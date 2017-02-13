9 идеальных пар часов для влюбленных

Gianluca Fontana for Artsphere/Blaublut-Edition.com

Breguet

Женская версия впервые появилась в технологичной коллекции Tradition, представляющей все последние достижения часовой мысли. От брутальных мужских моделей, таких как Tradition Automatique Seconde Rétrograde 7097, новые Tradition Dame 7038 отличает уменьшенный до 37 мм диаметр и женственная отделка циферблата и механизма.

Chanel

J12 в корпусе из высокотехнологичной керамики уже второе десятилетие остаются самой узнаваемой моделью марки. А их новое альтер-эго — миниатюрные J12-XS, которые можно носить на широком браслете-каффе, — демонстрируют еще один способ прочтения классики.

Hermès

Новые мужские и женские модели из коллекции Slim d’Hermès различаются не диаметром (он как раз стандартный — 39,5 мм), но деталями. Особое внимание стоит обратить на начертание цифр и лаконичный дизайн: на их разработку было потрачено не меньше усилий, чем на создание ультратонкого механизма.

Tiffany & Co.

Прямоугольная форма корпусов коллекции East West призвана напомнить настольные часы для путешествий, которые компания производила в 1940-х. Самые примечательные из современных моделей — классический мужской трехстрелочник в розовом золоте и женские East West Mini с циферблатами нежно-розового и насыщенно-­бирюзового цвета.

Jaeger-LeCoultre

Швейцарская мануфактура не могла обойти вниманием 85-летие своих знаменитых часов Reverso в переворачивающемся корпусе. Среди самых ожидаемых новинок — изящ­ные женские Reverso One Duetto Moon с фазами Луны и мужские Reverso Tribute Duo, дань памяти оригинальной модели 1931 года.

TAG Heuer

При очередном обновлении спортивной коллекции Aquaracer ставка сделана на увеличение размеров. Диаметр мужских Aquaracer 300M теперь составляет 43 мм, а женских Aquaracer Lady 300M (впервые полностью выполненных из керамики) — 35 мм. Кстати, и те и другие сохраняют водонепроницаемость до 300 м и отлично подходят для дайвинга и водных видов спорта.

RADO

Новые версии RADO Ceramica в матовой и полированной черной керамике — лаконичная ­классика, переосмысленная дизайнером Константином Грчичем.

Cartier

Коллекция Clé de Cartier получила свое название благодаря необычной завинчивающейся заводной головке (clé — по-французски «ключ»). Оценить форму часов помогут женские модели на ремешках из разноцветной крокодиловой кожи. А новый мужской скелетон Clé de Cartier Automatic Skeleton служит отличным доказательством того, что содержание не уступает форме.

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