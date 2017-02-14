Модный маникюр 2017: основные тенденции

Красивые и ухоженные ногти - неотъемлимая часть повседневного образа. Помимо проверенной временем классики, вроде фарнцузского или красного маникюра, из сезона в сезон в бьюти-индустрии появляются все новые тенденции в nail-дизайне. Мы поговорили с мастером маникюра Krygina Studio Давтян Наирой, чтобы выяснить, какие техники и цвета будут особенно актуальны в 2017 году.

«Модный маникюр 2017 – это в первую очередь геометрический маникюр из нескольких ярких оттенков. Выполняться он может как на прозрачной, так и на цветной основе, с использованием голографических лаков или средств с блестками, шиммером, глиттером. Для любителей классики подойдут более привычные однотонные глянцевые покрытия. Среди самых актуальных оттенков сезона - красный, зелёный, золотой, серебряный, фиолетовый, бордовый, черный и изумрудный.

Из прошлогодних модных тенденций в маникюре 2017 сохраняется полюбившаяся многим нюдовая палитра. С таким маникюром вы будете чувствовать себя комфортно и уверено в любой ситуации, так как покрытие в стиле Nude идеально впишется в любой образ и не будет привлекать слишком много внимания. Что касается цветовой гаммы, то здесь актуальны все бежевые, светло-серые и розовые оттенки.

Еще один вид маникюра, который не выходит из моды уже многие годы - это французский маникюр. Несмотря на то, что в последнее время french уже не пользуется такой бешеной популярностью, как, скажем, в начале 2000-х, сегодня многие девушки вместо классической белой полоски стали все чаще выбирать цветное покрытие. Кроме того, это может быть не только идеально очерченная линия, но и абстракции, ромбы и зигзаги по краю ногтя. Можно поиграть с текстурами, соединив в одном маникюре матовое и блестящее покрытие: например, сделать матовую основу, а кончик ногтя оставить глянцевым. Особенно эффектно подобный дизайн смотрится с тёмными оттенками лаков.

Отличная альтернатива классическому френчу – лунный маникюр. Здесь цветной полоской акцентируется не кончик ногтя, а его основание. Цветовая гамма для выделения лунки разнообразна как никогда: от светлых бежевых тонов, до насыщенного красного, фиолетового, чёрного, синего, жёлтого и зеленого. Для любителей экспериментов с образом подойдет комбинация французского и лунного маникюра – выбор цвета остается делом личного вкуса и фантазии.

Еще один модный вариант маникюра зимы 2017 - омбре или градиентный маникюр. Как несложно догадаться, он повторяет технику популярного окрашивания волос с переходом от темного к более светлому оттенку. В маникюре - это сочетание двух или более цветов, когда каждый тон плавно перетекает в другой или, напротив, создает резкий цветовой переход.

Самый актуальный тренд в модном маникюре 2017 года, который можно часто увидеть на фотографиях звезд с самых значимых ковровых дорожек, - стемпинг или штамповка. Его особенность заключается в способе нанесения покрытия, а именно путем отпечатывания рисунка со специальной пластины и его переноса на небольшой штампик, а затем на сам ноготь. С помощью стемпинга можно без проблем создать любой самый сложный дизайн или узор, при этом не обладая выдающимся художественным талантом.

Набор для стемпинга можно приобрести в любом профессиональном магазине, а дальше главное просто следовать инструкции. Итак, первым делом наносим базовое покрытие – рисовать узоры можно как поверх прозрачного, так и цветного лака, поэтому основу выбирайте исключительно на свой вкус. После того как первый слой лака немного подсох, берем диск с рисунками, который идет в наборе для стемпинга, и наносим на него цветной лак – такого же оттенка получатся и будущие узоры на ногтях. Текстура лаков из профессиональных наборов отличается от обычных: они очень плотные, поэтому не растекаются по ногтю. Теперь вооружаемся скраппером (скребком) и одним четким движением удаляем лишний лак с поверхности рисунка, после чего прикладываем к нему специальный штамп и держим около 3 секунд. Теперь штамп с отпечатком рисунка переносим на ноготь, после чего фиксируем получившийся результат при помощи топа или защитного покрытия. Все предельно просто.

Одним из главных конкурентов стемпинга в этом сезоне, безусловно, станет зеркальный маникюр. Здесь вся хитрость также заключается в особенности техники нанесения покрытия: зеркальный эффект достигается за счет втирания специальной фольги, цветных пигментов и порошков в ногтевую пластину. Что касается формы ногтя - в этом сезоне в тренде будет овальная или максимально приближенная к ней форма. Как и во всей индустрии красоты в маникюре также делается ставка на естественность, поэтому практически все варианты модного маникюра 2017 рассчитаны именно на короткие ногти».