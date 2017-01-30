Красные тени — горячий makeup-тренд

Полная версия
Неожиданный оттенок теней, которым одержимы звезды от Кайли Дженнер до Тейлор Хилл
Какие только идеи макияжа не предлагал нам подиум на протяжении последних сезонов. Мы старательно выбирали глиттер на новогоднюю вечеринку, вычерчивали идеально матовые вишневые губы и разбирались в тонкостях стробинга. Красные тени – новая модная фишка. Необычный макияж уже опробовали Кристен Стюарт, Кара Делевинь и другие знаменитости.
«Завели» всех Chanel, выпустив осенью 2016 коллекцию макияжа Le Rouge. В рекламной кампании снялась Кристен Стюарт, которая продемонстрировала насыщенно-красные смоки и алую помаду. «Красный – не самый тривиальный цвет, который можно нанести на веки. Но это - цвет жизни, он очень эмоционален. У многих могут возникнуть опасения, что красная подводка делает взгляд уставшим. Вовсе нет, он становится чувственным», - прокомментировала Лючия Пика, главный визажист дома Chanel.
А затем пошло-поехало: тренд так понравился юным старлеткам, что благополучно перешел на красные дорожки и в селфи в инстаграме. Девушки с красными тенями были замечены на последней премии «Золотой Глобус» и Каннском фестивале. По негласному правилу, красные smoky должны быть единственным акцентом на лице. Их сочетают с помадой nude, хорошо проработанным тоном и слегка подчеркнутыми скулами.
Со светских вечеринок тренды быстро переходят в повседневную жизнь. Вот и красные смоки стали появляться в социальных сетях. Причем оттенки и насыщенность теней варьируются: от малинового и алого до винно-бурого. Таким образом, тренд можно трансформировать: от смелого вечернего образа до спокойного дневного.
Лучшее на Elle