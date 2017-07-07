Тренд сезона: украшения и аксессуары цвета изумруда

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Зеленый — оттенок самых чарующих глаз, броских неоновых вывесок и главного камня аристократии — изумруда
«Сплошной и бесценный, как мысль, изумруд» долгое время оставался вне ювелирной моды. Без этого камня невозможно представить себе фамильные драгоценности: торжественные серьги, многоярусные колье и загадочные перстни.
Коллекция Yves Saint Laurent, 1971
Тем не менее сегодня ювелиры используют его довольно часто — чтобы придать актуальным изделиям статус реликвий, которые передают по наследству.
Олафур Элиассон. Зеленый маяк. 2016
Джозеф Кошут. Пять слов в зеленом неоне. 1965.
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