Очищение кожи по-корейски от CAOLION

Жить в XXI веке легко и приятно. Благодаря гаджетам мы никогда не расстаемся с друзьями. В нашем распоряжении любые продукты для макияжа. Всего за несколько часов можно долететь до другого края земли, чтобы погреться на пляже. Но у такого активного образа жизни есть обратная сторона. Мы мало спим, живем в режиме хронической усталости; частые перелеты, солнце и неправильно подобранная косметика с множеством химических компонентов негативно сказываются на состоянии кожи.

Именно для активных девушек, у которых нет времени изучать составы косметических средств, пробовать и экспериментировать на своей коже, создаётся косметика Caolion .

Основательница корейского бренда Чин Ен Чжу в течение долгого времени безуспешно искала идеальные средства для своей проблемной кожи, не вызывающие раздражение и покраснение .Поэтому с 1995 года стала производить их сама, используя самые качественные натуральные ингредиенты - для себя и других девушек, в том числе с чувствительным типом кожи.

Впечатляющих результатов удалось достичь благодаря удалению из состава бесполезных и вредных компонентов. Так, Caolion стал первым брендом в Южной Корее, отказавшимся от красителей, ароматизаторов, минеральных масел, спирта, парабенов и других химических компонентов, вызывающих аллергические реакции. Косметика получилось такой натуральной, что ее даже можно есть. И хотя наружное применение принесет больше пользы, при попадании масок и кремов Caolion внутрь организму не будет вреда.

В основу формул Caolion легли рецепты и секреты корейских женщин, которые передаются из поколения в поколение на протяжении 5000 лет. Соединив их опыт с новейшими технологиями, удалось создать безопасные и приятные в использовании составы. У всех продуктов ненавязчивые ароматы растительных экстрактов и масел, нежная консистенция и приятные оттенки самой природы. Но главное, средства Caolion действительно работают. Это уже оценили звездные номинанты кинопремий «Оскар»и«Золотой Глобус», обнаружив в своих подарочных наборах элегантные черные баночки Caolion.