Ваше сиятельство: глиттер-стробинг

Полная версия
Новый бьюти-тренд
Что может произвести более сияющий эффект, чем стробинг или глиттер? Только оба вместе в одном месте. Все про самый праздничный тренд - в обзоре ELLE.
Год назад блестки только делали первые шаги в повседневном макияже: то украсят собой палетку теней, то проникнут в помаду. Чаще всего в новогодних коллекциях находилось место шиммеру и перламутру, реже встречался глиттер. А потом случился стробинг. Приходить на работу с сияющими, как ксеноновые фары, скулами стало делом до того житейским, что вечерние мероприятия потребовали чего-то большего. Больших блесток, например. Так крупные сверкающие частицы, до этого встречающиеся разве что в лаках для ногтей, заняли место на веках и губах, а теперь расширили сферу влиянии до скул, волос и даже ушей. Новоиспеченный тренд появился аккурат накануне новогодних торжеств и получил название глиттер-стробинг (glitter strobing). В отличие от смоки-айз или губ с эффектом омбре, делать его несложно, однако несколько правил следует учесть.
1. Подготовьте кожу с помощью праймера и тональной основы. Не злоупотребляйте матирующими продуктами. Эффект должен быть влажным. От пудры можно вовсе отказаться или использовать прозрачную минеральную пудру только в Т-зоне.
2. Сначала сделайте стробинг на всех классических зонах: скулы, под бровями, уголки глаз, спинка носа, галочка над верхней губой, подбородок. Лучше использовать жидкий хайлайтер – на нем блестки будут держаться лучше.
3. Если у вас хайлайтер в формате пудры, воспользуйтесь гелем или кремом с блестками. Если в вашем арсенале только рассыпчатые блестки, смешайте их со специальным гелем.
4. Так же рассыпчатые блестки лучше приклеятся, если наносить их влажной кистью. Для этого нужно сбрызнуть ее фиксирующим спреем для лица.
5. Нанесите глиттер поверх хайлайтера на скулы и зоны под бровями.
6. Экспериментируйте с различными цветами и размерами блесток, составляя наиболее выигрышные сочетания. Попробуйте несколько цветов в одной гамме (розово-сиреневой, например) или контрастные комбинации (синий с золотом).
7. На вечеринку возьмите с собой хайлайтер и блестки, чтобы в любой момент поправить макияж.
8. А еще визажисты рекомендуют положить в сумочку узкий скотч. Липкая лента справится с разбежавшимися блестками лучше ватных палочек, салфеток или пальцев.
9. Удалить звездную пыль с кожи легко с помощью ватного диска, пропитанного маслом или бальзамом.
10. Не бойтесь переборщить. Этой зимой блесток много не бывает.
Все продукты, которые богиня макияжа Пэт Макграт выпускает под собственным именем, сияют, да еще как. Вышедший в ноябре сет Metalmorphosis 005 – не исключение. Пигменты и кремовые тени цвета серебра, золота, бронзы и меди (по совету Пэт наносим их на любые части лица), черный двусторонний маркер и жидкость для превращения сухого пигмента в жидкий – все, что надо для вечеринки. Сверкающее богатство, как и предыдущие запуски, упаковано в пакет, наполненный пайетками.
В новом блестящем запуске Make Up For Ever два важных продукта – рассыпчатая пудра Star Lit Powder и пудра жидкая Star Lit Liquid. Если наносить первую сухой кистью, эффект будет относительно спокойным и сравнительно дневным. Влажный способ добавит блеска в стиле хеви-метал. Жидкий хайлайтер еще интереснее: сияющий флюид на четверть состоит из крупных перламутровых частиц, поэтому его легко наносить пальцами и не волноваться о стойкости. Обе новинки украсят лицо, глаза, ресницы и брови одним из тринадцати оттенков.
У MAC найдется все, а глиттеры подавно. В основном ассортименте мы давно любим рассыпчатые, но стойкие пигменты. Оттенков полно: от сияющего ньюда до сложного Blue Brown. Из последних новостей – коллекция In the Spotlight. В нее вошли четыре дополнительных оттенка увлажняющего крема с эффектом сияния Strobe Cream. К розовому добавились персиковый, красный, серебряный и золотистый. Для равномерного сияния продукт можно смешивать с тональной основой. Закрепляем эффект пудрой In Extra Dimension Skinfinish, которая теперь тоже в четырех новых оттенках для всех тонов кожи.
Блестки на губах попробовали все от Джиджи и Беллы Хадид на показе Fendi весна-лето 2017 и Наоми Кэмпбелл на MTV VMA 2016 до инста-блогеров. Повторить их успех проще всего с помощью жидкого глиттера от нескучного бренда Lime Crime. Его можно наносить самостоятельно или поверх помады. Новинка совсем не ощущается благодаря легкой формуле на водной основе. Но главное, что Diamond Crushers хорош не только на губах. Текстура, аппликатор и стойкость позволяют придать голографический эффект (и аромат клубничных леденцов) любой части лица.
Вся коллекция Precious Glow от H&M о том, что сверкать можно и нужно не только по особому поводу, а где и когда хочется. Для этого есть жидкая фольга, стразы, блески для губ с эффектом металлик. Тушь Gilded Brow пригодится не только для создания бровей а-ля Майли Сайрус и все-все-все, но и ресниц. Выбираем из трех цветов (золотой Spun Gold, электрический серебристый Electrum или серебристый сапфир Silver Sapphire) или сочетаем их в любых вариантах и пропорциях.
Несомненное преимущество жидкой подводки Heavy Metal в тонкой кисточке. Ей удобно рисовать не только линии на веках, но при желании можно расставить точки на лице – получатся разноцветные сверкающие веснушки. Подождав пару минут, пока высохнет гелевая формула, можно не поправлять макияж весь день и всю ночь.
С легкой руки Пэт Макграт уши посланниц Louis Vuitton украшали не серьги-каффы, а серебряная краска. Учимся у лучших и придумываем свои варианты. Несколько слоев звездного хайлайтера Skin Frost на мочки ушей – и фраза про лучших друзей девушек уже не кажется аксиомой. В самом деле, какие бриллианты, если розовый, сиреневый, голубой сверкают как драгоценные камни?
Колорист и большой выдумщик Дэниэл Мун (лавандовые волосы Николь Ричи и бирюза Кайли Дженнер – его рук дело) экспериментирует со своими волосами и головами клиентов: то краской из баллончика заливает, то блестками посыпает. Для последнего бьютихака Мун выпустил гель-глиттер Major Moonshine Glitter Gel. Зеленым, красным, золотым Дэниэл украшает проборы или косы, нанося кистью для окрашивания. В отсутствии прототипа в родных широтах, смешиваем сухой пигмент с гелем для волос – и вперед!
ELLE проекты
ELLE рекомендует
Лучшее на Elle