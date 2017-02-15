Красота в деталях: бьюти-тренды сезона весна-лето 2017

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Все прелести нового сезона
Еще пара недель, и придет весна. А с ней – новые оттенки, текстуры, финиши, приемы. ELLE рассказывает о самых актуальных прическах, макияже и маникюре наступающего сезона.
Prada
Lanvin
Кожа, словно вы, провели час на кардиотренировке, но каким-то чудом не покраснели - это gym skin (от gym – «гимнастический зал» и skin – «кожа»). От стробинга этот эффект отличается наличием деликатного влажного блеска, а не космического сияния. Визажисты пускали в ход увлажняющие кремы, масла, тональные средства без матирующего эффекта и спреи. Только не забудьте нанести транспарантную пудру на Т-зону.
Chanel
KENZO
Залиться румянцем в этом сезоне, значит, попасть в тренд. Дрейпинг, техника макияжа родом из 80-х, вернулась, и с размахом. Румяна могут быть цвета кетчупа или клубничного мороженого, матовыми или сияющими. Главное нанести их полумесяцем от скул до внешней части брови через висок.
Versus Versace
Ports 1961
Вместо радужных разводов в стиле самопровозглашенных визажистов инстаграма – безраздельное царство одного цвета. Место растушевок заняли широкие мазки, графичные полосы и небрежные всполохи. Единственный акцент в макияже и новый взгляд на минимализм.
Alberta Ferretti
Coach
Кажется, с черным карандашом сложно придумать что-то новое, но визажисты не дремлют и придумывают. Весной подводка должна быть несовершенной. Проводим линию по ресничному контуру и тут же растушевываем. Помимо угольного, на подиумах были замечены серые, бронзовые и темно-синие подводки, что подтвердило гипотезу: главное не цвет, а финиш.
Mary Katrantzou
Olivier Theyskens
Помада сезона весна-лета 2017 должна соответствовать двум критериям. Во-первых, быть матовой. Во-вторых, красной. Ничего нового? Кое-что все же поменялось. Ищите не классический алый, а флуоресцентный. Словно с таким макияжем вы собираетесь на рейв, а не в оперу.
Dior
Roberto Cavalli
Косы мелькают на подиумах все чаще, но все реже они похожи на невинные школьные прически. С их помощью можно продемонстрировать свою преданность сериалу Games of Thrones или тонкое знание портретной живописи эпохи Ренессанса. Закручиваем их в пучки или оставляем тоненькими, как у хиппи. Даже если это коса до пояса, то непременно растрепанная. Если классная руководительница не одобрила бы, значит, вы на верном пути.
Salvatore Ferragamo
Stella McCartney
Укладки, как у моделей на фотографиях 80-х Питера Лидберга и Хельмута Ньютона – словно, героиня только что вынырнула из бассейна. Волосы должны быть идеально гладкими и зачесанными назад: никакого эффекта пляжных волн. Вместо соляного спрея не жалеем масло или гель для ярко выраженного результата и крема или сыворотки – для лайт-версии.
Julien Macdonald
Topshop Unique
Кудри мелким бесом, супер-объем, волосы, перекинутые на одну сторону – 1980-е снова с нами. Фотографии Мадонны, Шер и Дебби Харри из группы Blondie станут лучшими примерами для вдохновения. А современные интерпретации с подиума подскажут, как носить такие укладки сейчас.
Ashley Williams
Fausto Puglisi
Прямые челки - густые или редкие, графичные или филированные - закрывают брови и открывают новые горизонты стиля. Носим их по-рокерски – с черной подводкой, либо по-детски – без макияжа. Лучше всего с распущенными волосами.
Marchesa
Ashley Williams
Можно пойти другим путем и не обращать внимания на тонкости стрижек и укладок, а просто украсить голову красивой заколкой – массивной и монохромной. В этом сезоне она должна располагаться за ушами и составлять идеальную компанию серьгам.
3.1 Phillip Lim
Rodarte
Серебро, розовое золото или привычный желтый металл – важнее исполнение, а не оттенок. Помимо классического покрытия лаком, гуру маникюра предложили украсить ногти лепестками фольги, а кутикулы инкрустировать глиттером. В этом сезоне играем металл.
Creatures of Comfort
Rebecca Minkoff
Абстрактное искусство постоянно вдохновляет мастеров па маникюру. Лидерами этого сезона стали сочетания чистых цветов и геометричный минимализм на фоне негативного пространства. За вдохновением – в музеи, инстаграм и на бэкстэйджи.
Proenza Schouler
Буквально – немного. Тут завиток, там полоска. Если придумать свой вариант для каждого из десяти ногтей, никто не упрекнет вас в излишней мрачности и отсутствии фантазии.
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