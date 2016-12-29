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Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

29 декабря 2016

Кушоны от лучших брендов

Самые яркие представители в своей категории

Что такое кушон сегодня знают все – средство с удобной «воздушной подушкой», сочетающее в себе свойства тонального крема и дизайн компактной пудры. Именно благодаря своей универсальности кушону удалось завоевать бешеную популярность во всем мире. В нашем обзоре мы собрали лучшие кушоны от ведущих мировых брендов, о которых больше всего говорили в уходящем году.

Кушоны от лучших брендов

Lancome Cushion Teint Idole Ultra

Lancome Cushion Teint Idole Ultra

Lancôme стал одним из первых европейских брендов, начавших выпуск кушонов еще в 2015 году. И вот этой зимой на смену культовому Miracle Cushion пришла долгожданная новинка — суперстойкий Cushion Teint Idole Ultra. Его главное отличие от предшественника — более плотное покрытие, которое гарантирует идеальный сатиновый тон, а также прекрасно маскирует минимальные несовершенства кожи.

Givenchy Teint Couture Cushion

Givenchy Teint Couture Cushion

Не смог пройти мимо популярной темы кушонов и креативный директор по макияжу Givenchy Николя Деженн, который в начале года презентовал свой собственный Teint Couture Cushion. Инновация продукта — металлическая пластина вместо привычной губки-спонжа. Достаточно одного нажатия, чтобы сделать тон лица сияющим и ровным. К слову, кушон выполняет сразу две функции: тонального крема и пудры.

YSL CUSHION ENCRE DE PEAU

YSL CUSHION ENCRE DE PEAU

Не отставал от других косметических брендов в этом году и YSL, представив свою версию кушона для лица. Уникальный состав продукта отвечает за качественное увлажнение кожи, гарантируя максимально стойкое матовое покрытие в течение дня. Интересная находка — двухсторонний аппликатор для нанесения средства. Светлая сторона идеальна для создания легкого дневного макияжа, а темная — для более интенсивного.

3 LAB Aqua BB

3 LAB Aqua BB

3 LAB Aqua BB первым среди кушонов появился на российском рынке летом 2014 года и с тех пор прочно удерживает статус абсолютного бестселлера марки. К слову, Aqua BB существенно отличается от классического азиатского «кушона»: он обладает более легкой текстурой, поэтому не создает эффекта маски на лице, а также бережно ухаживает за кожей, защищая ее от воздействия негативных факторов окружающей среды.

Erborian BB Cream

Erborian BB Cream

Корейский косметический бренд Erborian также может похвастаться ухаживающим BB-кремом в удобной пудренице. Классический кушон с воздушной подушкой, BB Cushion с женьшенем, гарантирует идеально ровный тон с эффектом красиво подсвеченной кожи. После нанесения средство моментально впитывается и, что важно, оказывает матирующее действие, препятствуя появлению жирного блеска.

Cremorlab Eau Thermale Serum Cushion

Cremorlab Eau Thermale Serum Cushion

Инновационное средство «два в одном», антивозрастная сыворотка и тон в формате удобного кушона Cremorlab Eau Thermale Serum Cushion, гарантирует стойкое покрытие, а также бережный уход в течение дня. Легкая текстура продукта ложится на кожу невидимой вуалью, не забиваясь в поры и глубокие морщины. Компактный BB-крем подходит для всех типов кожи, оказывает матирующий эффект и защиту от UV лучей. Неудивительно, почему этот чудо-продукт за последний год собрал столько восторженных отзывов в интернете.

Thalgo Time Returning

Thalgo Time Returning

Компактный BB-крем Thalgo Time Returning выполняет сразу пять функций: базы под макияж, тона, консилера, антивозрастного крема и увлажняющего средства. Кроме того, продукт идеален для ухода за чувствительной кожей, склонной к воспалениям. Все благодаря муцину улитки, который оказывает антиоксиндантное и успокаивающее действие.

L’Oréal Paris Nude Magique

L’Oréal Paris Nude Magique

Наконец-то кушон L’Oréal Paris дошел и до российского рынка. При весьма демократичной цене средство гениально справляется с поставленной задачей: увлажнить, сделать тон совершенным и придать лицу естественное сияние. Кстати плотность покрытия можно регулировать в зависимости от способа нанесения: если средство наносить похлопывающими движениями, получится легкий мерцающий тон, а разглаживающими — более плотный и матовый.

Holika Holika Face 2 Change Volume Fit Strobing Pumping Foundation

Holika Holika Face 2 Change Volume Fit Strobing Pumping Foundation

Новое слово в бьюти-индустрии — кушоны-хайлайтеры для стробинга. Неудивительно, что одними из первых на очередной модный тренд среагировали корейцы Holika Holika. Средство Volume Fit Strobing Pumping Foundation из линии Face 2 Change помогает подсветить выступающие части лица: скулы, спинку носа, середину лба, подбородок и лук Купидона. Если вы за сияние в двойном масштабе — наносите основу на все лицо.

Yves Rocher Pure Light

Yves Rocher Pure Light

Бренд растительной косметики Yves Rocher в этом году также выпустил свой кушон Pure Light. Тональный крем-флюид, заключенный в пористую подушечку, в два счета преображает кожу, маскируя расширенные поры, покраснения и другие видимые несовершенства. Невесомую текстуру продукта можно наслаивать, таким образом регулируя интенсивность покрытия.

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