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    31 июля 2017

    25 советов как не поправиться во время отпуска

    Отличный отдых без ущерба для фигуры

    25 советов как не поправиться во время отпускаФОТОGettyImages

    1. Мороженое — да! Но: а) никакого вафельного рожка — только в стаканчике; б) сорбет все-таки предпочтительнее.

    2. Фрукты — это не десерт, и в конце обеда они могут нарушить процесс пищеварения. Лучше есть их между приемами пищи.

    3. Возьмите за правило выпивать стакан воды каждые два часа, как лекарство.

    4. За 20 минут до углеводов (рис, паста, картофель...) съешьте белок. Таким образом вы понизите гликемический индекс основного блюда (количество сахара в крови).

    5. И никаких углеводов после 14.00!

    25 советов как не поправиться во время отпускаФОТОGettyImages

    6. Джин-тоник, Cuba Libre и Piña Colada? Между бокалами с любимыми коктейлями обязательно выпивайте стакан воды — компенсируете дегидратацию и утолите жажду, которая часто маскируется под аппетит.

    7. Хлеб? Только зерновой и только на завтрак.

    8. Горстка тыквенных семечек — идеальный снэк на пляже, который поможет протянуть до обеда. Понижает холестерин, «лечит» кожу и достаточно калорийный, чтобы быстро им насытиться.

    9. Кусочек ананаса или папайи за полчаса до ужина умерит аппетиты на сон грядущий.

    10. Для ужина старайтесь выбирать места с хорошим освещением. Полумрак на летней террасе безумно романтичен, но, увы, вынуждает съесть больше.


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    ФотоGettyImages

    ФотоGettyImages

    ФотоGettyImages

    11. Несколько раз на отдыхе сделайте ставку на сырые (но качественные!) продукты. Типа тартара из лосося/тунца или карпаччо. Они сокращают поглощение жиров и углеводов и выводят токсины.

    12. Отличная закуска — черные оливки. Не менее полезные, чем зеленые, но менее калорийные.

    13. Уберите газировку обратно в холодильник и больше не доставайте! Вкусная альтернатива — вода с фруктами (с кусочками ананаса, клубникой, грушей, мятой...)

    14. Всегда, когда это возможно, обязательно ешьте фрукты с кожей. Значение пищевых волокон для работы кишечника сложно переоценить.

    15. Любимые гастрономические капризы на отдыхе никто не отменял, но, пожалуйста, пусть это будет, как минимум, половина от обычной порции. А еще лучше — 1/3.


    25 советов как не поправиться во время отпускаФОТОGettyImages

    16. Поверьте, 15 минут простых физических упражнений утром и (важно!) вечером вам по силам.

    17. Все внимание на гарнир. Вместо картошки и риса — овощи!

    18. Отпуск — идеальное время для прогулок. Например, вдоль кромки воды на пляже — загар ляжет лучше.

    19. Не отказывайте себе в удовольствии и сходите на массаж — тело получит необходимый заряд энергии и легкости. А что и говорить про бенефиты антицеллюлитного ухода!

    20. Морская вода — источник успокаивающего магния. Съедите меньше на нервной почве.

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    • 25 советов как не поправиться во время отпуска | галерея [2] фото [3]
    • 25 советов как не поправиться во время отпуска | галерея [2] фото [1]
    • 25 советов как не поправиться во время отпуска | галерея [2] фото [2]

    ФотоGettyImages

    ФотоGettyImages

    ФотоGettyImages

    21. Почему бы не сделать прямо в воде — море, реке, бассейне — несколько упражнений? Например, базовые принципы аквааэробики — махи ногами и интенсивные повороты.

    22. Идеальная фигура — это работа не только нашего тела, но и нашего сознания. Выберете несколько здоровых продуктов/блюд, которые вам действительно нравятся. Они помогут «настроить» подсознание на правильный худеющий лад.

    23. Если обстановка позволяет — начинайте утро с супа мисо, как худые приверженцы макробиотики.

    24. Простые, но эффективные упражнения можно делать не только в воде, но и во время просмотра сериала, за чтением книги или этой статьи.

    25. Изучите технику bowspring — система дыхания в определенной S-позиции, которая помогает поддерживать в форме не только тело, но и сердце, и мозг.


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