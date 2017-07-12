Брэд Питт, Айшвария Рай, Адель и Памела Андресон — число голливудских знаменитостей, придерживающихся принципов вегетарианства и веганства становится все больше с каждым годом. В обзоре ELLE — 25 звезд, которые отказались от мяса.

Айшвария Рай

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После рождения дочери в 2011 году звезда Болливуда набрала около 25 кг. Сбросить их ей помогла индийская диета без мяса. Вернувшись в форму, решила стать вегетарианкой и теперь лишь иногда позволяет себе немного рыбы и называет своими любыми продуктами рис и овощи.

Дженнифер Лопес

«Вегетарианство не только помогает похудеть и оздоровиться, но и делает человека по-настоящему счастливым. С тех пор, как я исключила из рациона мясо, молоко и яйца, просыпаясь по утрам, я чувствую себя так хорошо и легко, что, кажется, могу взлететь», — говорит Дженнифер Лопес.

Кристи Бринкли

63-летняя Кристи Бринкли утверждает, что именно вегетарианство помогло ей сохранить молодость. Она отказалась от мяса в 13 лет и с тех пор ест только овощи и фрукты, иногда добавляя в свой рацион морепродукты. «Я завтракаю овсянкой или йогуртом c ягодами и фруктами. На обед, как правило, ем салат с фасолью и орехами. Ужин — овощи. И никакого сахара. Если я хочу чего-то сладкого, то выпью холодную кокосовую воду или съем банановые чипсы».

Ева Мендес

«В течение примерно шести последних лет я не ем мясо, так как меня не устраивает организация местных ферм. Как только я исключила его из своего рациона, мне сразу стало лучше. К тому же буквально через год моя кожа стала выглядеть более здоровой», — говорила Ева Мендес.

Райан Гослинг

Возлюбленный Евы Мендес отказался от мяса, но обожает сыр и блюда из кальмаров. Гослинг активно борется против жестоких фермерских методов добычи молока и является активистом PETA.

Брэд Питт

Актер уже много лет не ест мясо, но своим любимым блюдом называет пиццу. Кроме того, актер выступает против использования натурального меха.

Кейт Уинслет

Звезда «Титаника» открыто выступает против потребления мяса животных, однако не исключает из своего рациона рыбу и морепродукты. Основу же ежедневного меню Уинслет составляют овощи, причем преимущественно зеленого цвета.

Ричард Гир

К вегетарианству Гир пришел через буддизм. 67-летний актер говорит, что ни разу не пожалел о своем решении, так как с тех пор он стал чувствовать себя значительно моложе и здоровее.

Памела Андерсон

Андерсон — почетный директор PETA и давний веган. Также Андресон яро выступает за повышение осведомленности общественности о жестоком обращении с животными.

Тоби Магуайер

«Человек-паук» перешел на вегетарианство в 1992 году, а в 2009-м стал веганом. По словам актера, такое решение он принял потому, что у него никогда не было желания есть мясо.

Алисия Сильверстоун

Актриса стала веганом, когда ей был 21 год. «Я просто посмотрела на свою собаку и сказала :«Если я не хочу, чтобы съели тебя, как я могу продолжать есть других существ, которые имеют такое же желание жить, так же смешны и милы, как моя собака?» — рассказала она на шоу Опры Уинфри.

Леа Мишель

Мишель стала веганом, когда переехала на Западное побережье для съемок в сериале «Хор» («Лузеры»). Тогда же она стала ярым активистом PETA.

Оливия Уайлд

Уайлд стала вегетарианкой в 12 лет и все это время то становилась веганом, то возвращалась к вегетарианству по этическим и медицинским причинам. «Когда я ем только растения, я чувствую себя примерно в тысячу раз более энергичной», — уверяет Оливия.

Джессика Честейн

Актриса сначала была вегетарианкой, а потом стала веганом. «Я не хочу никого мучить. Не хочу способствовать развитию жестокости в мире», — объясняет Джессика.

Кристен Белл

«Мне никогда не нравился вкус мяса. Я всегда любила брюссельскую капусту!» — говорит звезда сериала «Сплетница».

Джаред Лето

Вегетарианства Лето придерживается уже целых 20 лет. 45-летний актер уверен, что употребление растительной пищи не только приносит здоровье, но и сохраняет молодость.

Натали Портман

Портман стала веганом в 2009 году после прочтения книги Джонатана Сафрана Фоера «Поедание животных». Во время беременности в 2011-м она вернулась к молочным продуктам, так как чувствовала, что ее организм требует сыр и яйца.

Дженна Дуан-Татум

Супруга Ченнинга Татума отказалась от мяса и теперь завтракает зеленым смузи или овсянкой, а еще любит авокадо и заменяет соль разными пряностями.

Ариана Гранде

В 2013 году певица решила стать строгим веганом. «Я твердо верю, что растительная пища может сделать нас счастливее», — говорит Гранде.

Майли Сайрус

Майли перешла на веганство в 2014 году. «Я вдруг осознала, насколько животные разумны», — сказала Майли в интервью Джимми Фэллону. Уже через год PETA признали ее самой сексуальной вегетарианкой.

Лиам Хемсворт

Жених Сайрус разделяет ее взгляды. «После всего того, что я узнал о жестоком обращении с животными, я больше не могу есть мясо. Чем больше я узнавал, тем сложнее и труднее было это делать», — пояснил звезда «Голодных игр». Как и его невеста, он также получил титул PETA «Самый сексуальный вегетарианец».

Адель

Певица отказалась от мяса в 2011 году. Причиной стала собака певицы: «Всякий раз, когда я собираюсь съесть мясо, я вижу глаза моей маленькой собаки».

Хлоя Морец

«Стать вегетарианкой, наверное, было лучшим решением в моей жизни», — призналась актриса своим подписчикам в Twitter.

Элли Голдинг

«Я называю себя стремящимся веганом, — говорит певица. — Это сложно, но не невозможно. Вам просто нужно есть больше зеленых продуктов».

Хоакин Феникс