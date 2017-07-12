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    12 июля 2017

    10 популярных летних суперфудов на завтрак, обед и ужин

    Преимущества для здоровья этих знакомых и вкусных продуктов настолько солидные, что похожи на волшебство

    Черешня

    Сезон: май — июль

    Ловите момент, пока любимая ягода не сошла! В черешне и вишне содержится антиоксидант антоцианин, который укрепляет сердце и снижают риск развития хронических кардио-болезней. Объемная чашка с охлажденными ягодами — и вы не будете скучать по мороженому.

    суперфуд

    Спаржа

    Сезон: апрель — июль

    Спаржа — это естественный пребиотик. Другими словами ее волокна питают полезные пробиотические бактерии в нашем кишечнике и помогают поддерживать микрофлору сбалансированной. Кулинарное преимущество спаржи — это не только суперфуд, но и суперуниверсальный ингредиент, который можно добавлять в суп, пасту, омлеты или сервировать самостоятельно в качестве гарнира.

    Базилик

    Сезон: все лето

    Разве можно представить более сытный и одновременно здоровый летний итальянский салат, чем «Капрезе» с томатами, моцареллой и листочками базилика? Между тем, душистая трава помогает вывести из организма до 1 000 мг соли в сутки, что невероятно важно летом, когда от жары тело беспощадно отекает.

    Арбуз

    Сезон: июль — сентябрь

    В среднем один арбуз состоит на 92% из воды и содержит 6% сахара, что делает его идеальным для гидратации организма летом. Не ворочайте нос от сахаров — в данном случае они помогают сохранить электролиты, потерянные в результате чрезмерного потоотделения. Ну и «базовый набор» уважаемого сурерфуда при нем — витамины А и С, которые помогают и зрению, и иммунитету.

    суперфуд

    Томат

    Сезон: июль — сентябрь

    Туз в гастрономической колоде: помидоры укрепляют иммунитет, насыщают организм витамином С и сохраняют молодость кожи. Каким образом? «Секретный ингредиент» томатов — антиоксидант ликопин, который, в том числе, защищает кожу от вредных ультрафиолетовых лучей, что помогает замедлить процессы старения.

    Черника

    Сезон: июль — сентябрь

    Ягоды крошечные, но их преимущества огромные. Особенно высоко ценится в чернике антоцианин (см. черешню) — антиоксидантный краситель, который придает ей насыщенный цвет и обладает противовоспалительными свойствами, улучшает функции мозга и поднимает настроение.

    Авокадо

    Сезон: август — октябрь

    суперфуд

    Фрукт наполнен моноустойчивыми жирами, которые являются здоровыми и сытными, поэтому после салата с авокадо вам вы вряд ли захочется еще раз перекусить. Четыре года назад учеными было установлено: те, кто обожает авокадо и ест его регулярно, имеет меньший охват окружности талии. Порежьте его мякоть на зерновой тост, полив соком лимона, или добавьте в утренний омлет.

    Баклажан

    Сезон: июль — август

    Баклажан относится к высокотриптофанному типу — продукту, богатому важной аминокислотой, которая помогает регулировать аппетит, улучшает качество сна и настроение. А еще у этого овоща настоящее «супер-одеяние»: кроме эффектного цвета, кожа баклажана заряжена мощным антиоксидантом, который защищает клеточные мембраны от повреждений.

    Свекла

    Сезон: июнь — июль

    Образец корнеплода с фитонутриентами, такие как, например, протибеталаин, оказывающий дезинтоксикационное действие. Свекла считается хорошим источником фолиевой кислоты — природным профилактическим средством от повреждений толстой кишки и признаков остеопороза.

    Зеленый горошек

    Сезон: июнь — июль

    суперфуд

    Одна чашка хрустящего удовольствия (от которого просто невозможно оторваться, если начать) содержит 98% суточной квоты витамина С. Плюс, это удивительно мощный источник энергии. А вы когда-нибудь пробовали его с натуральным греческим йогуртом?

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