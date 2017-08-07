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    07 августа 2017

    25 советов, как есть меньше сладкого

    Правило первое: прямо сейчас, до прочтения этого текста, уберите подальше все десерты

    1. «Учите матчасть!» Потратьте время на то, чтобы подробно изучить вопрос губительного влияния сахара на организм и внешность. Обладая соотвествующими знаниями, отказаться будет проще.

    2. Просто начните есть меньше сладкого. Звучит как издевка, и «капитан очевидность»? Но работает безотказно! Чем меньше сахара ешь, тем меньше хочется. Если вы обычно кладете в кофе или чай два пакетика сахара, попробуйте прожить неделю только с одним. Быстро привыкните.

    3. Читайте этикетки: больше 5 гр сахара на 100 гр продукта — это много. Не покупайте.

    4. В категорию «запрещенки» запишите еще и ту еду, в которой сахар числится одним из первых трех ингредиентов.

    5. Научитесь вычислять продукты с высоким содержанием «замаскированных» сахаров. Это все, что заканчивается на «-оза»: глюкоза, фруктоза, лактоза, декстроза, мальтоза и др. Другие «псевдонимы» сахара: кукурузный, рисовый и тростниковый сироп, патока.

    как есть меньше сладкого

    6. Не проводите больше четырех часов без еды и воды. Первая реакция на легкий голод и жажду — съесть что-нибудь сладенькое.

    7. Ешьте меньше соленого. Доказано, что избыток солей вызывает желание не только выпить воды, но и потянуться за кусочком «Медовика».

    8. Не держите эмоции в себе. Мы склонны есть шоколад, когда нам грустно, и хрустеть печеньем во время стрессовых ситуаций — проблему это не решает, а здоровье усугубляет.

    9. Больше овощного белка в рационе! Например, бобовых, которые уравновешивают глюкозу в крови.

    10. Купите самые «скучные» продукты и подсластите их самостоятельно. В натуральный йогурт (вместо готового клубничного, персикового и тд.) добавьте мед; в овсянку (вместо каши быстрого приготовления) — ягоды и фрукты.

    как есть меньше сладкого

    11. Найдите пять соблазнительных рецептов десертов, не содержащих сахар. И сегодня же вечером проявите весь свой кулинарный талант.

    12. Не держите дома сладкое!

    13. На работе все вредные продукты складывайте в непрозрачные миски или ящики стола. На видное место ставим самое полезное.

    14. Придумайте себе заманчивую награду за «неделю без сладкого». Например, новый комплект красивого нижнего белья.

    15. Подберите более здоровую альтернативу рафинаду: стевия, сироп агавы, кокос, мед.

    как есть меньше сладкого

    16. Ограничьте простые углеводы: паста, хлеб, белый рис, картофель.

    17. В выпечку кладите меньше песка и больше пряностей. Например, мускатного ореха, ванили и корицы.

    18. Выберете два дня в неделю (скажем, среда и суббота), когда вы сможете насладиться конфетами или печеньем. Осознание того, что в это время можно позволить себе десерт, поможет продержаться все остальное время.

    19. Маленькая баночка газировки = 10 кусков сахара! Оно вам надо? Гораздо лучше жажду и потребность в сладком удовлетворяет минеральная вода с дольками апельсина и парочкой ягод.

    20. Готовы действовать радикально? «Ломка» первые 72 часа без крупинки сахара, а дальше сладкого практически не хочется.

    как есть меньше сладкого

    21. Найдите другой способ получить удовольствие: погрузитесь в интересные задачи на работе, послушайте любимую музыку, займитесь сексом.

    22. Американский диетолог Кэролин Браун советует жевать семена фенхеля. Они снижают сладкий аппетит.

    23. Жвачка может здорово отвлечь от эклера и круассана.

    24. Никогда не ходите в супермаркет на голодный желудок! Точно «зацепите» печенье, выпечку, конфеты и еще что-нибудь на кассе.

    25. Спите от 7 до 9 часов. Бодрым и энергичным не требуется дополнительная подзарядка.

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