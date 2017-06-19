Удлиненный боб: главный тренд сезона

Последние несколько сезонов одной из самых популярных стрижек оставался боб — примерно в одно и то же время с длинными волосами распрощались Селена Гомес, Кара Делевинь, Кэти Перри, Миранда Керр и многие другие селебрити. Впрочем, ни одна из девушек не стала останавливаться на достигнутом: так, Кара и Кэти отважились на еще более короткие стрижки, а Селена и Миранда, напротив, продолжили отращивать волосы. Таким образом, ультрастильный боб знаменитостей постепенно трансформировался в не менее популярный этим летом лоб — дословно с английского «удлиненный боб» (long bob).

Стрижка лоб хороша тем, что подходит практически под любой тип волос и предлагает широкий простор для экспериментов с образом. На средней длине одинаково эффектно будут смотреться как небрежные пляжные волны, так и графично очерченные голливудские локоны. Кроме того, едва ли найдется другая такая прическа, на которой также здорово получается популярное этим летом пиксельное или попрядное окрашивание в яркие цвета, а балаяж и омбре приобретают совершенно иное звучание. Итак, разбираемся, как подобрать наиболее выгодное сочетание оттенка, формы и текстуры для стрижки лоб на примере голливудских звезд.