госпиталя на Яузе» такой аттракцион значится под кодовым названием «гемокоррекция». Очистить кровь от болезнетворных молекул можно с помощью специальных фильтров — этот метод называется каскадной фильтрацией. Другой способ — криоаферез — предполагает воздействие на плазму низкими температурами. Как только холод заставит выпасть все вредные вещества в осадок, плазма вернется в тело — уже без них. Благодаря таким махинациям кровь начнет активнее приливать ко всем органам, тем самым налаживая их работу. Специалисты обещают: по итогам курса из 5 процедур (делать их нужно с перерывами в 2 недели) тотальный anti-age эффект и профилактика солидного перечня заболеваний вам обеспечены.

6. Детокс-ритуалы в спа-центрах

Солидный выбор таких программ могут предоставить спа-центры. К примеру в респектабельном московском местечке Mahash SPA очиститься предлагают на процедуре Mahash Body Sculpt. Все начинается с парения в кедровой бочке и продолжается пилингом на основе сахарного тростника и масел лумбанга. Следующий этап — контрастный душ. Ну а гвоздь программы — массаж проблемных зон с лифтинг-гелем. После этого на разогретые участки кожи наносится охлаждающая сыворотка Arnica Wellness Gel, которая продлевает и усиливает эффект ритуала. Сотрудники спа-центра скромно замечают: такой комплекс легко заменит серьезную процедуру в клинике.



7. ПРОМЫВАНИЕ КИШЕЧНИКА