5 фактов о фолиевой кислоте

В жизни каждой женщины наступает момент, когда она понимает, что хочет стать матерью. И это замечательно! Однако, многие женщины не задумываются о важности подготовки к беременности. А напрасно – чтобы ожидание малыша принесло будущей маме только радость, к этому периоду стоит подойти осознанно и серьезно. Этап планирования, пожалуй, самый важный в материнстве, потому что он включает и принятие серьезного решения, и распределение забот о будущем малыше. Необходимо пройти полное медицинское обследование, создать максимально комфортные условия для будущей мамы и малыша. Разумеется, особую роль в планировании беременности играет правильное питание и полный отказ от вредных привычек.

Многие будущие мамы переживают за собственное здоровье и здоровье малыша, ведь экологическая обстановка в крупных городах зачастую не самая благоприятная, на сон часто не хватает времени, а от стрессов не спрячешься, и, как результат мы имеем ослабленный иммунитет. Впрочем, сбалансированный рацион, йога, прогулки на свежем воздухе, увлекательное хобби помогают отвлечься от гнетущих мыслей и полноценно отдохнуть.

Во время беременности организм работает в режиме повышенных нагрузок, из-за чего в несколько раз увеличивается потребность в витаминах. Чтобы малыш родился здоровым, очень важно подготовить свой организм, создав резерв полезных веществ. Для достижения определенного уровня витаминов организму требуется время. Вот почему нужно заранее начинать принимать полезные вещества. Прием витаминно-минерального комплекса Элевит Пронаталь, поможет организму получить питательные вещества, необходимые как маме, так и ребенку в течение всего периода беременности. Сбалансированная формула Элевит содержит специальную комбинацию из 12 витаминов и 4 минералов и 3 микроэлементов, которые нужны для рождения здорового малыша.