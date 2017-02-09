Ароматы для соблазнения: 10 самых сексуальных композиций

Chanel Coco Noir

Аромат с искрами света — так описывают этот парфюм создатели. Томный магический Coco Noir символично представляет собой абсолют черного — в его глубине и восточном характере со шлейфом из пачули и бобов тонка столько чувственности, что редкий мужчина устоит против такого соблазна.

Etro Rajasthan

Вся сила и красота Индии с ее яркими красками и чувственностью воплотилась в восточной сказке Etro под названием Rajasthan. Впрочем, эта чувственность — самого благородного происхождения. Восточная композиция подойдет страстным натурам, которые гипнотизируют мужчин одним взглядом: пронзительная цыганская песня из цветов лимона со сладкими нотами дамасской розы и мимозы — самая чувственная история грядущей весны.

Fragnance Collection Tobacco by Frank Baclet

Этот восточный древесный аромат с первых аккордов дурманит нотами имбиря, табака и сливы. Раскрываясь гвоздикой и бобами тонка, он плавно уходит в сладкое послевкусие, где правит бал ваниль. Страстный, тягучий, этот парфюм создан для самого горячего свидания.

YSL MON PARIS

Посвящение Парижу, парфюм YSL говорит о любви страстно и безудержно: провокационная интерпретация традиционного шипра разжигает страсть, кристальная чистота белых цветов добавляет женственности, а черный мускус и пачули отвечают за томную чувственность.

Korloff Paris Majestic Tuberose

Этот древесно-цветочный парфюм — чистая эротика. Индийская тубероза действует как афродизиак, раскрываясь особенно пикантно в композиции с мандарином, перцем и иланг-илангом.

Giorgio Armani Sì Rose Signature

Парфюмерный шедевр Giorgio Armani во флаконе коллекционного выпуска с изящной шелковистой лентой — это история на тему элегантного соблазнения без интригующих провокаций, но с чувством, толком и расстановкой. Квинтэссенция женственности, парфюм строится на сочетании яркого аккорда двух роз — майской и дамасской, — который раскрывается благодаря не самому очевидному сочетанию с шипром. Чистые ноты бергамота и мандарина добавляют ему глубины.

Hugo Boss Ma Vie Florale

Этот женственный аромат «расцветает» целым букетом роскошных нот — жасмин, роза и фрезия усилены нотами кедра и амбры. Внешняя легкомысленность раскрывается неожиданной глубиной и чувственностью, которая делает этот парфюм идеальным вариантом для соблазнения.

Musk Kalirii от Maison INCENS

Самые чувственные ингредиенты легли в основу этого роскошного древесно-цветочного аромата. Кожа, ваниль и сандал оказываются в соседстве с апельсином, розой и жасмином в таких пропорциях, которые позволяют назвать этот парфюмерный шедевр серьезным оружием в вопросах соблазнения.

Moresque Gold Collection AURUM Aromatic

Чистая роскошь, этот аромат действует на мужчин магнетически — его древесно-пряная композиция вдохновлена лучами солнца и тепла. Смола, бархатный шафран и хвоя делают этот сложный парфюм невероятно гармоничным.

Tom Ford Velvet Orchid Lumière