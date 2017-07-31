25 советов как не поправиться во время отпуска

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1. Мороженое — да! Но: а) никакого вафельного рожка — только в стаканчике; б) сорбет все-таки предпочтительнее. 2. Фрукты — это не десерт, и в конце обеда они могут нарушить процесс пищеварения. Лучше есть их между приемами пищи. 3. Возьмите за правило выпивать стакан воды каждые два часа, как лекарство. 4. За 20 минут до углеводов (рис, паста, картофель...) съешьте белок. Таким образом вы понизите гликемический индекс основного блюда (количество сахара в крови). 5. И никаких углеводов после 14.00!

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6. Джин-тоник, Cuba Libre и Piña Colada? Между бокалами с любимыми коктейлями обязательно выпивайте стакан воды — компенсируете дегидратацию и утолите жажду, которая часто маскируется под аппетит. 7. Хлеб? Только зерновой и только на завтрак. 8. Горстка тыквенных семечек — идеальный снэк на пляже, который поможет протянуть до обеда. Понижает холестерин, «лечит» кожу и достаточно калорийный, чтобы быстро им насытиться. 9. Кусочек ананаса или папайи за полчаса до ужина умерит аппетиты на сон грядущий. 10. Для ужина старайтесь выбирать места с хорошим освещением. Полумрак на летней террасе безумно романтичен, но, увы, вынуждает съесть больше.



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11. Несколько раз на отдыхе сделайте ставку на сырые (но качественные!) продукты. Типа тартара из лосося/тунца или карпаччо. Они сокращают поглощение жиров и углеводов и выводят токсины. 12. Отличная закуска — черные оливки. Не менее полезные, чем зеленые, но менее калорийные. 13. Уберите газировку обратно в холодильник и больше не доставайте! Вкусная альтернатива — вода с фруктами (с кусочками ананаса, клубникой, грушей, мятой...) 14. Всегда, когда это возможно, обязательно ешьте фрукты с кожей. Значение пищевых волокон для работы кишечника сложно переоценить. 15. Любимые гастрономические капризы на отдыхе никто не отменял, но, пожалуйста, пусть это будет, как минимум, половина от обычной порции. А еще лучше — 1/3.



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16. Поверьте, 15 минут простых физических упражнений утром и (важно!) вечером вам по силам. 17. Все внимание на гарнир. Вместо картошки и риса — овощи! 18. Отпуск — идеальное время для прогулок. Например, вдоль кромки воды на пляже — загар ляжет лучше. 19. Не отказывайте себе в удовольствии и сходите на массаж — тело получит необходимый заряд энергии и легкости. А что и говорить про бенефиты антицеллюлитного ухода! 20. Морская вода — источник успокаивающего магния. Съедите меньше на нервной почве.

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