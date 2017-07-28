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    28 июля 2017

    Очищение кожи по-корейски от CAOLION

    Идеально чистая кожа — это не мечта, это результат работы корейской косметики CAOLION

    Жить в XXI веке легко и приятно. Благодаря гаджетам мы никогда не расстаемся с друзьями. В нашем распоряжении любые продукты для макияжа. Всего за несколько часов можно долететь до другого края земли, чтобы погреться на пляже. Но у такого активного образа жизни есть обратная сторона. Мы мало спим, живем в режиме хронической усталости; частые перелеты, солнце и неправильно подобранная косметика с множеством химических компонентов негативно сказываются на состоянии кожи.

    Caolion - эксперт в области очищения кожи

    УЛЬТРАМЯГКАЯ ПРИРОДНАЯ КОСМЕТИКА

    Именно для активных девушек, у которых нет времени изучать составы косметических средств, пробовать и экспериментировать на своей коже, создаётся косметика Caolion.

    Основательница корейского бренда Чин Ен Чжу в течение долгого времени безуспешно искала идеальные средства для своей проблемной кожи, не вызывающие раздражение и покраснение .Поэтому с 1995 года стала производить их сама, используя самые качественные натуральные ингредиенты - для себя и других девушек, в том числе с чувствительным типом кожи.

    Впечатляющих результатов удалось достичь благодаря удалению из состава бесполезных и вредных компонентов. Так, Caolion стал первым брендом в Южной Корее, отказавшимся от красителей, ароматизаторов, минеральных масел, спирта, парабенов и других химических компонентов, вызывающих аллергические реакции. Косметика получилось такой натуральной, что ее даже можно есть. И хотя наружное применение принесет больше пользы, при попадании масок и кремов Caolion внутрь организму не будет вреда.

    В основу формул Caolion легли рецепты и секреты корейских женщин, которые передаются из поколения в поколение на протяжении 5000 лет. Соединив их опыт с новейшими технологиями, удалось создать безопасные и приятные в использовании составы. У всех продуктов ненавязчивые ароматы растительных экстрактов и масел, нежная консистенция и приятные оттенки самой природы. Но главное, средства Caolion действительно работают. Это уже оценили звездные номинанты кинопремий «Оскар»и«Золотой Глобус», обнаружив в своих подарочных наборах элегантные черные баночки Caolion.

    Эксперт в области очищения кожи

    Чин Ен Чжу уверена: красота должна быть естественной. Однако это не значит, что нужно выкинуть все баночки и отказаться от ухода за лицом. Без увлажнения и питания кожа раньше времени потеряет упругость, ровный тон и сияние. Прежде чем увлажнять кожу и кормить ее полезными компонентами, нужно тщательно удалить загрязнения. Именно очищение и сужение пор выбрал своим основным направлением Caolion. Будучи экспертами в данной области, специалисты компании разработали специальную линию Where Is Pore? из 10 средств.

    Caolion - эксперт в области очищения кожи
    1. Разогревающая маска для глубокого очищения пор.
    2. Оригинальная маска для сужения пор.
    3. Кислородная маска для очищения пор.
    4. Разогревающая пенка для умывания от черных точек.
    5. Охлаждающая пенка для умывания и сужения пор.
    6. Мыло для лица ручной работы.
    7. Дневной крем для сужения пор.
    8. Ночная маска с экстрактом улитки для сужения пор.
    9. Увлажняющий стик для лица, придающий сияние.
    10. Себорегулирующий увлажняющий стик для лица.

    Главная задача каждого из десяти продуктов – уход за порами. Не зря Caolion стал самым популярным брендом для очищения кожи не только в Южной Корее. Эта косметика также любима в США, Европе, Австралии, а теперь и в России.

    Любимые очищающие маски

    Бестселлерами Caolion являются маски на основе глины. Делая ставку на глубокое, но бережное очищение, маски Where Is Pore? помогут устроить настоящую спа-процедуру для лица прямо у вас дома. Их секрет в многофункциональности. Они не только очищают и сужают поры, но также способствуют обновлению кожи, увлажняют ее и насыщают активными компонентами. Популярный американский бьюти-блогер Мишель Фан признаётся в любви бренду: «Я люблю корейские маски Caolion. Уверена, что в их составе волшебные ингредиенты. Кожа после них чистая, свежая, а главное - без жирного блеска и видимых пор».

    Caolion - эксперт в области очищения кожи

    Разогревающая маска для очищения пор Premium Blackhead Steam Pore Pack

    Маска распаривает и глубоко очищает кожу, причем делает это максимально быстро. Уголь обладает антибактериальным эффектом. Каолин защищает, увлажняет и успокаивает. Дополнительно зерна овса отшелушивают мертвые клетки. Маску можно наносить на все лицо или отдельные участки с расширенными порами и черными точками. Уже через 5-10 минут кожа станет безупречно чистой и гладкой.

    ОХЛАЖДАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ сужения ПОР PREMIUM PORE ORIGINAL PACK

    Идеальная маска для очищения и сужения пор. Ментол в составе охлаждает и помогает стянуть расширенные поры, смягчает и успокаивает. Бентоин и канадская глина подтягивают и освежают кожу. Вулканический пепел на отлично удаляет загрязнения и кожное сало.

    Caolion - эксперт в области очищения кожи

    Дуэт для комплексного очищения кожи Premium Hot & Cool Pore Mask Duo

    Для максимального эффекта Caolion объединил разогревающую и охлаждающую маски в уникальный формат – дуэт Premium Hot & Cool Pore Mask Duo. Маски идеально сочетаются и дополняют действия друг друга, позволяя сначала очистить поры, а потом сузить их.

    Кислородная маска Premium Blackhead O2 Bubble Pore Pack

    Еще один маст-хэв марки – кислородная маска с углем и зернами овса. Главную роль в составе играют микропузырьки. Они насыщают кожу кислородом, словно открывая второе дыхание. Обновленная кожа становится чистой, свежей, сияющей. Лицо выглядит отдохнувшим, как после отпуска.

    Задача Caolion – помочь каждой девушке сохранить свою уникальность и поддерживать естественную красоту. Благодаря сбалансированному составу и натуральным активным компонентам кожа получает все и сразу: очищение, увлажнение и питание. Профессиональный, многофункциональный и бережный подход – то, что надо современным девушкам.

    Купить косметику можно в парфюмерных магазинах ИльДеБотэ, Золотое яблоко, Артиколи, в интернет-магазинах Пудра, Озон.

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