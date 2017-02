Бьюти-тренд: блестки и стразы в макияже

Стразы и блестки также украсили веки моделей John Richmond. «Закрепить их на коже поможет специальный спрей Mist and Fix O2, - рассказывает Анна Меркушева, национальный визажист Make Up For Ever в России. - Распылите его до и после нанесения. Набирать же глиттер лучше всего силиконовым аппликатором, тогда мерцающие частички не будут рассыпаться. А для фиксации более крупных, фигурных блесток или страз подойдет прозрачный клей для ресниц».

Стразы и накладные стрелки из набора Couture Eye Jewels, YSL; тени Ombre Hypnôse, I102, Lancôme; пайетки Graphic Glitters, 2, Make Up For Ever

Накладные стрелки из набора Couture Eye Jewels, YSL; лак для ногтей To Be or Not to Beagle, OPI; блестки Glitters, 1 и 2, Make Up For Ever