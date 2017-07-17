16 способов избавиться от последствий шумной вечеринки

Лето — время шумных вечеринок с шампанским и пикников с дегустацией средиземноморских вин. Поэтому неудивительно, что советы о том, как избавиться от последствий бурной ночи, актуальны и в теплое время года. ELLE составил список из простых правил, с помощью которых вы с легкостью можете справиться с головной болью после вечера, проведенного в веселой компании.

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До вечеринки

Примите двойную дозу мультивитаминов. По мнению врачей, плохое самочувствие после бурной ночи зачастую связано не с обезвоживанием, как принято считать, а с окислительными процессами, которые начинают происходить в организме. Чтобы это предотвратить, обратите внимание на продукты, богатые антиоксидантами: они помогут снизить ущерб. Также для этих целей подойдет зеленый чай и гранатовый сок. Закажите бургер вместо салата. В ряде случаев человек начинает чувствовать недомогание не из-за чрезмерного количества выпитого накануне алкоголя, а потому что выбрал неправильное для него «сопровождение». Если вы планируете устроить веселую вечеринку, не забудьте плотно поужинать. В вашем меню должны быть продукты, богатые углеводами, белками и жирами, к примеру, стейк средней прожарки или бургер. Отдохните перед мероприятием. Если вы знаете, что вам предстоит дегустация нового коктейльного меню, лучше выспитесь накануне мероприятия, так как сон повысит ваш иммунитет и организму будет проще справляться с головной болью на следующее утро.



Во время вечеринки

Не пейте шампанское. Врачи утверждают, что игристые вина пьются гораздо легче и быстрее, чем обычные. Поэтому, если вы хотите ограничить себя в потреблении алкоголя, выбирайте напитки без пузырьков. Делайте перерывы. Не забывайте простое правило: между коктейлями всегда выпивайте стакан воды, чтобы предотвратить обезвоживание. А еще лучше — замените ее на кокосовый сок или напиток, обогащенный витаминами, они помогут быстрее восстановиться вашему организму. Забудьте про сигареты. Проведя тест на 113 студентах, ученые пришли к выводу: никотин усиливает похмелье, поэтому лучше отказаться от курения во время шумной вечеринки. Выбирайте прозрачные напитки. Врачи утверждают, что в таких напитках, как водка или джин, содержится куда меньше примесей и токсинов, чем в виски или темном роме, так что во избежание головной боли на следующее утро лучше отдать предпочтение «прозрачному» алкоголю.



Смешивайте напитки, используя натуральные соки. В свежевыжатых соках, в отличие от содовой, содержатся витамины, которые могут сократить пагубное влияние алкоголя на ваш организм. Чаще мойте руки. Под воздействием алкоголя иммунитет человека сильно снижается, поэтому вероятность заболеть резко возрастает. Пейте дорогие напитки. Коллекционные виски фильтруются гораздо дольше, чем более дешевые аналоги, а значит, в них содержится меньшее количество примесей и токсинов, из-за которых и возникает похмелье. Кроме того, дорогие напитки вы будете пить куда медленнее, дабы прочувствовать их вкус, и, как следствие, сможете вовремя остановиться.

До того, как ляжете спать

Не пейте слишком много воды. Перед тем, как лечь спать, многие совершают ошибку, когда начинают пить слишком много воды на ночь, дабы «предотвратить похмелье». На самом деле чрезмерное количество жидкости может стать настоящим стрессом для организма. Ограничьтесь одним-двумя стаканами и обязательно поставьте себе еще один на утро. Наденьте маску для сна. После чрезмерного потребления горячительных напитков организму очень сложно «провалиться» в глубокий, восстанавливающий силы сон. Особенно если вы пришли после вечеринки под утро и буквально спустя пару часов вам в окно начало светить солнце. Поэтому, чтобы предотвратить преждевременное пробуждение, надевайте максу для сна.

На следующее утро после вечеринки