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Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

29 июня 2017

Главные тренды в стрижках и окрашивании нового сезона

Самые актуальные формы и оттенки прямиком с улиц Лондона

Каждый новый сезон диктует свои тренды в фэшн- и бьюти-индустрии. Основная площадка для их изучения — подиумы Недель моды и street style из главных мировых столиц. Лидирующее среди них место по части самых продвинутых и концептуальных образов всегда занимал Лондон. На его улицах можно увидеть все, что будет актуально в будущем сезоне. Не исключением являются и тренды в стрижках и окрашивании —предлагаем проследить за тем, какие оттенки и фактуры будут особенно популярны этой осенью, на примере новой коллекции топ-стилиста Wella Professionals Дмитрия Винокурова City Dragons, съемка которой проходила в самом сердце Лондона, в богемном районе Челси.

Холодный фронт

Wella Professionals City Dragons
Wella Professionals City Dragons

Современный мир перевернулся после того, как все заговорили о миллениалах — поколении Y, жизнь которого неразрывно связана с новыми технологиями. Отталкиваясь от их предпочтений и образа жизни, сегодня меняется и заново строится не только мода, но и бьюти-индустрия. Так, ключевыми трендами в окрашивании последних сезонов остаются прозрачные и пастельные оттенки с многочисленными цветовыми акцентами. В приоритете — холодная гамма, которую дополняют незначительные теплые нюансы, из-за чего окрашивание перестает выглядеть плоским, приобретая рельефность и индивидуальность. Что касается цвета, то выбор подходящего оттенка ограничивается одной лишь фантазией. Миллениалы с удовольствием экспериментируют с самыми смелыми палитрами: начиная от нежно-сиреневой и заканчивая ярко-синей. Остается место и для более классических вариантов, например, блонда или русого, единственное условие —оттенок не должен смотреться монотонным, напротив, играть всевозможными акцентами и полутонами.

Контуринг

Wella Professionals City Dragons
Wella Professionals City Dragons

Стараниями Ким Кардашьян мир узнал о контуринге лица — благодаря стилистам Wella Professionals появился hair-контуринг. Его суть та же, что и в макияже: с помощью игры света и тени скорректировать овал лица так, чтобы подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Набор инструментов тоже похожий, только вместо бронзера здесь выступает основной, более темный оттенок, а роль хайлайтера, «подсвечивающего» и акцентирующего достоинства, выполняют более светлые нюансы. Так создается максимально естественный эффект выгоревших на солнце прядей: в зависимости от того, насколько грамотно стилист расставит цветовые акценты, будет зависеть, как сильно изменится ваша внешность. С помощью контуринга можно сделать лицо визуально уже, нос меньше, а глаза выразительнее. Кроме того, такое окрашивание не нуждается в частой коррекции — заглядывать к стилисту вы будет не чаще трех-четырех раз в год.

Текстура

Wella Professionals City Dragons
Wella Professionals City Dragons

Еще один основной тренд нового сезона — текстура. Кажется, небрежные волны и легкие локоны остаются с нами до следующей весны. Руководствуйтесь формулой «совершенство в умышленном несовершенстве» — и вот вы уже трендсеттер. При создании укладки сделайте ее нарочито небрежной, словно завязывали пучок прямо на бегу, а к плойке не притрагивались и вовсе. Вам в помощь — текстурирующие спреи и спреи для объема, например, из стайлинговой линейки EIMI от Wella Professionals. Даже прямые от природы волосы должны выглядеть подвижными и «живыми»: помочь им в этом может правильно подобранная стрижка. Легендарная «запятая» — техника, в которой стригут в студиях Дмитрия Винокурова в Москве и Лондоне, позволяет добиться эффекта естественного завитка: после мытья волосы чудеснейшим образом сами ложатся в заранее спланированную мастером укладку. В этом и заключается феномен техники: даже спустя несколько месяцев стрижка не потеряет своей формы и будет легко поддаваться укладке.

Естественность

По-прежнему не сдает своих позиций и тренд на естественность. Нюдовый макияж, пастельная палитра и максимально плавные переходы между цветами — вот главные бьюти-заповеди нового сезона. Впрочем, ни один, даже самый умелый, колорист не сможет создать гениальный контуринг или натуральный эффект «поцелованных» солнцем волос на сильно поврежденных прядях. Чтобы в кратчайшие сроки вернуть их к жизни, лучшего sos-средства, чем профессиональный восстанавливающий уход, не найти.

Wella Professionals City Dragons

Причёски и Стиль: топ-стилист Дмитрий Винокуров; Окрашивание: Жилинский Сергей, Angelo Salgado, Зиннуров Марсель, Mauricio Dorneles, Скакунов Денис, Michael Bosacki, Ильин Михаил; Макияж: Sara Sorrenti; Фото: Tanya Kiaie; Стилист: Stella Arion; Арт-директор: Путкин Сергей для Wella Professionals

Однако привыкшие жить на бегу миллениалы не всегда готовы пожертвовать лишний час своей жизни на долгую салонную процедуру, которая вместе с окрашиванием может растянуться на добрых четыре часа. Для них и была придумана новая премиальная линия ухода Fusion от Wella Professionals. В нее входят шампунь, бальзам и маска для ежедневного домашнего использования, а также интенсивная восстанавливающая сыворотка для салонного ухода. В составе всех продуктов коллекции — коктейль из аминокислот шелка и липидов, который изнутри наполняет пряди полезными микроэлементами, возвращая им зеркальную гладкость и здоровое сияние.

Fusion от Wella Professionals

Fusion от Wella Professionals

Что важно, восстанавливающая процедура не займет больше 20 минут: после очищения и ухода мастер наносит на сильно поврежденные участки волос суперинтенсивную сыворотку, которую необходимо оставить на 10 минут. Дополнительное термовоздействие поможет усилить процесс, именно поэтому процедуру рекомендуется проводить в салоне с использованием специального оборудования (климазона или вапоризатора). Уже после первого использования волосы приобретают совершенно иное качество: сухость исчезает, они становятся более плотными и эластичными, а выбранный оттенок получает большую стойкость и интенсивность при окрашивании.

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