25 советов, как есть меньше сладкого

1. «Учите матчасть!» Потратьте время на то, чтобы подробно изучить вопрос губительного влияния сахара на организм и внешность. Обладая соотвествующими знаниями, отказаться будет проще.

2. Просто начните есть меньше сладкого. Звучит как издевка, и «капитан очевидность»? Но работает безотказно! Чем меньше сахара ешь, тем меньше хочется. Если вы обычно кладете в кофе или чай два пакетика сахара, попробуйте прожить неделю только с одним. Быстро привыкните.

3. Читайте этикетки: больше 5 гр сахара на 100 гр продукта — это много. Не покупайте.

4. В категорию «запрещенки» запишите еще и ту еду, в которой сахар числится одним из первых трех ингредиентов.

5. Научитесь вычислять продукты с высоким содержанием «замаскированных» сахаров. Это все, что заканчивается на «-оза»: глюкоза, фруктоза, лактоза, декстроза, мальтоза и др. Другие «псевдонимы» сахара: кукурузный, рисовый и тростниковый сироп, патока.