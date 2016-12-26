10 вопросов флебологу

Когда мы слышим слово «варикоз», то первая мысль, которая приходит в голову, — им страдают только пожилые люди. На самом деле это не так: первые признаки варикозного расширения вен могут появиться даже в подростковом возрасте. Чтобы лучше разобраться в этой теме, ELLE задал 10 самых распространенных вопросов о варикозе руководителю Центра Инновационной Флебологии (ЦИФ), кандидату медицинских наук, сердечно-сосудистому хирургу, хирургу-флебологу, Члену Ассоциации Флебологов России Соломахину Антону Евгеньевичу, который объяснил, в чем заключается опасность этого диагноза и каким способом лучше всего бороться с варикозным расширением вен.

Соломахин Антон Евгеньевич, Руководитель Центра Инновационной Флебологии

Как определить, есть ли у вас варикоз? Обычно его сразу видно. Если у вас есть хотя бы одна расширенная, набухающая вена, которая сильно видна на поверхности кожи, значит, скорее всего, вы страдаете слабостью венозной системы и вам необходимо сходить на консультацию к флебологу. Кроме того, есть такой вид варикоза, который протекает внутренне и не всегда виден. В таких случаях человек начинает чувствовать сильную тяжесть в ногах, чрезмерную усталость в конце рабочего дня, иногда болезнь сопровождается судорогами икроножных мышц (хотя чаще всего это уже неврологическая симптоматика). Что может спровоцировать варикоз? На эту тему есть два мнения. Некоторые считают, что варикозное расширение вен — исключительно врожденная патология, унаследованная слабость венозной системы. Другие утверждают, что существует приобретенная форма варикоза, возникшая из-за длительных и чрезмерных физических нагрузок. Но поскольку есть те люди, у которых даже при больших физических нагрузках, к примеру, при занятиях бодибилдингом или тяжелой атлетикой, вены не «вылезают», то это значит, что все же у таких спортсменов просто нет генетической предрасположенности к этой болезни.



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Могут ли каблуки спровоцировать варикозное расширение вен? Нет. Ни одежда, ни обувь, ни специальное питание не могут спровоцировать болезнь. А вот если у вас уже есть варикоз, то все вышеперечисленное может усилить чувство усталости. Можно ли вылечить варикоз самостоятельно? Нет, предотвратить распространение варикоза можно, только придя к флебологу и сделав операцию. Никакие мази, таблетки и народные средства не помогут. Сейчас есть различные способы лечения этой болезни. Можно пойти под нож хирурга, что подразумевает под собой общий наркоз, швы и нахождение на стационарном лечении. Но мы, в Центре Инновационной Флебологии, практикуем инновационное лазерное лечение — минифлебэктомия. Операция проходит под местным наркозом, без разрезов и длительного нахождения в клинике. Она чем-то сравнима с походом к стоматологу: обколол зуб обезболивающим, поменял пломбу и сразу же пошел домой. Причем по времени вся процедура занимает чуть больше получаса. Как проходит операция? Пациент приезжает в нашу клинику, проходит в предхихургическое отделение, переодевается в халат, ему ставят катетер и провожают в операционную. Еще раз отмечу: в течение всей процедуры он находится в полном сознании, но ничего не чувствует. Сначала мы удаляем лазером основную вену по средствам лазерной облитерации, а затем проводим минифлебэктомию - через микроскопические проколы диаметром меньше миллиметра удаляем маленькие вены, которые конкурируют под кожей. После операции пациент надевает компрессионный трикотаж и уходит домой. Причем в прямом смысле слова. После процедуры необходимо как минимум час активно двигаться и как можно больше гулять. На следующий день он приходит на перевязку, а еще через три недели мы встречаемся на повторном осмотре. В течение всего этого периода необходимо продолжать носить компрессионный трикотаж. Именно поэтому операцию можно делать в любое время года, так как процесс восстановления проходит крайне быстро. По есть, по сути, вы ничем не ограничены. К слову, вы даже можете позволить себе бокал шампанского уже на следующий день после операции.

Какой эффект ждать от такой операции? После того, как вена удаляется, кровь распределяется по другим венам и, как следствие, восстанавливается и усиливается кровоток, улучшается питание нижних конечностей, возвращается легкость в ногах. Нужно ли удалять сосудистые звездочки? Сосудистые звездочки — это как морщинки на лице. С ними вполне можно жить. Все зависит от того, раздражает ли вас их внешний вид или нет. Если вы понимаете, что хотите от них избавиться, то тогда стоит прибегнуть к методике склеротерапии. Если в двух словах, то она подразумевает инъекции специальной жидкости, от нее вены склеиваются, лишая их кровоснабжения, а через шесть месяцев они переорганизуются в ту ткань, которая находиться рядом. Также в нашем центре мы проводим процедуру специальной лазерной коагуляции, которая также помогает избавиться от сосудистых звездочек.

