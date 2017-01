Ваше сиятельство: глиттер-стробинг

В новом блестящем запуске Make Up For Ever два важных продукта – рассыпчатая пудра Star Lit Powder и пудра жидкая Star Lit Liquid. Если наносить первую сухой кистью, эффект будет относительно спокойным и сравнительно дневным. Влажный способ добавит блеска в стиле хеви-метал. Жидкий хайлайтер еще интереснее: сияющий флюид на четверть состоит из крупных перламутровых частиц, поэтому его легко наносить пальцами и не волноваться о стойкости. Обе новинки украсят лицо, глаза, ресницы и брови одним из тринадцати оттенков.