5 фактов о фолиевой кислоте

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Что должна знать каждая женщина, планируя беременность
В жизни каждой женщины наступает момент, когда она понимает, что хочет стать матерью. И это замечательно! Однако, многие женщины не задумываются о важности подготовки к беременности. А напрасно – чтобы ожидание малыша принесло будущей маме только радость, к этому периоду стоит подойти осознанно и серьезно. Этап планирования, пожалуй, самый важный в материнстве, потому что он включает и принятие серьезного решения, и распределение забот о будущем малыше. Необходимо пройти полное медицинское обследование, создать максимально комфортные условия для будущей мамы и малыша. Разумеется, особую роль в планировании беременности играет правильное питание и полный отказ от вредных привычек.
Многие будущие мамы переживают за собственное здоровье и здоровье малыша, ведь экологическая обстановка в крупных городах зачастую не самая благоприятная, на сон часто не хватает времени, а от стрессов не спрячешься, и, как результат мы имеем ослабленный иммунитет. Впрочем, сбалансированный рацион, йога, прогулки на свежем воздухе, увлекательное хобби помогают отвлечься от гнетущих мыслей и полноценно отдохнуть.
Во время беременности организм работает в режиме повышенных нагрузок, из-за чего в несколько раз увеличивается потребность в витаминах. Чтобы малыш родился здоровым, очень важно подготовить свой организм, создав резерв полезных веществ. Для достижения определенного уровня витаминов организму требуется время. Вот почему нужно заранее начинать принимать полезные вещества. Прием витаминно-минерального комплекса Элевит Пронаталь, поможет организму получить питательные вещества, необходимые как маме, так и ребенку в течение всего периода беременности. Сбалансированная формула Элевит содержит специальную комбинацию из 12 витаминов и 4 минералов и 3 микроэлементов, которые нужны для рождения здорового малыша.
Курение и употребление алкоголя сказываются на способности к зачатию, а также могут привести к порокам развития плода.
Регулярные и умеренные занятия фитнесом помогут укрепить организм и избежать заболеваний, связанных с малоподвижным образом жизни или избыточным весом.
Нужно отказаться от пищи, которая способствует появлению ожирения и задержке жидкости. Старайтесь избегать также тяжелых калорийных блюд.
Стабильный режим и полноценный сон - это, в первую очередь,привычка, формировать которую следует начать за несколько месяцев до предполагаемого зачатия.
Необходимо снизить ежедневный уровень стресса. Возможно, стоит изменить характер работы или же пройти курс массажа, заняться йогой.
Прием витаминов на этапе планирования беременностипозволит создать благоприятные условия для зачатия и правильного течения беременности.
Элевит Пронаталь способствует развитию здорового ребенка и помогает восполнить повышенные потребности матери и плода в витаминах и минералах до и во время беременности.
*Основываясь на исследованиях S. Bramswing, R. Prinz-Langenohl, Y. Lamers, E. Wintergerst, H.K. Berthold, K. Pietrzi. Supplementation with a multivita min containing 800 microg of folic acid shortens the time to reach the preventive red blodd cell folate concentration in healthy women Int.J.Vitam.Nutr.Re. 2009 Mar;79(2):61-70, использование препарата, содержащего 800 мкг фолиевой кислоты, позволяет быстрее достичь оптимальной концентрации фолатов в эритроцитах – 906 нмоль/л в сравнении с 400 мкг фолиевой кислоты.
МАП
L.RU.MKT.CC.06.2016.1292
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