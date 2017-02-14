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Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

14 февраля 2017Коцабенкова СветланаЖУРНАЛ ELLE №12 январь

Бьюти-тренд: блестки и стразы в макияже

Мерцать надлежит ­векам, ногтям и даже скулам. Крупные и мелкие пайетки превратят обыденный образ в торжественный и яркий

Мир знает много талантливых мастеров визажа, но давайте будем объективны – тему блесток и эффекта металлик в макияже сегодня активнее других продвигает Пэт Макгарт, самая востребованная визажистка за кулисами fashion-шоу. В 2015 году она запустила свой собственный бренд Pat McGrath Labs, и любовь к мерцающим пайеткам всех калибров буквально захлестнула makeup-сообщество. Пока коллеги по цеху Пэт сокрушаются, что неудобные в ношении блестки хороши лишь для подиума, страниц глянца и фото в Сетях, госпожа Макграт задает моду в макияже. А миллионная армия ее подписчиков в инстаграме (@patmcgrathreal) осваивает технику нанесения невероятно модного сейчас глиттера.

N°21

N°21

ФОТОImaxtree.com

Еще с прошлого сезона визажисты активно используют макияж, как украшение. Изобилие блесток, металлические эффекты, насыщенные оттенки – образ, созданный для показа N°21, как раз демонстрирует все признаки этого тренда. Но в чем собственно новизна?

N°21

N°21

ФОТОImaxtree.com

Макияж стал графичным: сторогие линие, четкие контуры. «Никакой спонтанности или случайности в нанесении. Все технично и продуманно», - подтверждает международный визажист М.А.С Лин Деснойер. «Это больше похоже на искусство, чем на макияж», - поясняет ее коллега, makeup-директор M.A.C Ромеро Дженнингс. Так что о ранее модной небрежности и эффекте а-ля «забыла умыться на ночь и с размазанными стрелками вышла на улицу» придется на время забыть.


Burberry Prorsum

Burberry Prorsum

ФОТОImaxtree.com
Anthony Vaccarello

Anthony Vaccarello

ФОТОImaxtree.com

Сказочно красивый макияж, созданный для показа Anthony Vaccarello, топ-визажист Том Пешо окрестил соответствующим образом – «Красавицы и чудовища». Тщательно прорисовав широкие стрелки, мастер приклеил у внешних уголков глаз моделей стразы, часть которых срезал (вы не поверите!) с сережек. «По форме стрелки напоминают крылья ангелов. Или крылья порока», - за кулисами дефиле Том так и не определился. Так ангелы или демоны? Том предложил нам сделать выбор.

«Это слезы радости», - поэтично описала свою работу для шоу Burberry Prorsum Венди Роу. Мерцающие россыпи на скулах – это глиттер Shimmer Dust, представленный в коллекции макияжа бренда. Блестки Венди наносила поверх карандаша Fresh Glow Highlighting Luminous Pen, Burberry, что позволило плотно прикрепить их к коже. Блестки были и в маникюре. Мастер Триш Ломакс, к слову, личный маникюрист Энн Хэтэуэй, использовал три новых лака из коллекции Burberry: золотой, серебряной и рубиновый.

John Richmond

John Richmond

ФОТОImaxtree.com

Стразы и блестки также украсили веки моделей John Richmond. «Закрепить их на коже поможет специальный спрей Mist and Fix O2, - рассказывает Анна Меркушева, национальный визажист Make Up For Ever в России. - Распылите его до и после нанесения. Набирать же глиттер лучше всего силиконовым аппликатором, тогда мерцающие частички не будут рассыпаться. А для фиксации более крупных, фигурных блесток или страз подойдет прозрачный клей для ресниц».

Стразы и накладные стрелки

Стразы и накладные стрелки из набора Couture Eye Jewels, YSL; тени Ombre Hypnôse, I102, Lancôme; пайетки Graphic Glitters, 2, Make Up For Ever

ФОТОАлена Полосухина

«Накладные стрелки разных цветов и фактур придают образу футуристичный, современный вид, - продолжает Анна. - Такие стрелки часто сами обладают липкой основой. Однако для полной уверенности я бы рекомендовала также воспользоваться клеем для ресниц. Нанесите его на обратную поверхность стрелки и приложите к веку. У вас будет около 20-30 секунд, чтобы правильно расположить стрелку. После этого позвольте клею зафиксироваться».

Стразы и накладные стрелки

Накладные стрелки из набора Couture Eye Jewels, YSL; лак для ногтей To Be or Not to Beagle, OPI; блестки Glitters, 1 и 2, Make Up For Ever

ФОТОАлена Полосухина

Кстати, если вы в числе подписчиков @patmcgrathreal, то новость о запуске набора для умопомрачительного мерцания губ Lust 004 не обошла вас стороной. Именно эта новинка задала тон на весенне-летних дефиле 2017. Никогда раньше не было такого количества блесток на губах, как в грядущем сезоне.

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