Ваше сиятельство: глиттер-стробинг

Что может произвести более сияющий эффект, чем стробинг или глиттер? Только оба вместе в одном месте. Все про самый праздничный тренд - в обзоре ELLE.

Год назад блестки только делали первые шаги в повседневном макияже: то украсят собой палетку теней, то проникнут в помаду. Чаще всего в новогодних коллекциях находилось место шиммеру и перламутру, реже встречался глиттер. А потом случился стробинг. Приходить на работу с сияющими, как ксеноновые фары, скулами стало делом до того житейским, что вечерние мероприятия потребовали чего-то большего. Больших блесток, например. Так крупные сверкающие частицы, до этого встречающиеся разве что в лаках для ногтей, заняли место на веках и губах, а теперь расширили сферу влиянии до скул, волос и даже ушей. Новоиспеченный тренд появился аккурат накануне новогодних торжеств и получил название глиттер-стробинг (glitter strobing). В отличие от смоки-айз или губ с эффектом омбре, делать его несложно, однако несколько правил следует учесть.

1. Подготовьте кожу с помощью праймера и тональной основы. Не злоупотребляйте матирующими продуктами. Эффект должен быть влажным. От пудры можно вовсе отказаться или использовать прозрачную минеральную пудру только в Т-зоне.

2. Сначала сделайте стробинг на всех классических зонах: скулы, под бровями, уголки глаз, спинка носа, галочка над верхней губой, подбородок. Лучше использовать жидкий хайлайтер – на нем блестки будут держаться лучше.

3. Если у вас хайлайтер в формате пудры, воспользуйтесь гелем или кремом с блестками. Если в вашем арсенале только рассыпчатые блестки, смешайте их со специальным гелем.

4. Так же рассыпчатые блестки лучше приклеятся, если наносить их влажной кистью. Для этого нужно сбрызнуть ее фиксирующим спреем для лица.

5. Нанесите глиттер поверх хайлайтера на скулы и зоны под бровями.

6. Экспериментируйте с различными цветами и размерами блесток, составляя наиболее выигрышные сочетания. Попробуйте несколько цветов в одной гамме (розово-сиреневой, например) или контрастные комбинации (синий с золотом).

7. На вечеринку возьмите с собой хайлайтер и блестки, чтобы в любой момент поправить макияж.

8. А еще визажисты рекомендуют положить в сумочку узкий скотч. Липкая лента справится с разбежавшимися блестками лучше ватных палочек, салфеток или пальцев.

9. Удалить звездную пыль с кожи легко с помощью ватного диска, пропитанного маслом или бальзамом.

10. Не бойтесь переборщить. Этой зимой блесток много не бывает.