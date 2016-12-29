Кушоны от лучших брендов

Что такое кушон сегодня знают все – средство с удобной «воздушной подушкой», сочетающее в себе свойства тонального крема и дизайн компактной пудры. Именно благодаря своей универсальности кушону удалось завоевать бешеную популярность во всем мире. В нашем обзоре мы собрали лучшие кушоны от ведущих мировых брендов, о которых больше всего говорили в уходящем году.

Lancome Cushion Teint Idole Ultra

Lancôme стал одним из первых европейских брендов, начавших выпуск кушонов еще в 2015 году. И вот этой зимой на смену культовому Miracle Cushion пришла долгожданная новинка — суперстойкий Cushion Teint Idole Ultra. Его главное отличие от предшественника — более плотное покрытие, которое гарантирует идеальный сатиновый тон, а также прекрасно маскирует минимальные несовершенства кожи.

Givenchy Teint Couture Cushion

Не смог пройти мимо популярной темы кушонов и креативный директор по макияжу Givenchy Николя Деженн, который в начале года презентовал свой собственный Teint Couture Cushion. Инновация продукта — металлическая пластина вместо привычной губки-спонжа. Достаточно одного нажатия, чтобы сделать тон лица сияющим и ровным. К слову, кушон выполняет сразу две функции: тонального крема и пудры.

YSL CUSHION ENCRE DE PEAU

Не отставал от других косметических брендов в этом году и YSL, представив свою версию кушона для лица. Уникальный состав продукта отвечает за качественное увлажнение кожи, гарантируя максимально стойкое матовое покрытие в течение дня. Интересная находка — двухсторонний аппликатор для нанесения средства. Светлая сторона идеальна для создания легкого дневного макияжа, а темная — для более интенсивного.

3 LAB Aqua BB

3 LAB Aqua BB первым среди кушонов появился на российском рынке летом 2014 года и с тех пор прочно удерживает статус абсолютного бестселлера марки. К слову, Aqua BB существенно отличается от классического азиатского «кушона»: он обладает более легкой текстурой, поэтому не создает эффекта маски на лице, а также бережно ухаживает за кожей, защищая ее от воздействия негативных факторов окружающей среды.

Erborian BB Cream

Корейский косметический бренд Erborian также может похвастаться ухаживающим BB-кремом в удобной пудренице. Классический кушон с воздушной подушкой, BB Cushion с женьшенем, гарантирует идеально ровный тон с эффектом красиво подсвеченной кожи. После нанесения средство моментально впитывается и, что важно, оказывает матирующее действие, препятствуя появлению жирного блеска.

Cremorlab Eau Thermale Serum Cushion

Инновационное средство «два в одном», антивозрастная сыворотка и тон в формате удобного кушона Cremorlab Eau Thermale Serum Cushion, гарантирует стойкое покрытие, а также бережный уход в течение дня. Легкая текстура продукта ложится на кожу невидимой вуалью, не забиваясь в поры и глубокие морщины. Компактный BB-крем подходит для всех типов кожи, оказывает матирующий эффект и защиту от UV лучей. Неудивительно, почему этот чудо-продукт за последний год собрал столько восторженных отзывов в интернете.

Thalgo Time Returning

Компактный BB-крем Thalgo Time Returning выполняет сразу пять функций: базы под макияж, тона, консилера, антивозрастного крема и увлажняющего средства. Кроме того, продукт идеален для ухода за чувствительной кожей, склонной к воспалениям. Все благодаря муцину улитки, который оказывает антиоксиндантное и успокаивающее действие.

L’Oréal Paris Nude Magique

Наконец-то кушон L’Oréal Paris дошел и до российского рынка. При весьма демократичной цене средство гениально справляется с поставленной задачей: увлажнить, сделать тон совершенным и придать лицу естественное сияние. Кстати плотность покрытия можно регулировать в зависимости от способа нанесения: если средство наносить похлопывающими движениями, получится легкий мерцающий тон, а разглаживающими — более плотный и матовый.

Holika Holika Face 2 Change Volume Fit Strobing Pumping Foundation

Новое слово в бьюти-индустрии — кушоны-хайлайтеры для стробинга. Неудивительно, что одними из первых на очередной модный тренд среагировали корейцы Holika Holika. Средство Volume Fit Strobing Pumping Foundation из линии Face 2 Change помогает подсветить выступающие части лица: скулы, спинку носа, середину лба, подбородок и лук Купидона. Если вы за сияние в двойном масштабе — наносите основу на все лицо.

Yves Rocher Pure Light