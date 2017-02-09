Москва, я люблю тебя! гид по столице
Какая историческая эпоха вам к лицу? тест ELLE
Неделя моды в Нью-Йорке сезон осень-зима 2017/18
«Оскар – 2017» главная кинопремия года
Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

вход

Рассылка ElleiPad версия

Полная версия

Мода
Красота
Звезды
Отношения
Стиль жизни
ELLE Decoration
ГороскопыТестыКонкурсыВидео

Красота

Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

09 февраля 2017Сергеева Алина

Ароматы для соблазнения: 10 самых сексуальных композиций

Бьюти-истории на тему: «Как свести его с ума?»

Ароматы для соблазнения: 10 самых сексуальных композиций

Chanel Coco Noir

Chanel Coco Noir

Аромат с искрами света — так описывают этот парфюм создатели. Томный магический Coco Noir символично представляет собой абсолют черного — в его глубине и восточном характере со шлейфом из пачули и бобов тонка столько чувственности, что редкий мужчина устоит против такого соблазна.

Etro Rajasthan

Etro Rajasthan

Вся сила и красота Индии с ее яркими красками и чувственностью воплотилась в восточной сказке Etro под названием Rajasthan. Впрочем, эта чувственность — самого благородного происхождения. Восточная композиция подойдет страстным натурам, которые гипнотизируют мужчин одним взглядом: пронзительная цыганская песня из цветов лимона со сладкими нотами дамасской розы и мимозы — самая чувственная история грядущей весны.

Fragnance Collection Tobacco by Frank Baclet

Fragnance Collection Tobacco by Frank Baclet

Этот восточный древесный аромат с первых аккордов дурманит нотами имбиря, табака и сливы. Раскрываясь гвоздикой и бобами тонка, он плавно уходит в сладкое послевкусие, где правит бал ваниль. Страстный, тягучий, этот парфюм создан для самого горячего свидания.

YSL MON PARIS

YSL MON PARIS

Посвящение Парижу, парфюм YSL говорит о любви страстно и безудержно: провокационная интерпретация традиционного шипра разжигает страсть, кристальная чистота белых цветов добавляет женственности, а черный мускус и пачули отвечают за томную чувственность.

Korloff Paris Majestic Tuberose

Korloff Paris Majestic Tuberose

Этот древесно-цветочный парфюм — чистая эротика. Индийская тубероза действует как афродизиак, раскрываясь особенно пикантно в композиции с мандарином, перцем и иланг-илангом.

Giorgio Armani Sì Rose Signature

Giorgio Armani Sì Rose Signature

Парфюмерный шедевр Giorgio Armani во флаконе коллекционного выпуска с изящной шелковистой лентой — это история на тему элегантного соблазнения без интригующих провокаций, но с чувством, толком и расстановкой. Квинтэссенция женственности, парфюм строится на сочетании яркого аккорда двух роз — майской и дамасской, — который раскрывается благодаря не самому очевидному сочетанию с шипром. Чистые ноты бергамота и мандарина добавляют ему глубины.

Hugo Boss Ma Vie Florale

Hugo Boss Ma Vie Florale

Этот женственный аромат «расцветает» целым букетом роскошных нот — жасмин, роза и фрезия усилены нотами кедра и амбры. Внешняя легкомысленность раскрывается неожиданной глубиной и чувственностью, которая делает этот парфюм идеальным вариантом для соблазнения.

Musk Kalirii от Maison INCENS

Musk Kalirii от Maison INCENS

Самые чувственные ингредиенты легли в основу этого роскошного древесно-цветочного аромата. Кожа, ваниль и сандал оказываются в соседстве с апельсином, розой и жасмином в таких пропорциях, которые позволяют назвать этот парфюмерный шедевр серьезным оружием в вопросах соблазнения.

Moresque Gold Collection AURUM Aromatic

Moresque Gold Collection AURUM Aromatic

Чистая роскошь, этот аромат действует на мужчин магнетически — его древесно-пряная композиция вдохновлена лучами солнца и тепла. Смола, бархатный шафран и хвоя делают этот сложный парфюм невероятно гармоничным.

Tom Ford Velvet Orchid Lumière

Tom Ford Velvet Orchid Lumière

Мастер сексуальных провокаций, Том Форд создал роскошную восточную композицию, которая сияет нотами цитрусовых и пленяет чувственным бархатным послевкусием орхидеи, розы и жасмина. Ноты сандала и ванили делают аромат и вовсе магнетическим. Парфюм помещен в темно-фиолетовый флакон, который, по задумке создателей, излучает таинственный мерцающий свет.

Материалы по темам

Популярные технологии окрашивания волос15 культовых бьюти-трендов всех временВаше сиятельство: глиттер-стробинг

ELLE проекты

Подарки для нееЧем удивить любимую в День всех влюбленных
Звездные каникулыТревел-дневник Ирены Понарошку
Все начистотуСтефания Маликова – о вечном чувстве и любви с первого взгляда
КонтурингВсе о самом ярком бьюти-тренде года
Новая РоскошьЗвездные герои делятся своим мнением

Читайте также

ЗвездыЧто с ними не так: 9 красавиц, которым не везет в любви
Звездный стильИванка Трамп — королева красных дорожек
ЗвездыЗвездные дети: новые фото любимцев Instagram
ЗвездыДорогой мой: во что обходится звездам содержание бойфрендов?

ELLE рекомендует

Звездный стильПошли по верхам: зимняя одежда звезд
ПрактикаКак правильно маскировать несовершенства кожи
ПрактикаПрограмма максимум: как выглядеть стильно зимой и не замерзнуть
ПрактикаКто делает французскую моду сегодня

Лучшее на Elle

Любовь и сексБольшой любовный гороскоп на 2017 год
ПрактикаКак создать идеальный макияж глаз?
Любовь и сексКакой из знаков Зодиака станет лучшим любовником в 2017 году?
ПрактикаСамые интересные бьюти-новинки февраля
Звездный стильКак повторить макияж Мелании Трамп?
ИнтервьюБен Аффлек: «Я общался с людьми, сидевшими в тюрьме»
КиноДорога к «Оскару»: финишная прямая, часть 1
ПрактикаХэппи-энд: новые ароматы февраля
Любовь и сексСексуальный гороскоп на февраль
КиноФильм недели: «Идеальные незнакомцы»
ПрактикаЛунный календарь стрижек на февраль
ПсихологияДважды не извиняются: 10 малоизвестных правил хорошего тона
Подпишитесь на нашу рассылкуРассылка ELLE
Цифровая версия журнала
Печатная
версия журналаОформить подписку
Мобильное приложение Elle.ru
БРЕНД ELLEподписка на журналКоманда ELLEПравовая информацияРеклама на ELLE

Все статьи
© 2006-2017 ELLE, Hearst Shkulev Media OOO «Хёрст Шкулёв Медиа» Все права защищены

Читайте далее

11 культовых ароматов на все времена

Оставайтесь в курсе новых событий в мире звезд, моды и красоты

Получать уведомления

X
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE
Поздравляем!
Вы успешно подписались на рассылку ELLE Decoration
Извините, произошла ошибка!
Попробуйте еще раз
Поздравляем!
Вы успешно активировали свою учетную запись и теперь можете использовать все преимущества Women's Network
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно.
Добро пожаловать!
Регистрация прошла успешно. К сожалению, данный аккаунт не активен. Активируйте его по ссылке в письме. Также вы можете создать новый аккаунт.