В новогоднюю ночь хочется выглядеть на все сто: начиная от платья и укладки и заканчивая такими мелочами, как педикюр и маникюр. Если вдруг, закружившись в предновогодней суете, вы так и не успели записаться в салон красоты, чтобы обновить цвет и дизайн ногтей, вам в помощь — советы от мастера маникюра Krygina Studio Наиры Давтян, как качественно и быстро создать идеальный новогодний маникюр в домашних условиях.

«На вопрос, какой маникюр на Новый год 2017 будет актуальнее всего, ответ очевиден — геометрический с использованием всевозможных ярких оттенков, а также голографических лаков с блестками, шиммером и глиттером. При выборе праздничной палитры не забывайте, что символ наступающего нового года — Огненный Петух, который любит кричащие тона и оттенки. Чтобы задобрить покровителя 2017-го года, не бойтесь переборщить с красными и коралловыми цветами в сочетании с переливающимся декором. Модный маникюр на Новый год 2017 предполагает эксперименты как с цветом, так и с фактурой, поэтому не бойтесь попробовать нечто совершенно новое для себя.

Если на блестящие лаки для ногтей у вас строгое табу, выбирайте однотонные и гладкие покрытия. Среди самых актуальных оттенков — красный, зеленый, золотой, серебряный, фиолетовый, бордовый, черный и изумрудный. Так как новогодняя палитра лаков в этом году более чем самодостаточная, следите, чтобы выбранный тон гармонично сочетался с вашим нарядом и макияжем, деликатно завершая праздничный образ. Что касается дизайна ногтей — в этом сезоне в тренде овальная форма. Натуральность по-прежнему не сдает своих позиций, поэтому с длиной также не следует перебарщивать. Однако если вам захочется создать маникюр в духе Рианны и Кайли Дженнер с использованием накладных типсов для ногтей — флаг вам в руки. Главное, чтобы вам было максимально комфортно.

Если вы не успели записаться в салон красоты на маникюр, а до Нового года остались считанные часы, не отчаивайтесь. Все, что вам понадобится — ненадолго отодвинуть от себя тазик с не до конца дорезанным салатом Оливье, запастись терпением, а также иметь под рукой пару оттенков лаков для ногтей, тонкую художественную кисть для гуаши и много-много блесток. Всего час — и ваш суперновогодний маникюр 2017 готов! Чтобы максимально облегчить вам задачу, рассказываем самые простые идеи маникюра на новый год:

Маникюр с разноцветными блестками

Самый легкий и быстрый вариант новогоднего маникюра. Нанесите прозрачную основу и, не дожидаясь ее полного высыхания, с помощью кисти распределите по всей длине ногтей микс из разноцветных блесток. Спустя несколько минут стряхните остатки неприклеившегося декора, закрепите результат сушкой или топовым покрытием.

Классический красный маникюр

Наверняка у каждой девушки в косметичке найдется глянцевый красный лак, который станет идеальным решением, если под рукой нет других покрытий. Проверенный годами классический оттенок не подведет вас и в новогоднюю ночь — он настолько самодостаточный, что не нуждается в дополнительной мишуре из блесток и шиммера. Кроме того, красная цветовая палитра полностью соответствует духу Огненного Петуха — покровителя 2017 года. Итак, наносим прозрачную основу, а следом — цветной лак в два слоя. Обязательно закрепите конечный результат верхним покрытием. Если классический красный маникюр кажется вам слишком повседневным вариантом, не дожидаясь высыхания лака, наберите на кисть немного блесток и на расстоянии 15-20 см от ногтей встряхните ее.

Комбо-маникюр из нескольких цветов

Маникюр на Новый год 2017 необязательно должен быть однотонным. Возьмите за основу два сочетающихся между собой оттенка, комбинируя их с лаком на основе шиммера и глиттера. Например, один цвет можно нанести на четыре пальца, а второй — только на безымянный. Его же можно покрыть переливающимся оттенком. Или сделать все то же самое, только наоборот — это уже дело вашей фантазии.

Геометрический маникюр

Не самый простой вариант для самостоятельной интерпретации в домашних условиях, однако, создав такой маникюр на Новый год 2017, вы гарантированно получите массу восторженных комплиментов. Если взять за основу какое-нибудь фото из интернета, вам будет гораздо проще создавать дизайн. Предлагаем на выбор два варианта новогоднего маникюра с использованием геометрических фигур либо простых линий. В обоих случаях вам понадобятся художественная кисть, лаки со специальным тонким аппликатором (серебряного или золотого оттенка), цветные лаки (или лаки с блестками) и немного вашей фантазии. Сперва наносим прозрачную основу. Далее дожидаемся ее полного высыхания и рисуем с помощью лака с тонкой кистью квадраты, ромбы, круги или треугольники (мой совет - вдохновляйтесь фотографиями из Instagram). Результат закрепите верхним покрытием (топом) или сушкой.

С профессиональной точки зрения, круги рисовать проще всего — их не нужно выводить специально. Просто ставим точки на поверхности ногтя, а диаметр круга можем контролировать самостоятельно, набирая необходимое количество лака на кисть. Отличный вариант, если времени у вас в обрез. Еще один пример геометрического маникюра — также наносим основу, следом цветной лак, дожидаемся его полного высыхания и начинаем проводить линии лаками разных оттенков. Полосы могут быть прямыми или хаотичными, их толщина также может варьироваться в зависимости от вашей фантазии. Главное, не бойтесь экспериментов и не переживайте, если маникюр не вышел как на картинке, ведь его всегда можно исправить, наложив дополнительный слой блесток или глиттера».