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08 февраля 2017

Популярные технологии окрашивания волос

Самые актуальные техники и оттенки сезона

Весна не за горами, а значит, самое время задуматься о кардинальной смене образа. О том, какие оттенки и технологии окрашивания волос сегодня на пике популярности, ELLE рассказала арт-директор Парикмахерской Articoli Светлана Рыжкова.

технология выполнения окрашивания волос

«Этой весной самые популярные технологии выполнения окрашивания волос останутся практически неизменными: в тройке лидеров по-прежнему шатуш, балаяж и омбре. А вот в цветовой палитре произойдут существенные изменения. На смену контрастному окрашиванию приходят плавные переходы и растяжки на базе основного оттенка. По-прежнему актуальными остаются малейшие цветовые нюансы, блики и полутона, которые теперь строятся вокруг более теплой цветовой палитры, уходя от холодной пепельно-серой и баклажанно-синей гаммы.


В предстоящем сезоне стилисты советуют брюнеткам уйти от привычной цветовой палитры и немного поиграть с шоколадными и карамельными оттенками. Для блондинок также в приоритете теплые тона: мед, карамель, цвет спелой ржи. В окрашивании особое значение будет придаваться многослойности для создания иллюзии объема (чаще всего этот прием будет применяться в случае с омбре).

технология окрашивания волос красителями
новые технологии окрашивания волос

Oсновное отличие омбре от техники балаяж — в контрастном переходе от темного к более светлому оттенку, например, от черного к белому или от коричневого к золоту: главное — это ярко выраженный цветовой контраст. Балаяж, напротив, не приемлет резких границ и переходов цвета: колорист кистью смахивает краску, создавая эффект естественно выгоревших на солнце волос.

В новом сезоне уже ставшие привычными технологии окрашивания волос красителями немного изменятся. Например, всеми любимое омбре приобретает совершенно иное звучание и прежде яркий цветовой контраст уступит место плавному переходу от основного тона к самому светлому нюансу (например, от теплого шоколадного тона до золотистой сахарной корочки).

В свою очередь, балаяж приобретет более дерзкий характер: этой весной колористы будут рисовать на волосах солнечные блики, создавая не просто эффект выгоревших на солнце прядей, а иллюзию целого каскада медовых, золотистых и карамельных оттенков.

технология окрашивания волос
технология выполнения окрашивания волос

По-прежнему не теряет своей актуальности и старый добрый шатуш, меняется лишь его исполнение. Данная техника окрашивания не имеет определенной схемы нанесения: мастер может «рисовать» на волосах любой оттенок, как художник. Однако если несколько лет назад стилист наносил выбранный оттенок на сильно взбитые волосы, то теперь он создает более мягкий начес, прежде чем нанести краситель. Таким образом цвет ложится равномернее, а результат получается куда эффектнее.

технология выполнения окрашивания волос
технология выполнения окрашивания волос

Среди новых технологий окрашивания волос в этом сезоне — «Tiger eye», дословно «тигровый глаз». Популярная среди знаменитостей техника получила такое название благодаря одноименному полудрагоценному камню, природная окраска которого имеет красивый медный золотисто-коричневый оттенок. Его колористы и берут за основу, дополняя шоколадными или карамельными нюансами. При этом само окрашивание выполняется в хорошо всем знакомой технике балаяж.

Cлияние нескольких техник в одном окрашивании — частая практика в современной бьюти-индустрии. Наверное, именно это веяние лучше всего характеризует главный тренд сегодняшнего дня — стремление к естественности и эксклюзивности, когда ваше окрашивание смотрится стильно и актуально, но при этом выглядит не так, как у всех остальных».

технология выполнения окрашивания волос
технология окрашивания волос красителями

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