Beauty-тренд: волосы, уложенные назад

В основе этого тренда – не выходящий из моды эффект мокрых волос. Стилисты будто зациклились на нем, каждый сезон представляя все новые и новые интерпретации «влажных» причесок. Сначала нам рекомендовалось полировать шевелюру до блеска и стягивать в тугой пучок, потом зачесывать недосушенные пряди набок, теперь же надлежит откинуть волосы назад и с помощью особых приемов придать укладке современный вид. Как это сделать грамотно, мы подсмотрели за кулисами модных дефиле.

Nina Ricci ФОТО Imaxtree.com

Paco Rabanne ФОТО Imaxtree.com

Стилист Пол Хэнлон для показа Paco Rabanne нашел гениально простое решение - поверх гладко уложенных волос он распылил смываемую краску Kryolan Color Spray. В итоге розовые и голубые головы моделей сорвали аплодисменты на парижской неделе моды. Держите крепче смартфоны и постарайтесь не выронить из рук планшеты! Вам тоже захочется рукоплескать. Ведь такие спреи и кремы уже появились у самых расторопных брендов: Joico, L’Oréal Paris и Redken. Находчивого стилиста пригласили и для работы на бэкстейдж Nina Ricci. И тут Пол дал волю фантазии: «Это не столько укладка, сколько настроение». Помните то ощущение свободы, которое нас сопровождает в отпуске? Так вот Хэнлон попытался отразить его в прическе, поиграв с двойной текстурой волос. У корней они влажные якобы из-за жары (для этого Пол использовал моделирующую глину), а по длине волнистые и чуть сухие, как после соленой морской воды (локоны создавались плойкой большого диаметра). «Казалось, будто девушки вышли не на подиум, а на пляж, влажными пальцами зачесав волосы назад от лица», - прокомментировал мастер.

Marchesa ФОТО Imaxtree.com

Marchesa ФОТО Imaxtree.com

Бэкстейдж Marchesa на время превратили в настоящий спа-центр. И волосы моделей получили щедрую дозу ухода от Moroccanoil. «Главное правило - не жалеть восстанавливающих и разглаживающих средств, - объяснил Антонио Коррал Калеро, автор прически и международный представитель бренда. – Пряди нужно напитать настолько, чтобы они стали тяжелыми и неподвижными». Для выпрямления он использовал термозащитный спрей Heat Styling Protection и керамический утюжок с титановым покрытием Titanium Ceramic Hairstyling Iron, который разглаживает, не пересушивая шевелюру. На затылке с помощью резинки Антонио сделал хвост, сверху прикрыв его широкой прядью волос. У висков моделей закрепил заколки. А результат зафиксировал лаком для сияния волос Luminous Hairspray. Все - Moroccanoil.

Stella McCartney ФОТО Imaxtree.com

Loewe ФОТО Imaxtree.com

За кулисами показа Loewe международный креативный директор Redken Гвидо Палау устроил полноценный мастер-класс: «Чтобы получить гладкую укладку, у корней нанесите спрей-мусс для объема Redken Guts 10. Феном уложите волосы назад. Потом по длине в случайном порядке завейте несколько прядей плойкой. От корней до макушки распылите фиксирующий спрей Redken Forceful 23. Наносите его до тех пор, пока не добьётесь мокрого эффекта. Гребнем зачешите волосы назад. А полученные волны зафиксируйте спреем Redken Wind Blown 05». Некоторые модели должны были танцевать во время показа Stella Maccartney. «Я не хотел, чтобы пряди спадали на лицо», - так объяснил свою задумку Юджин Сулейман, международный креативный директор Wella Professionals. В работе он использовал лишь мусс для объема. Поверх распылил на волосы обычную воду, убрал их назад, приподняв руками. Эта handmade прическа кажется простой, но, согласитесь, не выглядит скучно.