Золотой глобус-2017 итоги кинопремии
Гороскоп на 2017 год от Александра Литвина
Выбор подарков лучший презент на праздники - какой он?
Готовы ли вы к переменам? тест ELLE
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Красота

Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

08 января 2017Кузьмичева Ирина

Ваше сиятельство: глиттер-стробинг

Новый бьюти-тренд

Что может произвести более сияющий эффект, чем стробинг или глиттер? Только оба вместе в одном месте. Все про самый праздничный тренд - в обзоре ELLE.

Год назад блестки только делали первые шаги в повседневном макияже: то украсят собой палетку теней, то проникнут в помаду. Чаще всего в новогодних коллекциях находилось место шиммеру и перламутру, реже встречался глиттер. А потом случился стробинг. Приходить на работу с сияющими, как ксеноновые фары, скулами стало делом до того житейским, что вечерние мероприятия потребовали чего-то большего. Больших блесток, например. Так крупные сверкающие частицы, до этого встречающиеся разве что в лаках для ногтей, заняли место на веках и губах, а теперь расширили сферу влиянии до скул, волос и даже ушей. Новоиспеченный тренд появился аккурат накануне новогодних торжеств и получил название глиттер-стробинг (glitter strobing). В отличие от смоки-айз или губ с эффектом омбре, делать его несложно, однако несколько правил следует учесть.

Правила создания глиттер-стробинга

1. Подготовьте кожу с помощью праймера и тональной основы. Не злоупотребляйте матирующими продуктами. Эффект должен быть влажным. От пудры можно вовсе отказаться или использовать прозрачную минеральную пудру только в Т-зоне.

2. Сначала сделайте стробинг на всех классических зонах: скулы, под бровями, уголки глаз, спинка носа, галочка над верхней губой, подбородок. Лучше использовать жидкий хайлайтер – на нем блестки будут держаться лучше.

3. Если у вас хайлайтер в формате пудры, воспользуйтесь гелем или кремом с блестками. Если в вашем арсенале только рассыпчатые блестки, смешайте их со специальным гелем.

4. Так же рассыпчатые блестки лучше приклеятся, если наносить их влажной кистью. Для этого нужно сбрызнуть ее фиксирующим спреем для лица.

5. Нанесите глиттер поверх хайлайтера на скулы и зоны под бровями.

6. Экспериментируйте с различными цветами и размерами блесток, составляя наиболее выигрышные сочетания. Попробуйте несколько цветов в одной гамме (розово-сиреневой, например) или контрастные комбинации (синий с золотом).

7. На вечеринку возьмите с собой хайлайтер и блестки, чтобы в любой момент поправить макияж.

8. А еще визажисты рекомендуют положить в сумочку узкий скотч. Липкая лента справится с разбежавшимися блестками лучше ватных палочек, салфеток или пальцев.

9. Удалить звездную пыль с кожи легко с помощью ватного диска, пропитанного маслом или бальзамом.

10. Не бойтесь переборщить. Этой зимой блесток много не бывает.

Выбор ELLE: Три коллекции для идеального глиттер-стробинга

Metalmorphosis 005 от Pat McGrath Labs

Metalmorphosis 005 от Pat McGrath Labs

Все продукты, которые богиня макияжа Пэт Макграт выпускает под собственным именем, сияют, да еще как. Вышедший в ноябре сет Metalmorphosis 005 – не исключение. Пигменты и кремовые тени цвета серебра, золота, бронзы и меди (по совету Пэт наносим их на любые части лица), черный двусторонний маркер и жидкость для превращения сухого пигмента в жидкий – все, что надо для вечеринки. Сверкающее богатство, как и предыдущие запуски, упаковано в пакет, наполненный пайетками.

Star Lit от Make Up For Ever

Star Lit от Make Up For Ever

В новом блестящем запуске Make Up For Ever два важных продукта – рассыпчатая пудра Star Lit Powder и пудра жидкая Star Lit Liquid. Если наносить первую сухой кистью, эффект будет относительно спокойным и сравнительно дневным. Влажный способ добавит блеска в стиле хеви-метал. Жидкий хайлайтер еще интереснее: сияющий флюид на четверть состоит из крупных перламутровых частиц, поэтому его легко наносить пальцами и не волноваться о стойкости. Обе новинки украсят лицо, глаза, ресницы и брови одним из тринадцати оттенков.

In the Spotlight от MAC

In the Spotlight от MAC

У MAC найдется все, а глиттеры подавно. В основном ассортименте мы давно любим рассыпчатые, но стойкие пигменты. Оттенков полно: от сияющего ньюда до сложного Blue Brown. Из последних новостей – коллекция In the Spotlight. В нее вошли четыре дополнительных оттенка увлажняющего крема с эффектом сияния Strobe Cream. К розовому добавились персиковый, красный, серебряный и золотистый. Для равномерного сияния продукт можно смешивать с тональной основой. Закрепляем эффект пудрой In Extra Dimension Skinfinish, которая теперь тоже в четырех новых оттенках для всех тонов кожи.

