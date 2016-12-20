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20 декабря 2016

Маникюр на Новый год 2017

Новогодние бьюти-идеи для наступающих праздников

В новогоднюю ночь хочется выглядеть на все сто: начиная от платья и укладки и заканчивая такими мелочами, как педикюр и маникюр. Если вдруг, закружившись в предновогодней суете, вы так и не успели записаться в салон красоты, чтобы обновить цвет и дизайн ногтей, вам в помощь — советы от мастера маникюра Krygina Studio Наиры Давтян, как качественно и быстро создать идеальный новогодний маникюр в домашних условиях.

Какой маникюр на новый год 2017

«На вопрос, какой маникюр на Новый год 2017 будет актуальнее всего, ответ очевиден — геометрический с использованием всевозможных ярких оттенков, а также голографических лаков с блестками, шиммером и глиттером. При выборе праздничной палитры не забывайте, что символ наступающего нового года — Огненный Петух, который любит кричащие тона и оттенки. Чтобы задобрить покровителя 2017-го года, не бойтесь переборщить с красными и коралловыми цветами в сочетании с переливающимся декором. Модный маникюр на Новый год 2017 предполагает эксперименты как с цветом, так и с фактурой, поэтому не бойтесь попробовать нечто совершенно новое для себя.

Новогодний маникюр

Если на блестящие лаки для ногтей у вас строгое табу, выбирайте однотонные и гладкие покрытия. Среди самых актуальных оттенков — красный, зеленый, золотой, серебряный, фиолетовый, бордовый, черный и изумрудный. Так как новогодняя палитра лаков в этом году более чем самодостаточная, следите, чтобы выбранный тон гармонично сочетался с вашим нарядом и макияжем, деликатно завершая праздничный образ.

Что касается дизайна ногтей — в этом сезоне в тренде овальная форма. Натуральность по-прежнему не сдает своих позиций, поэтому с длиной также не следует перебарщивать. Однако если вам захочется создать маникюр в духе Рианны и Кайли Дженнер с использованием накладных типсов для ногтей — флаг вам в руки. Главное, чтобы вам было максимально комфортно.

Маникюр на новый год 2017 фото

Если вы не успели записаться в салон красоты на маникюр, а до Нового года остались считанные часы, не отчаивайтесь. Все, что вам понадобится — ненадолго отодвинуть от себя тазик с не до конца дорезанным салатом Оливье, запастись терпением, а также иметь под рукой пару оттенков лаков для ногтей, тонкую художественную кисть для гуаши и много-много блесток. Всего час — и ваш суперновогодний маникюр 2017 готов!

Чтобы максимально облегчить вам задачу, рассказываем самые простые идеи маникюра на новый год:

Маникюр с разноцветными блестками

Идеи маникюра на новый год

Самый легкий и быстрый вариант новогоднего маникюра. Нанесите прозрачную основу и, не дожидаясь ее полного высыхания, с помощью кисти распределите по всей длине ногтей микс из разноцветных блесток. Спустя несколько минут стряхните остатки неприклеившегося декора, закрепите результат сушкой или топовым покрытием.

Классический красный маникюр

Маникюр на новый год 2017

Наверняка у каждой девушки в косметичке найдется глянцевый красный лак, который станет идеальным решением, если под рукой нет других покрытий. Проверенный годами классический оттенок не подведет вас и в новогоднюю ночь — он настолько самодостаточный, что не нуждается в дополнительной мишуре из блесток и шиммера. Кроме того, красная цветовая палитра полностью соответствует духу Огненного Петуха — покровителя 2017 года.

Итак, наносим прозрачную основу, а следом — цветной лак в два слоя. Обязательно закрепите конечный результат верхним покрытием. Если классический красный маникюр кажется вам слишком повседневным вариантом, не дожидаясь высыхания лака, наберите на кисть немного блесток и на расстоянии 15-20 см от ногтей встряхните ее.

Комбо-маникюр из нескольких цветов

Маникюр на новый год 2017 фото

Маникюр на Новый год 2017 необязательно должен быть однотонным. Возьмите за основу два сочетающихся между собой оттенка, комбинируя их с лаком на основе шиммера и глиттера. Например, один цвет можно нанести на четыре пальца, а второй — только на безымянный. Его же можно покрыть переливающимся оттенком. Или сделать все то же самое, только наоборот — это уже дело вашей фантазии.

Геометрический маникюр

Новогодний маникюр

Не самый простой вариант для самостоятельной интерпретации в домашних условиях, однако, создав такой маникюр на Новый год 2017, вы гарантированно получите массу восторженных комплиментов. Если взять за основу какое-нибудь фото из интернета, вам будет гораздо проще создавать дизайн. Предлагаем на выбор два варианта новогоднего маникюра с использованием геометрических фигур либо простых линий.

В обоих случаях вам понадобятся художественная кисть, лаки со специальным тонким аппликатором (серебряного или золотого оттенка), цветные лаки (или лаки с блестками) и немного вашей фантазии.

Сперва наносим прозрачную основу. Далее дожидаемся ее полного высыхания и рисуем с помощью лака с тонкой кистью квадраты, ромбы, круги или треугольники (мой совет - вдохновляйтесь фотографиями из Instagram). Результат закрепите верхним покрытием (топом) или сушкой.

Маникюр на новый год 2017

С профессиональной точки зрения, круги рисовать проще всего — их не нужно выводить специально. Просто ставим точки на поверхности ногтя, а диаметр круга можем контролировать самостоятельно, набирая необходимое количество лака на кисть. Отличный вариант, если времени у вас в обрез.

Еще один пример геометрического маникюра — также наносим основу, следом цветной лак, дожидаемся его полного высыхания и начинаем проводить линии лаками разных оттенков. Полосы могут быть прямыми или хаотичными, их толщина также может варьироваться в зависимости от вашей фантазии. Главное, не бойтесь экспериментов и не переживайте, если маникюр не вышел как на картинке, ведь его всегда можно исправить, наложив дополнительный слой блесток или глиттера».

Маникюр на новый год 2017 фото
1. Dance Legend Wow Prism; 2. CND Creative Play; 3. YSL La Laque Couture; 4. Lancone Paris en Rose; 3. Essie Professional JAPAN; 4. Christina Fitzgerald EDDIE Black Forest; 5. Chanel Le Vernis

1. Dance Legend Wow Prism; 2. CND Creative Play; 3. YSL La Laque Couture; 4. Lancone Paris en Rose; 3. Essie Professional JAPAN; 4. Christina Fitzgerald EDDIE Black Forest; 5. Chanel Le Vernis

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