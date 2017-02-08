Популярные технологии окрашивания волос

Весна не за горами, а значит, самое время задуматься о кардинальной смене образа . О том, какие оттенки и технологии окрашивания волос сегодня на пике популярности, ELLE рассказала арт-директор Парикмахерской Articoli Светлана Рыжкова.

«Этой весной самые популярные технологии выполнения окрашивания волос останутся практически неизменными: в тройке лидеров по-прежнему шатуш , балаяж и омбре . А вот в цветовой палитре произойдут существенные изменения. На смену контрастному окрашиванию приходят плавные переходы и растяжки на базе основного оттенка. По-прежнему актуальными остаются малейшие цветовые нюансы, блики и полутона, которые теперь строятся вокруг более теплой цветовой палитры, уходя от холодной пепельно-серой и баклажанно-синей гаммы.

В предстоящем сезоне стилисты советуют брюнеткам уйти от привычной цветовой палитры и немного поиграть с шоколадными и карамельными оттенками. Для блондинок также в приоритете теплые тона: мед, карамель, цвет спелой ржи. В окрашивании особое значение будет придаваться многослойности для создания иллюзии объема (чаще всего этот прием будет применяться в случае с омбре).

Oсновное отличие омбре от техники балаяж — в контрастном переходе от темного к более светлому оттенку, например, от черного к белому или от коричневого к золоту: главное — это ярко выраженный цветовой контраст. Балаяж, напротив, не приемлет резких границ и переходов цвета: колорист кистью смахивает краску, создавая эффект естественно выгоревших на солнце волос.

В новом сезоне уже ставшие привычными технологии окрашивания волос красителями немного изменятся. Например, всеми любимое омбре приобретает совершенно иное звучание и прежде яркий цветовой контраст уступит место плавному переходу от основного тона к самому светлому нюансу (например, от теплого шоколадного тона до золотистой сахарной корочки).

В свою очередь, балаяж приобретет более дерзкий характер: этой весной колористы будут рисовать на волосах солнечные блики, создавая не просто эффект выгоревших на солнце прядей, а иллюзию целого каскада медовых, золотистых и карамельных оттенков.