Еще пять способов сверкать

Губы – Жидкий глиттер Diamond Crushers от Lime Crime

Fendi весна-лето 2017

Блестки на губах попробовали все от Джиджи и Беллы Хадид на показе Fendi весна-лето 2017 и Наоми Кэмпбелл на MTV VMA 2016 до инста-блогеров. Повторить их успех проще всего с помощью жидкого глиттера от нескучного бренда Lime Crime. Его можно наносить самостоятельно или поверх помады. Новинка совсем не ощущается благодаря легкой формуле на водной основе. Но главное, что Diamond Crushers хорош не только на губах. Текстура, аппликатор и стойкость позволяют придать голографический эффект (и аромат клубничных леденцов) любой части лица.

Губы – Жидкий глиттер Diamond Crushers от Lime Crime

Брови и ресницы – Тушь Gilded Brow Tint от H&M

Брови и ресницы

Вся коллекция Precious Glow от H&M о том, что сверкать можно и нужно не только по особому поводу, а где и когда хочется. Для этого есть жидкая фольга, стразы, блески для губ с эффектом металлик. Тушь Gilded Brow пригодится не только для создания бровей а-ля Майли Сайрус и все-все-все, но и ресниц. Выбираем из трех цветов (золотой Spun Gold, электрический серебристый Electrum или серебристый сапфир Silver Sapphire) или сочетаем их в любых вариантах и пропорциях.

Брови и ресницы – Тушь Gilded Brow Tint от H&M

Веснушки – Жидкая подводка с блестками Heavy Metal от Urban Decay

Несомненное преимущество жидкой подводки Heavy Metal в тонкой кисточке. Ей удобно рисовать не только линии на веках, но при желании можно расставить точки на лице – получатся разноцветные сверкающие веснушки. Подождав пару минут, пока высохнет гелевая формула, можно не поправлять макияж весь день и всю ночь.

Веснушки – Жидкая подводка с блестками Heavy Metal от Urban Decay

Уши – Хайлайтер Skin Frost от Jeffree Star

Louis Vuitton

С легкой руки Пэт Макграт уши посланниц Louis Vuitton украшали не серьги-каффы, а серебряная краска. Учимся у лучших и придумываем свои варианты. Несколько слоев звездного хайлайтера Skin Frost на мочки ушей – и фраза про лучших друзей девушек уже не кажется аксиомой. В самом деле, какие бриллианты, если розовый, сиреневый, голубой сверкают как драгоценные камни?

Уши – Хайлайтер Skin Frost от Jeffree Star

Волосы – Гелевый глиттер Major Moonshine Glitter Gel от Daniel Moon

Колорист и большой выдумщик Дэниэл Мун (лавандовые волосы Николь Ричи и бирюза Кайли Дженнер – его рук дело) экспериментирует со своими волосами и головами клиентов: то краской из баллончика заливает, то блестками посыпает. Для последнего бьютихака Мун выпустил гель-глиттер Major Moonshine Glitter Gel. Зеленым, красным, золотым Дэниэл украшает проборы или косы, нанося кистью для окрашивания. В отсутствии прототипа в родных широтах, смешиваем сухой пигмент с гелем для волос – и вперед!

Волосы – Гелевый глиттер Major Moonshine Glitter Gel от Daniel Moon

Кушоны от лучших брендовПамела Андерсон и другие сильно изменившиеся звезды

ELLE проекты

Основной инстинктСекреты соблазнения, которые должна знать каждая девушка
Стеша Маликова успевает все!Участвуйте в конкурсе и выигрывайте стильные призы
Самый дерзкий конкурс годаКому достанется роскошный приз от Urban Decay
Французская легендаГорнолыжный отдых для всей семьи
Все лучшее сразуБьюти-подарки, которые приятно себе позволить

Читайте также

ПрактикаМолода и прекрасна: анти-эйдж новинки для лица
ПрактикаПартия зеленых: бьюти-продукты главного цвета 2017 года
ПрактикаБелая магия: как избавиться от пигментации
ПрактикаВсему голова: уход за волосами зимой

ELLE рекомендует

Лучшее на Elle

ТрендыВаше сиятельство: глиттер-стробинг
Практика10 процедур, последствия которых лучше переждать дома
ПрактикаПартия зеленых: бьюти-продукты главного цвета 2017 года
Кино10 сериалов, которые можно пересматривать бесконечно
КиноДорога к «Оскару»: лучшие фильмы
ЕдаПод бой курантов: 7 оригинальных рецептов к Новому году
ПрактикаМакияж на Новый год 2017
ПрактикаБьюти-итоги 2016 года
СобытияГлавные события 2016 года
ПрактикаЛучшие итальянские бренды сумок
ПсихологияНумерологический прогноз на 2017 год
ТрендыМаникюр на Новый год 2017
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2016 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.