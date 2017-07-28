Очищение кожи по-корейски от CAOLION

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Идеально чистая кожа — это не мечта, это результат работы корейской косметики CAOLION
Жить в XXI веке легко и приятно. Благодаря гаджетам мы никогда не расстаемся с друзьями. В нашем распоряжении любые продукты для макияжа. Всего за несколько часов можно долететь до другого края земли, чтобы погреться на пляже. Но у такого активного образа жизни есть обратная сторона. Мы мало спим, живем в режиме хронической усталости; частые перелеты, солнце и неправильно подобранная косметика с множеством химических компонентов негативно сказываются на состоянии кожи.
Именно для активных девушек, у которых нет времени изучать составы косметических средств, пробовать и экспериментировать на своей коже, создаётся косметика Caolion.
Основательница корейского бренда Чин Ен Чжу в течение долгого времени безуспешно искала идеальные средства для своей проблемной кожи, не вызывающие раздражение и покраснение .Поэтому с 1995 года стала производить их сама, используя самые качественные натуральные ингредиенты - для себя и других девушек, в том числе с чувствительным типом кожи.
Впечатляющих результатов удалось достичь благодаря удалению из состава бесполезных и вредных компонентов. Так, Caolion стал первым брендом в Южной Корее, отказавшимся от красителей, ароматизаторов, минеральных масел, спирта, парабенов и других химических компонентов, вызывающих аллергические реакции. Косметика получилось такой натуральной, что ее даже можно есть. И хотя наружное применение принесет больше пользы, при попадании масок и кремов Caolion внутрь организму не будет вреда.
В основу формул Caolion легли рецепты и секреты корейских женщин, которые передаются из поколения в поколение на протяжении 5000 лет. Соединив их опыт с новейшими технологиями, удалось создать безопасные и приятные в использовании составы. У всех продуктов ненавязчивые ароматы растительных экстрактов и масел, нежная консистенция и приятные оттенки самой природы. Но главное, средства Caolion действительно работают. Это уже оценили звездные номинанты кинопремий «Оскар»и«Золотой Глобус», обнаружив в своих подарочных наборах элегантные черные баночки Caolion.
Чин Ен Чжу уверена: красота должна быть естественной. Однако это не значит, что нужно выкинуть все баночки и отказаться от ухода за лицом. Без увлажнения и питания кожа раньше времени потеряет упругость, ровный тон и сияние. Прежде чем увлажнять кожу и кормить ее полезными компонентами, нужно тщательно удалить загрязнения. Именно очищение и сужение пор выбрал своим основным направлением Caolion. Будучи экспертами в данной области, специалисты компании разработали специальную линию Where Is Pore? из 10 средств.
Главная задача каждого из десяти продуктов – уход за порами. Не зря Caolion стал самым популярным брендом для очищения кожи не только в Южной Корее. Эта косметика также любима в США, Европе, Австралии, а теперь и в России.
Бестселлерами Caolion являются маски на основе глины. Делая ставку на глубокое, но бережное очищение, маски Where Is Pore? помогут устроить настоящую спа-процедуру для лица прямо у вас дома. Их секрет в многофункциональности. Они не только очищают и сужают поры, но также способствуют обновлению кожи, увлажняют ее и насыщают активными компонентами. Популярный американский бьюти-блогер Мишель Фан признаётся в любви бренду: «Я люблю корейские маски Caolion. Уверена, что в их составе волшебные ингредиенты. Кожа после них чистая, свежая, а главное - без жирного блеска и видимых пор».
Маска распаривает и глубоко очищает кожу, причем делает это максимально быстро. Уголь обладает антибактериальным эффектом. Каолин защищает, увлажняет и успокаивает. Дополнительно зерна овса отшелушивают мертвые клетки. Маску можно наносить на все лицо или отдельные участки с расширенными порами и черными точками. Уже через 5-10 минут кожа станет безупречно чистой и гладкой.
Идеальная маска для очищения и сужения пор. Ментол в составе охлаждает и помогает стянуть расширенные поры, смягчает и успокаивает. Бентоин и канадская глина подтягивают и освежают кожу. Вулканический пепел на отлично удаляет загрязнения и кожное сало.
Для максимального эффекта Caolion объединил разогревающую и охлаждающую маски в уникальный формат – дуэт Premium Hot & Cool Pore Mask Duo. Маски идеально сочетаются и дополняют действия друг друга, позволяя сначала очистить поры, а потом сузить их.
Еще один маст-хэв марки – кислородная маска с углем и зернами овса. Главную роль в составе играют микропузырьки. Они насыщают кожу кислородом, словно открывая второе дыхание. Обновленная кожа становится чистой, свежей, сияющей. Лицо выглядит отдохнувшим, как после отпуска.
Задача Caolion – помочь каждой девушке сохранить свою уникальность и поддерживать естественную красоту. Благодаря сбалансированному составу и натуральным активным компонентам кожа получает все и сразу: очищение, увлажнение и питание. Профессиональный, многофункциональный и бережный подход – то, что надо современным девушкам.
Купить косметику можно в парфюмерных магазинах ИльДеБотэ, Золотое яблоко, Артиколи, в интернет-магазинах Пудра, Озон.