Beauty Express: стики для глаз

Неделя до Нового года — самая загруженная и суетливая. Поэтому, если за несколько часов до полуночи вы обнаружили, что темные круги и другие несовершенства под глазами не маскируются даже под слоем тонального средства и консилера , на помощь вам придут удобные стики для глаз.

Наряду с кушонами и тканевыми масками тренд на стики для глаз пришел к нам из Южной Кореи. Их основное отличие от патчей для глаз в компактности и удобстве в использовании: стик несложно закинуть к себе в сумку, чтобы увлажнить чувствительную область вокруг глаз в процессе дня.

В первую очередь стик вокруг глаз помогает снять усталость и отечность, а также замаскировать мешки и темные круги. Полезные компоненты в составе увлажняют и осветляют кожу, делая взгляд распахнутым и отдохнувшим. Средство наносится на нижнее веко и распределяется легкими похлопывающими движениями, так же как и любое средство ухода за областью вокруг глаз.

Наносить его можно как под макияж, так и поверх тональной основы для экспресс-увлажнения, например, во время длительной работы за компьютером. Если вы находитесь в офисе, формат охлажадающего стика удобен тем, что вам необязательно распределять средство руками — достаточно просто провести полоску под глазами и дождаться ее высыхания.