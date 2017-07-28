200 калорий — это сколько?

Метаболизм и уровень активности — главные переменные, которые стоит учитывать при определении того, сколько калорий вам необходимо для поддержания здоровья. Но есть и усредненные данные Всемирной организации здравоохранения: чтобы быть полной сил и не страдать от лишнего веса женщина может позволить себе, в среднем, 1700—2000 калорий в день (и до 2600 для мужчины). Это около десяти порций по 200 калорий каждая. Но как оценить энергетическую ценность продуктов на глаз, не сверяясь каждый раз с упаковкой или Google? Кто на тарелке самый «богатый»?