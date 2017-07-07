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    Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

    07 июля 2017

    Тренд сезона: украшения и аксессуары цвета изумруда

    Зеленый — оттенок самых ­чарующих глаз, броских неоновых вывесок и главного камня аристократии — изумруда

    «Сплошной и бесценный, как мысль, изумруд» долгое время оставался вне ювелирной моды. Без этого камня невозможно представить себе фамильные драгоценности: торжественные серьги, многоярусные колье и загадочные перстни.

    Тренд

    Коллекция Yves Saint Laurent, 1971

    Тем не менее сегодня ювелиры используют его довольно часто — чтобы придать актуальным изделиям статус реликвий, которые передают по наследству.

    Тренд

    Олафур Элиассон. Зеленый маяк. 2016

    Тренд

    Джозеф Кошут. Пять слов в зеленом неоне. 1965. ­

    Тренд

    1. Браслеты, розовое золото, желтые бриллианты, белое золото, бриллианты, белое золото, изумруды, все — Crivelli 2. Колье Magicien, ­платина, изумруды, бриллианты, оникс, Cartier High Jewellery 3. Кольцо Rock Season, ­золото, бриллианты, изумруд, H. Stern

    Тренд

    1. Часы True Thinline, ­керамика, Rado 2. Сумка из кожи крокодила, Rubeus Milano 3. Солнце­защитные очки, Fendi

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