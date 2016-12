5 фактов о фолиевой кислоте

*Основываясь на исследованиях S. Bramswing, R. Prinz-Langenohl, Y. Lamers, E. Wintergerst, H.K. Berthold, K. Pietrzi. Supplementation with a multivita min containing 800 microg of folic acid shortens the time to reach the preventive red blodd cell folate concentration in healthy women Int.J.Vitam.Nutr.Re. 2009 Mar;79(2):61-70, использование препарата, содержащего 800 мкг фолиевой кислоты, позволяет быстрее достичь оптимальной концентрации фолатов в эритроцитах – 906 нмоль/л в сравнении с 400 мкг фолиевой кислоты.

МАП

L.RU.MKT.CC.06.2016.1292