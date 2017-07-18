25 советов, как не есть после ужина

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После 18.00 нельзя, зато после 21.00 можно? Остановка по требованию по дороге на кухню
#1. Самая элементарная психологическая уловка — почистить зубы. Мозгу дается установка: «Все! На сегодня еда закончилась!»
#2. Доказано, инстаграм-подборка знойных девушек в бикини или, напротив, отложений целлюлита в троекратном увеличении решительно отбивает чувство голода.
#3. Помедитируйте. Меньше гормона стресса кортизола в крови — вероятность «сорваться» на мучных изделиях снижается.
#4. Переоденьтесь. Вместо свободной домашней одежды примерьте что-нибудь облегающее — желание срочно перекусить исчезнет.
#5. Избегайте за ужином пустых калорий (быстрых углеводов, вроде хлеба) и сахара (в том числе в готовых блюдах). Сохраните адекватный уровень инсулина в крови.
#6. Вместо «успокаивающего» чая с бутербродом или кефира выпейте стакан минеральной воды. Волшебные пузырьки газа творят чудеса в отношении фигуры.
#7. Ешьте на завтрак яйца. Это большой источник белка, который помогает сбалансировать сахар в крови в течение дня.
#8. Важно! Просто не покупайте и не храните дома продукты, которые могут заставить вас «сорваться». Это как держать в руках любимый бутерброд и не разу его не укусить — не создавайте себе «дразнилок».
#9. Просто займитесь делом — проверьте домашнюю работу с ребенком, заведите хобби, пишите дневник. Вот и вечер прошел!
#10. Не заходите на кухню «просто так», осматривая запасы продуктов.
#11. Чувство вины за обжорство накануне вечером часто заставляет нас отказаться от завтрака или обеда на следующий день. Порочная практика, которая подталкивает к ночным бдениям и срывам!
#12. Добавьте к вечернему салату кусочки брокколи — они дают длительное ощущение сытости.
#13. Дыши глубже за ужином — снимите физическое напряжение, которое часто подталкивает нас к холодильнику.
#14. Станьте более организованной — это помогает поддерживать естественные биоритмы. Ешьте вечером сидя, с тарелкой, сидя в чистоте, а не перебивайтесь множественными перекусами. Будете чувствовать себя сытой и довольной в течение нескольких часов.
#15. Обзаведитесь «группой поддержки». Договоритесь с домочадцами или подругой, что в минуты острого желания перекусить на сон грядущий, сможете просто с кем-то поболтать и отвлечься.
#16. Посмотрите комедию, полистайте лучшие мемы в интернете или попросите любимого рассказать несколько анекдотов — смех усмиряет спонтанный аппетит.
#17. Классика жанра — не забывайте пить в течение дня воду.
#18. Старайтесь потреблять меньше соли, особенно за ужином.
#19. Сделайте температуру в комнате ниже. Доказано, что люди, которые проводят вечер и ночь в помещении при температуре около 18 градусов реже испытывают приступы ночного голода и сжигают на 7% больше калорий, чем те, кто находится в помещении от 23 градусов и выше.
#20. Ложитесь спать не позже 22.00.
#21. Примите расслабляющую ванну, добавив в нее аромамасло чабреца, шалфея, фенхеля или аниса.
#22. Психо-уловка: пообещайте себе, что эту шоколадку/сэндвич/тортик обязательно съедите на утро, но точно не сейчас.
#24. Хочется чего-то сладенького? Скорее всего, это голод на эмоциональной почве, а не физическая необходимость. Подумайте, как решить проблему без ущерба для фигуры — например, вместо прогулки до холодильника проветрите голову на прогулке вблизи дома.
#25. Попробуйте воздержаться от ночных перекусов на протяжении трех недель — и навсегда забудете об этой проблеме.