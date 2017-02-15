Красота в деталях: бьюти-тренды сезона весна-лето 2017

Еще пара недель, и придет весна. А с ней – новые оттенки, текстуры, финиши, приемы. ELLE рассказывает о самых актуальных прическах, макияже и маникюре наступающего сезона.

Лицо

Влажная кожа

Prada

Lanvin

Кожа, словно вы, провели час на кардиотренировке, но каким-то чудом не покраснели - это gym skin (от gym – «гимнастический зал» и skin – «кожа»). От стробинга этот эффект отличается наличием деликатного влажного блеска, а не космического сияния. Визажисты пускали в ход увлажняющие кремы, масла, тональные средства без матирующего эффекта и спреи. Только не забудьте нанести транспарантную пудру на Т-зону.

Дрейпинг

Chanel

KENZO

Залиться румянцем в этом сезоне, значит, попасть в тренд. Дрейпинг, техника макияжа родом из 80-х, вернулась, и с размахом. Румяна могут быть цвета кетчупа или клубничного мороженого, матовыми или сияющими. Главное нанести их полумесяцем от скул до внешней части брови через висок.

Яркие тени

Versus Versace

Ports 1961

Вместо радужных разводов в стиле самопровозглашенных визажистов инстаграма – безраздельное царство одного цвета. Место растушевок заняли широкие мазки, графичные полосы и небрежные всполохи. Единственный акцент в макияже и новый взгляд на минимализм.

Небрежная подводка

Alberta Ferretti

Coach

Кажется, с черным карандашом сложно придумать что-то новое, но визажисты не дремлют и придумывают. Весной подводка должна быть несовершенной. Проводим линию по ресничному контуру и тут же растушевываем. Помимо угольного, на подиумах были замечены серые, бронзовые и темно-синие подводки, что подтвердило гипотезу: главное не цвет, а финиш.

Красный неон

Mary Katrantzou

Olivier Theyskens

Помада сезона весна-лета 2017 должна соответствовать двум критериям. Во-первых, быть матовой. Во-вторых, красной. Ничего нового? Кое-что все же поменялось. Ищите не классический алый, а флуоресцентный. Словно с таким макияжем вы собираетесь на рейв, а не в оперу.

Волосы

Креативные косы

Dior

Roberto Cavalli

Косы мелькают на подиумах все чаще, но все реже они похожи на невинные школьные прически. С их помощью можно продемонстрировать свою преданность сериалу Games of Thrones или тонкое знание портретной живописи эпохи Ренессанса. Закручиваем их в пучки или оставляем тоненькими, как у хиппи. Даже если это коса до пояса, то непременно растрепанная. Если классная руководительница не одобрила бы, значит, вы на верном пути.

Гладкие и влажные

Salvatore Ferragamo

Stella McCartney

Укладки, как у моделей на фотографиях 80-х Питера Лидберга и Хельмута Ньютона – словно, героиня только что вынырнула из бассейна. Волосы должны быть идеально гладкими и зачесанными назад: никакого эффекта пляжных волн. Вместо соляного спрея не жалеем масло или гель для ярко выраженного результата и крема или сыворотки – для лайт-версии.

1980-е

Julien Macdonald

Topshop Unique

Кудри мелким бесом, супер-объем, волосы, перекинутые на одну сторону – 1980-е снова с нами. Фотографии Мадонны, Шер и Дебби Харри из группы Blondie станут лучшими примерами для вдохновения. А современные интерпретации с подиума подскажут, как носить такие укладки сейчас.

Рваная челка

Ashley Williams

Fausto Puglisi

Прямые челки - густые или редкие, графичные или филированные - закрывают брови и открывают новые горизонты стиля. Носим их по-рокерски – с черной подводкой, либо по-детски – без макияжа. Лучше всего с распущенными волосами.

Массивные заколки

Marchesa

Ashley Williams

Можно пойти другим путем и не обращать внимания на тонкости стрижек и укладок, а просто украсить голову красивой заколкой – массивной и монохромной. В этом сезоне она должна располагаться за ушами и составлять идеальную компанию серьгам.

НОГТИ

Металлик

3.1 Phillip Lim

Rodarte

Серебро, розовое золото или привычный желтый металл – важнее исполнение, а не оттенок. Помимо классического покрытия лаком, гуру маникюра предложили украсить ногти лепестками фольги, а кутикулы инкрустировать глиттером. В этом сезоне играем металл.

Колор-блок

Creatures of Comfort

Rebecca Minkoff

Абстрактное искусство постоянно вдохновляет мастеров па маникюру. Лидерами этого сезона стали сочетания чистых цветов и геометричный минимализм на фоне негативного пространства. За вдохновением – в музеи, инстаграм и на бэкстэйджи.

И немного черного

Proenza Schouler