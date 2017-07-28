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    28 июля 2017

    200 калорий — это сколько?

    Как на глаз определить 1/10 ежедневного рациона

    Метаболизм и уровень активности — главные переменные, которые стоит учитывать при определении того, сколько калорий вам необходимо для поддержания здоровья. Но есть и усредненные данные Всемирной организации здравоохранения: чтобы быть полной сил и не страдать от лишнего веса женщина может позволить себе, в среднем, 1700—2000 калорий в день (и до 2600 для мужчины). Это около десяти порций по 200 калорий каждая. Но как оценить энергетическую ценность продуктов на глаз, не сверяясь каждый раз с упаковкой или Google? Кто на тарелке самый «богатый»?

    200 калорий — это сколькоФОТОGettyImages

    Помните фантики из жвачки Love is..., емко и точно отвечающие на вопрос, что такое любовь? Предлагаем представить на их месте разные группы любимых продуктов. Итак: «200 калорий — это...»

    200 калорий — это сколькоФОТОGettyImages

    ... полная кастрюля брокколи (580 гр);

    ... или моркови (570 гр);

    ... пол-кило лука;

    ... тарелка яблок (380 гр);

    ... или киви (360 гр)

    ... небольшая спелая дыня (500 гр);

    ... большая ложка арахисового масла (33 гр);

    ... кусочек сливочного масла (28 гр);

    ... четверть упаковки крекеров (50 гр); ... половина бургера (60 гр);

    ... 1,5 кг сельдерея!

    ... порция «пустой» (без соуса и масла) пасты из твердых сортов (150 гр);

    ... а если сдобрить ее 220 гр томатного соуса получите еще одну прибавку в 200 калорий;

    200 калорий — это сколькоФОТОGettyImages

    ... один кусок хлеба (72 гр);

    ... грудка индейки (204 гр);

    ... один запеченный куриный окорочок (102 гр);

    ... два стакана Coca Cola (450 мл);

    ... стакан обезжиренного молока (333 мл);

    ... 3/4 пончика (53 гр);

    ... половина авокадо (125 гр);

    ... 2/3 маффина (42 гр);

    ... 1,5 банана (224 гр);

    ... пять ломтиков чеддара (50 гр);

    ... столовая ложка майонеза (28 гр);

    ... три блинчика (71 гр);

    ... чернила в качестве перекуса (350 гр);

    ... недельный запас цуккини (1 кг).

    200 калорий — это сколькоФОТОGettyImages

    На заметку худеющим! Чтобы сжечь обозначенную порцию в 200 калорий требуется около 40 минут бега, 50 минут быстрой ходьбы или 20 минут на велосипеде

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