25 советов, как не есть после ужина

#1. Самая элементарная психологическая уловка — почистить зубы. Мозгу дается установка: «Все! На сегодня еда закончилась!» #2. Доказано, инстаграм-подборка знойных девушек в бикини или, напротив, отложений целлюлита в троекратном увеличении решительно отбивает чувство голода. #3. Помедитируйте. Меньше гормона стресса кортизола в крови — вероятность «сорваться» на мучных изделиях снижается. #4. Переоденьтесь. Вместо свободной домашней одежды примерьте что-нибудь облегающее — желание срочно перекусить исчезнет. #5. Избегайте за ужином пустых калорий (быстрых углеводов, вроде хлеба) и сахара (в том числе в готовых блюдах). Сохраните адекватный уровень инсулина в крови.

#6. Вместо «успокаивающего» чая с бутербродом или кефира выпейте стакан минеральной воды. Волшебные пузырьки газа творят чудеса в отношении фигуры. #7. Ешьте на завтрак яйца. Это большой источник белка, который помогает сбалансировать сахар в крови в течение дня. #8. Важно! Просто не покупайте и не храните дома продукты, которые могут заставить вас «сорваться». Это как держать в руках любимый бутерброд и не разу его не укусить — не создавайте себе «дразнилок». #9. Просто займитесь делом — проверьте домашнюю работу с ребенком, заведите хобби, пишите дневник. Вот и вечер прошел! #10. Не заходите на кухню «просто так», осматривая запасы продуктов.

#11. Чувство вины за обжорство накануне вечером часто заставляет нас отказаться от завтрака или обеда на следующий день. Порочная практика, которая подталкивает к ночным бдениям и срывам! #12. Добавьте к вечернему салату кусочки брокколи — они дают длительное ощущение сытости. #13. Дыши глубже за ужином — снимите физическое напряжение, которое часто подталкивает нас к холодильнику. #14. Станьте более организованной — это помогает поддерживать естественные биоритмы. Ешьте вечером сидя, с тарелкой, сидя в чистоте, а не перебивайтесь множественными перекусами. Будете чувствовать себя сытой и довольной в течение нескольких часов. #15. Обзаведитесь «группой поддержки». Договоритесь с домочадцами или подругой, что в минуты острого желания перекусить на сон грядущий, сможете просто с кем-то поболтать и отвлечься.

#16. Посмотрите комедию, полистайте лучшие мемы в интернете или попросите любимого рассказать несколько анекдотов — смех усмиряет спонтанный аппетит. #17. Классика жанра — не забывайте пить в течение дня воду. #18. Старайтесь потреблять меньше соли, особенно за ужином. #19. Сделайте температуру в комнате ниже. Доказано, что люди, которые проводят вечер и ночь в помещении при температуре около 18 градусов реже испытывают приступы ночного голода и сжигают на 7% больше калорий, чем те, кто находится в помещении от 23 градусов и выше. #20. Ложитесь спать не позже 22.00.