Бьюти-тренд: пучки с эффектными деталями

Интересно, что в этом сезоне в современный пучок «вплелись» не только безудержно популярные сейчас косы, но и еще один заметный тренд. «Текстура – теперь основной элемент укладки, - объясняет Юджин Сулейман, глобальный креативный директор Wella Professionals по уходу за волосами и стайлингу. - Сверхмодной считается нереально блестящая, даже лоснящаяся поверхность волос». Так что мы можем дать волю фантазии и не жалеть beauty-продуктов, делающих шевелюру отполировано гладкой. А в дополнение украсить прическу косами, волнами и жгутами. Для чего? Чтобы подчеркнуть свою индивидуальность. Недаром же последние два сезона fashion-индустрия делает ставку именно на нее.

«Нет ничего сложного в этой укладке, - старается нас убедить Гвидо Палау, международный креативный директор Redken, работавший за кулисами шоу Dior. – Обратите внимание: и косы, и пучок неидеальны. Поэтому прическа смотрится вполне обыденно - такую может соорудить любая девчонка!» Будьте готовы к тому, что сооружать ее придется, опустив голову вниз. «Но прежде отделите часть волос, из которых будете плести косы и равномерно нанесите лосьон для текстуры Redken Braid Aid 03. Кончики плетений закрепите невидимками», - советует Гвидо. Для пучка мастер использовал спрей-мусс для объема Redken Guts 10. Средство помогло дисциплинировать и пригладить пряди. «Соберите волосы в хвост на макушке. Из одной трети сделайте петлю и тоже закрепите невидимками. Остальные пряди оберните вокруг. Зафиксируйте спреем Redken Fashion Work 12».

Кстати, пучок Givenchy – тоже результат трудов Гвидо. Только теперь в центре внимания оказалась та самая модная зеркальная гладкость волос. «Образ получился футуристическим. Даже создается впечатление, что у модели на голове не шевелюра, а шлем! Для этого я использовал много геля - это главный продукт для создания эффекта суперприглаженности». Продукт Палау наносил расческой с частыми зубьями. А с помощью ее длинного конца создал эффектные волны из прядей у висков, кончики которых закрепил в пучке невидимками.

И снова эффект мокрых волос! Сразу на нескольких показах модели выглядели так, словно только что вышли из душа и наспех завернули влажные пряди в пучок. «В этом-то и смысл! - восклицает Одиль Жильбер, автор прически Thakoon. – Я хотела, чтобы казалось, будто модели сделали укладки самостоятельно, например, для селфи на пляже». В работе Одиль использовала гель и масло, а иллюзию небрежности создали словно случайно выбившиеся из прически пряди.

Гений hair-искусства Сэм Макнайт – известный сторонник минимализма в укладках. Простые прически с мизерным количеством стайлинга – его фирменный стиль. Для девушек Jil Sander он придумал два варианта: одни вышли на подиум с распущенными волосами, заправленными за уши, а другие – с низкими пучками, в которых пряди были закручены жгутом. «Я всего-навсего подобрал каждой модели ту укладку, которая ей больше идет. Распущенные волосы – это женственно и просто. А пучок – он без лишних затей подчеркивает индивидуальность».