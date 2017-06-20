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Красота

Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

20 июня 2017Молчанова Зоя

Бьюти-тюнинг: эксперименты с внешностью, о которых вы не пожалеете

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Признайтесь, вам всегда хотелось сделать татуировку в виде «кошечки», «птички», а то и огнедышащего дракона, примерить аппетитные формы семейства Кардашьян или перекрасить волосы в лавандовый цвет, но внутренний голос то и дело предостерегал – а вдруг вы пожалеете об этом? ELLE знает, что нужно делать, когда хочется перемен, но вы не готовы рисковать.

Татуировки

Татуировки

Sasha Unisex temporary tattoos

Татуировки

Sashatattoing temporary tattoos

К счастью, тренд на накачанных девушек с цветными татуировками быстро прошел, но мода на временные нательные рисунки закрепилась — известные тату-мастера даже создают собственные коллекции уникальных переводных символов. Так что вместо мыслей о том, как вы уживетесь с выцветшей «кошечкой» спустя 20 лет, лучше запастись красивыми временными татуировками (такие сегодня держатся до 10 дней) или отправиться на сеанс мехенди — росписи хной.

Татуировки

Miami temporary tattoos

Татуировки

@aziza_saidshah

Веснушки

Веснушки
Веснушки

Раньше обладательницам веснушек приходилось старательно скрывать их с помощью макияжа, но в последние несколько лет бьюти-индустрия настоятельно советует – больше веснушек! Все началось с показа Chloe в 2011 году, когда модель Шарлотта Тилбери появилась на подиуме с нарисованными карандашом веснушками, а вслед за ней подобным макияжем увлеклись блогеры. Сегодня вариантов множество: и естественные, в виде переводных татуировок, и блестящие, и разноцветные.

Веснушки

Faux freckles

Веснушки

Miami temporary tattoos

Цветы, блестки и стразы

Стразы
Стразы

В этом сезоне модно носить цветы не только в волосах, но еще и в бровях, ресницах, на скулах и на губах. Визажисты украшают лица моделей сухоцветами, а еще, вспоминая детские аппликации, — наклейками со стразами, пайетками и блестками, выдумывая замысловатые узоры. Такой тренд называется фестивальным макияжем, который вдруг перекочевал в повседневную жизнь, а теперь его обожает весь мир — хотя бы за то, что все эти стразы можно купить в магазине тканей и приклеить на гипоаллергенный клей для ресниц, а цветы — собственноручно высушить на подоконнике.

Стразы
Стразы

Цветные волосы

Цветные волосы
Цветные волосы

Когда Кэти Перри или Кайли Дженнер в очередной раз появляются с голубыми или сиреневыми волосами, мы уверены: «Я бы так не смогла». Однако назавтра они вернутся к привычному оттенку, а весь мир будет уверен — это был парик. На самом деле, обзавестись цветными волосами сейчас намного проще, чем убедительным париком. Радужное окрашивание и окрашивание отдельных прядей в яркие цвета вот уже несколько сезонов остаются в тренде, а это значит, что наколдовать нечто подобное вам смогут в любом хорошем салоне. Если же вам хочется поэкспериментировать самостоятельно, цветные спреи для волос есть во многих косметических линейках, например, у Estel или L'Oréal Paris. Самое главное, что такой эффект продержится всего несколько дней – не успеет надоесть и навредить волосам.

Цветные волосы
Цветные волосы

Челка

Накладная челка
Накладная челка

Челка, которая снова вернулась в моду этим летом, к сожалению, идет не всем, а многие и вовсе не могут ее себе позволить из-за недостаточно густых волос. Но нет ничего невозможного — накладные челки совершенно безобидны, абсолютно натуральны и продаются во многих салонах и специализированных магазинах. Вы без особых усилий сможете самостоятельно закрепить челку на волосах, предварительно выбрав идентичный вашему цвету оттенок.

Накладная челка
Накладная челка

Пирсинг

Пирсинг

Saharok store

Пирсинг

Pêche Péché

Проколотые брови, носы, губы и скулы вышли из моды вместе с альтернативными музыкальными группами начала «нулевых» вроде Linkin Park и Evanescence. А вот серьги-обманки сейчас на пике популярности: вам придут на помощь каффы, клипсы и безобидные универсальные кольца, которые можно надеть как на ухо, так и на губу.

Пирсинг

@fantome_design

Пирсинг

Saharok store

Пухлые губы

Пухлые губы

Конечно, Кайли Дженнер лукавила, когда рассказала всему Instagram о том, что в увеличении ее губ виновато незамысловатое пластиковое приспособление, которое работает за счет вакуума. Да, ваши губы действительно станут объемнее, если вы будете втягивать воздух около минуты, но без синяков и трещин на нежной коже не обойтись. Так что тут вам поможет правильный макияж: запомните, что матовые помады, тинты, помады с эффектом татуажа (такая недавно вышла у Dior) и капля хайлайтера над верхней губой всегда придают заметный объем.

Пухлые губы
Пухлые губы

Идеальные стрелки и ресницы

Ресницы

Мы боимся даже самого усовершенствованного способа наращивания ресниц, хотя, если говорить честно, это действительно гениальное изобретение. Но вы всегда можете использовать старые добрые накладные ресницы — только обязательно в виде аккуратных пучков, которые приклеиваются в уголки глаз и создают эффект томного взгляда. А чтобы сэкономить время на макияже, можно поэкспериментировать с накладными стрелками разных цветов и текстур — например, бархатными или глянцевыми.

Стрелки

Sergey Naumov

Стрелки

Sergey Naumov

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