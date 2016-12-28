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28 декабря 2016

Beauty Express: стики для глаз

Корейские ноу-хау для ухода за кожей

Неделя до Нового года — самая загруженная и суетливая. Поэтому, если за несколько часов до полуночи вы обнаружили, что темные круги и другие несовершенства под глазами не маскируются даже под слоем тонального средства и консилера, на помощь вам придут удобные стики для глаз.

Beauty Express: стики для глаз

Наряду с кушонами и тканевыми масками тренд на стики для глаз пришел к нам из Южной Кореи. Их основное отличие от патчей для глаз в компактности и удобстве в использовании: стик несложно закинуть к себе в сумку, чтобы увлажнить чувствительную область вокруг глаз в процессе дня.

В первую очередь стик вокруг глаз помогает снять усталость и отечность, а также замаскировать мешки и темные круги. Полезные компоненты в составе увлажняют и осветляют кожу, делая взгляд распахнутым и отдохнувшим. Средство наносится на нижнее веко и распределяется легкими похлопывающими движениями, так же как и любое средство ухода за областью вокруг глаз.

Наносить его можно как под макияж, так и поверх тональной основы для экспресс-увлажнения, например, во время длительной работы за компьютером. Если вы находитесь в офисе, формат охлажадающего стика удобен тем, что вам необязательно распределять средство руками — достаточно просто провести полоску под глазами и дождаться ее высыхания.

Beauty Express: стики для глаз

Стики под глаза должны содержать только натуральные компоненты: избегайте парабенов, этанола, триэтаноламина, минерального масла в их составе. В основе формулы средства для ухода за чувствительной кожей вокруг глаз обязательно должны быть питательные макро- и микроминералы, витамины, а также такие вещества, как аденозин, который борется с возрастными изменениями кожи, и ниацинамид, стимулирующий самостоятельную выработку коллагена в клетках. Результат — сияющая и увлажненная кожа без видимых несовершенств.

Выбор ELLE: стики для глаз

Givenchy Smile’n Repair Firming Eyecare Roll-On Puffiness & Dark Circles

Givenchy Smile’n Repair Firming Eyecare Roll-On Puffiness & Dark Circles

Вернуть коже вокруг глаз сияющий и увлажненный вид поможет восстанавливающий уход Givenchy Smile’n Repair в формате удобного роликового аппликатора. Благодаря своей инновационной формуле средство снимает отечность, а также маскирует темные круги, мимические морщины и другие видимые несовершенства кожи, делая ее более гладкой и упругой.

Sensai Skin Focus Corrector

Sensai Skin Focus Corrector

Разглаживающий корректор-стик Sensai Skin Focus Corrector на основе матирующей пудры и инновационного ингредиента Silky Strech заполняет мимические морщины, стирая следы усталости под глазами. Средство идеально в качестве базы под макияж — тональная основа и консилер ложатся идеально ровным тоном, а их стойкость повышается до рекордных 8 часов.

Thalgo Hyaluronic Filler

Thalgo Hyaluronic Filler

Гиалуроновый карандаш-филлер Thalgo Hyaluronic Filler по эффективности можно сравнить с самой продвинутой салонной процедурой. Средство корректирует мимические морщины под глазами, возвращая коже сияющий и подтянутый вид. Филлер лучше всего использовать перед нанесением макияжа, однако в течение дня с его помощью можно увлажнять кожу и поверх тонального средства.

Carita Progressif Anti Rides Lisse Supreme

Carita Progressif Anti Rides Lisse Supreme

Интенсивный уход для контура вокруг глаз Carita Progressif Anti Rides Lisse Supreme справляется как с поверхностными, так и с более глубокими морщинами. Средство оказывает заметный лифтинг-эффект, разглаживая и смягчая кожу. Также продукт помогает избавиться от мешков и темных кругов под глазами, возвращая лицу сияющий и отдохнувший вид.

Tony Moly Panda's Dream So Cool Eye Stick

Tony Moly Panda's Dream So Cool Eye Stick

Культовое средство от корейского бренда Tony Moly — охлаждающий стик Panda's Dream — символично содержит в составе бамбук, который так любят панды. На деле именно этот ингредиент направлен на борьбу с темными кругами и первыми возрастными изменениями. Ледниковая вода в составе снимает утреннюю припухлость, делая взгляд распахнутым и выразительным.

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