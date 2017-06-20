Бьюти-тюнинг: эксперименты с внешностью, о которых вы не пожалеете

Признайтесь, вам всегда хотелось сделать татуировку в виде «кошечки», «птички», а то и огнедышащего дракона, примерить аппетитные формы семейства Кардашьян или перекрасить волосы в лавандовый цвет, но внутренний голос то и дело предостерегал – а вдруг вы пожалеете об этом? ELLE знает, что нужно делать, когда хочется перемен, но вы не готовы рисковать.

Татуировки

Sasha Unisex temporary tattoos

Sashatattoing temporary tattoos

К счастью, тренд на накачанных девушек с цветными татуировками быстро прошел, но мода на временные нательные рисунки закрепилась — известные тату-мастера даже создают собственные коллекции уникальных переводных символов. Так что вместо мыслей о том, как вы уживетесь с выцветшей «кошечкой» спустя 20 лет, лучше запастись красивыми временными татуировками (такие сегодня держатся до 10 дней) или отправиться на сеанс мехенди — росписи хной.

Miami temporary tattoos

@aziza_saidshah

Веснушки

Раньше обладательницам веснушек приходилось старательно скрывать их с помощью макияжа, но в последние несколько лет бьюти-индустрия настоятельно советует – больше веснушек! Все началось с показа Chloe в 2011 году, когда модель Шарлотта Тилбери появилась на подиуме с нарисованными карандашом веснушками, а вслед за ней подобным макияжем увлеклись блогеры. Сегодня вариантов множество: и естественные, в виде переводных татуировок, и блестящие, и разноцветные.

Faux freckles

Miami temporary tattoos

Цветы, блестки и стразы

В этом сезоне модно носить цветы не только в волосах, но еще и в бровях, ресницах, на скулах и на губах. Визажисты украшают лица моделей сухоцветами, а еще, вспоминая детские аппликации, — наклейками со стразами, пайетками и блестками, выдумывая замысловатые узоры. Такой тренд называется фестивальным макияжем, который вдруг перекочевал в повседневную жизнь, а теперь его обожает весь мир — хотя бы за то, что все эти стразы можно купить в магазине тканей и приклеить на гипоаллергенный клей для ресниц, а цветы — собственноручно высушить на подоконнике.

Цветные волосы

Когда Кэти Перри или Кайли Дженнер в очередной раз появляются с голубыми или сиреневыми волосами, мы уверены: «Я бы так не смогла». Однако назавтра они вернутся к привычному оттенку, а весь мир будет уверен — это был парик. На самом деле, обзавестись цветными волосами сейчас намного проще, чем убедительным париком. Радужное окрашивание и окрашивание отдельных прядей в яркие цвета вот уже несколько сезонов остаются в тренде, а это значит, что наколдовать нечто подобное вам смогут в любом хорошем салоне. Если же вам хочется поэкспериментировать самостоятельно, цветные спреи для волос есть во многих косметических линейках, например, у Estel или L'Oréal Paris. Самое главное, что такой эффект продержится всего несколько дней – не успеет надоесть и навредить волосам.

Челка

Челка, которая снова вернулась в моду этим летом, к сожалению, идет не всем, а многие и вовсе не могут ее себе позволить из-за недостаточно густых волос. Но нет ничего невозможного — накладные челки совершенно безобидны, абсолютно натуральны и продаются во многих салонах и специализированных магазинах. Вы без особых усилий сможете самостоятельно закрепить челку на волосах, предварительно выбрав идентичный вашему цвету оттенок.

Пирсинг

Saharok store

Pêche Péché

Проколотые брови, носы, губы и скулы вышли из моды вместе с альтернативными музыкальными группами начала «нулевых» вроде Linkin Park и Evanescence. А вот серьги-обманки сейчас на пике популярности: вам придут на помощь каффы, клипсы и безобидные универсальные кольца, которые можно надеть как на ухо, так и на губу.

@fantome_design

Saharok store

Пухлые губы

Конечно, Кайли Дженнер лукавила, когда рассказала всему Instagram о том, что в увеличении ее губ виновато незамысловатое пластиковое приспособление, которое работает за счет вакуума. Да, ваши губы действительно станут объемнее, если вы будете втягивать воздух около минуты, но без синяков и трещин на нежной коже не обойтись. Так что тут вам поможет правильный макияж: запомните, что матовые помады, тинты, помады с эффектом татуажа (такая недавно вышла у Dior) и капля хайлайтера над верхней губой всегда придают заметный объем.

Идеальные стрелки и ресницы

Мы боимся даже самого усовершенствованного способа наращивания ресниц, хотя, если говорить честно, это действительно гениальное изобретение. Но вы всегда можете использовать старые добрые накладные ресницы — только обязательно в виде аккуратных пучков, которые приклеиваются в уголки глаз и создают эффект томного взгляда. А чтобы сэкономить время на макияже, можно поэкспериментировать с накладными стрелками разных цветов и текстур — например, бархатными или глянцевыми.

Sergey Naumov