Бьюти-тюнинг: эксперименты с внешностью, о которых вы не пожалеете

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8 модных, но безобидных средств, которые помогут сменить имидж за несколько минут
Признайтесь, вам всегда хотелось сделать татуировку в виде «кошечки», «птички», а то и огнедышащего дракона, примерить аппетитные формы семейства Кардашьян или перекрасить волосы в лавандовый цвет, но внутренний голос то и дело предостерегал – а вдруг вы пожалеете об этом? ELLE знает, что нужно делать, когда хочется перемен, но вы не готовы рисковать.
Sasha Unisex temporary tattoos
Sashatattoing temporary tattoos
К счастью, тренд на накачанных девушек с цветными татуировками быстро прошел, но мода на временные нательные рисунки закрепилась — известные тату-мастера даже создают собственные коллекции уникальных переводных символов. Так что вместо мыслей о том, как вы уживетесь с выцветшей «кошечкой» спустя 20 лет, лучше запастись красивыми временными татуировками (такие сегодня держатся до 10 дней) или отправиться на сеанс мехенди — росписи хной.
Miami temporary tattoos
@aziza_saidshah
Раньше обладательницам веснушек приходилось старательно скрывать их с помощью макияжа, но в последние несколько лет бьюти-индустрия настоятельно советует – больше веснушек! Все началось с показа Chloe в 2011 году, когда модель Шарлотта Тилбери появилась на подиуме с нарисованными карандашом веснушками, а вслед за ней подобным макияжем увлеклись блогеры. Сегодня вариантов множество: и естественные, в виде переводных татуировок, и блестящие, и разноцветные.
Faux freckles
Miami temporary tattoos
В этом сезоне модно носить цветы не только в волосах, но еще и в бровях, ресницах, на скулах и на губах. Визажисты украшают лица моделей сухоцветами, а еще, вспоминая детские аппликации, — наклейками со стразами, пайетками и блестками, выдумывая замысловатые узоры. Такой тренд называется фестивальным макияжем, который вдруг перекочевал в повседневную жизнь, а теперь его обожает весь мир — хотя бы за то, что все эти стразы можно купить в магазине тканей и приклеить на гипоаллергенный клей для ресниц, а цветы — собственноручно высушить на подоконнике.
Когда Кэти Перри или Кайли Дженнер в очередной раз появляются с голубыми или сиреневыми волосами, мы уверены: «Я бы так не смогла». Однако назавтра они вернутся к привычному оттенку, а весь мир будет уверен — это был парик. На самом деле, обзавестись цветными волосами сейчас намного проще, чем убедительным париком. Радужное окрашивание и окрашивание отдельных прядей в яркие цвета вот уже несколько сезонов остаются в тренде, а это значит, что наколдовать нечто подобное вам смогут в любом хорошем салоне. Если же вам хочется поэкспериментировать самостоятельно, цветные спреи для волос есть во многих косметических линейках, например, у Estel или L'Oréal Paris. Самое главное, что такой эффект продержится всего несколько дней – не успеет надоесть и навредить волосам.
Челка, которая снова вернулась в моду этим летом, к сожалению, идет не всем, а многие и вовсе не могут ее себе позволить из-за недостаточно густых волос. Но нет ничего невозможного — накладные челки совершенно безобидны, абсолютно натуральны и продаются во многих салонах и специализированных магазинах. Вы без особых усилий сможете самостоятельно закрепить челку на волосах, предварительно выбрав идентичный вашему цвету оттенок.
Saharok store
Pêche Péché
Проколотые брови, носы, губы и скулы вышли из моды вместе с альтернативными музыкальными группами начала «нулевых» вроде Linkin Park и Evanescence. А вот серьги-обманки сейчас на пике популярности: вам придут на помощь каффы, клипсы и безобидные универсальные кольца, которые можно надеть как на ухо, так и на губу.
@fantome_design
Saharok store
Конечно, Кайли Дженнер лукавила, когда рассказала всему Instagram о том, что в увеличении ее губ виновато незамысловатое пластиковое приспособление, которое работает за счет вакуума. Да, ваши губы действительно станут объемнее, если вы будете втягивать воздух около минуты, но без синяков и трещин на нежной коже не обойтись. Так что тут вам поможет правильный макияж: запомните, что матовые помады, тинты, помады с эффектом татуажа (такая недавно вышла у Dior) и капля хайлайтера над верхней губой всегда придают заметный объем.
Мы боимся даже самого усовершенствованного способа наращивания ресниц, хотя, если говорить честно, это действительно гениальное изобретение. Но вы всегда можете использовать старые добрые накладные ресницы — только обязательно в виде аккуратных пучков, которые приклеиваются в уголки глаз и создают эффект томного взгляда. А чтобы сэкономить время на макияже, можно поэкспериментировать с накладными стрелками разных цветов и текстур — например, бархатными или глянцевыми.
Sergey Naumov
Sergey Naumov
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