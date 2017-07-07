Тренд сезона: украшения и аксессуары цвета изумруда

«Сплошной и бесценный, как мысль, изумруд» долгое время оставался вне ювелирной моды. Без этого камня невозможно представить себе фамильные драгоценности: торжественные серьги, многоярусные колье и загадочные перстни.

Тем не менее сегодня ювелиры используют его довольно часто — чтобы придать актуальным изделиям статус реликвий, которые передают по наследству.