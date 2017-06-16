Идеи летних укладок на все случаи жизни

Отпуск на побережье или трудовые будни в большом городе — ваш летний образ ни в коем случае не должен быть однотипным и скучным. Известно, что разнообразить гардероб можно как с помощью аксессуаров, так и прически. О том, как повторить самые актуальные укладки сезона в зависимости от случая и места, ELLE рассказала стилист Krygina Studio Дарья Севастьянова.

Дарья Севостьянова, стилист по волосам Krygina Studio

Ланч с подругами

Идеальным вариантом для воскресного ланча с подругами станет супернебрежный низкий пучок на затылке. Ваша задача — создать эффект легкой непринужденности, будто вы вовсе и не готовились к встрече, а спешно выбежали из дома, собирая волосы на ходу. Накрутите пряди на плойку и придайте им жесткости с помощью спрея на основе морской соли. Теперь начешите волосы на затылке и соберите их в хвост, чуть выпустив пряди у лица.

Для вечеринки

Ключевой тренд этого сезона — цветные пряди. Будут ли это неоновые или более спокойные пастельные тона — решать только вам. Особенно эффектно яркие акценты смотрятся на локонах. Если к подобным экспериментам вы пока не готовы, попробуйте временное окрашивание с помощью цветных спреев, например, Colorista от L’Oréal Paris. Розовые или синие пряди исчезнут после первого мытья головы.

Романтическое свидание

Собираясь на первое свидание, руководствуйтесь правилом — главное не перестараться. Ваш образ должен получиться по-летнему легким и романтичным, но при этом не быть скучным. Проверено: мужчины любят длинные распущенные волосы с объемом у корней, но мы-то с вами знаем, сколько сил необходимо потратить, чтобы укладка смотрелась сексуально и непринужденно. Если по какой-то причине на нее нет ни времени, ни сил, отличным вариантом станет «мальвина» с собранными и перехваченными на затылке лентой волосами.

Летний офис

Одна из самых удобных причесок для работы в офисе — высокий хвост, который актуален этим летом как никогда. Чтобы прическа получилась действительно красивой, недостаточно просто собрать пряди руками и перетянуть их резинкой — придется немного потрудиться. Мелкой расческой начешите волосы у корней, а затем слегка пригладьте внешний слой волос, чтобы замаскировать начес. Теперь собираем пряди в хвост и маскируем тонкую резинку прядью волос, фиксируя ее невидимкой.

Отпуск на побережье