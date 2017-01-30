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Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

30 января 2017

Красные тени — горячий makeup-тренд

Неожиданный оттенок теней, которым одержимы звезды от Кайли Дженнер до Тейлор Хилл

Красные тени — горячий makeup-тренд

Какие только идеи макияжа не предлагал нам подиум на протяжении последних сезонов. Мы старательно выбирали глиттер на новогоднюю вечеринку, вычерчивали идеально матовые вишневые губы и разбирались в тонкостях стробинга. Красные тени – новая модная фишка. Необычный макияж уже опробовали Кристен Стюарт, Кара Делевинь и другие знаменитости.

«Завели» всех Chanel, выпустив осенью 2016 коллекцию макияжа Le Rouge. В рекламной кампании снялась Кристен Стюарт, которая продемонстрировала насыщенно-красные смоки и алую помаду. «Красный – не самый тривиальный цвет, который можно нанести на веки. Но это - цвет жизни, он очень эмоционален. У многих могут возникнуть опасения, что красная подводка делает взгляд уставшим. Вовсе нет, он становится чувственным», - прокомментировала Лючия Пика, главный визажист дома Chanel.

А затем пошло-поехало: тренд так понравился юным старлеткам, что благополучно перешел на красные дорожки и в селфи в инстаграме. Девушки с красными тенями были замечены на последней премии «Золотой Глобус» и Каннском фестивале. По негласному правилу, красные smoky должны быть единственным акцентом на лице. Их сочетают с помадой nude, хорошо проработанным тоном и слегка подчеркнутыми скулами.

Оливия Уайлд

Оливия Уайлд
Оливия Уайлд фото

Со светских вечеринок тренды быстро переходят в повседневную жизнь. Вот и красные смоки стали появляться в социальных сетях. Причем оттенки и насыщенность теней варьируются: от малинового и алого до винно-бурого. Таким образом, тренд можно трансформировать: от смелого вечернего образа до спокойного дневного.

Кайли Дженнер

Шей Митчелл

Тейлор Хилл

Оливия Калпо

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