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13 февраля 2017Борисова ЕкатеринаЖУРНАЛ ELLE №13 февраль

9 идеальных пар часов для влюбленных

Серьезные часовые Дома уделяют все больше внимания женским моделям. Выбрать идеальную пару пыталась Екатерина Борисова

Blaublut-Edition.com

Gianluca Fontana for Artsphere/Blaublut-Edition.com

Breguet

Женская версия впервые появилась в технологичной коллекции Tradition, представляющей все последние достижения часовой мысли. От брутальных мужских моделей, таких как Tradition Automatique Seconde Rétrograde 7097, новые Tradition Dame 7038 отличает уменьшенный до 37 мм диаметр и женственная отделка циферблата и механизма.

Breguet

Chanel

J12 в корпусе из высокотехнологичной керамики уже второе десятилетие остаются самой узнаваемой моделью марки. А их новое альтер-эго — миниатюрные J12-XS, которые можно носить на широком браслете-каффе, — демонстрируют еще один способ прочтения классики.

Chanel

Hermès

Новые мужские и женские модели из коллекции Slim d’Hermès различаются не диаметром (он как раз стандартный — 39,5 мм), но деталями. Особое внимание стоит обратить на начертание цифр и лаконичный дизайн: на их разработку было потрачено не меньше усилий, чем на создание ультратонкого механизма.

Hermès

Tiffany & Co.

Прямоугольная форма корпусов коллекции East West призвана напомнить настольные часы для путешествий, которые компания производила в 1940-х. Самые примечательные из современных моделей — классический мужской трехстрелочник в розовом золоте и женские East West Mini с циферблатами нежно-розового и насыщенно-­бирюзового цвета.

Tiffany & Co.

Jaeger-LeCoultre

Швейцарская мануфактура не могла обойти вниманием 85-летие своих знаменитых часов Reverso в переворачивающемся корпусе. Среди самых ожидаемых новинок — изящ­ные женские Reverso One Duetto Moon с фазами Луны и мужские Reverso Tribute Duo, дань памяти оригинальной модели 1931 года.

Jaeger-LeCoultre

TAG Heuer

При очередном обновлении спортивной коллекции Aquaracer ставка сделана на увеличение размеров. Диаметр мужских Aquaracer 300M теперь составляет 43 мм, а женских Aquaracer Lady 300M (впервые полностью выполненных из керамики) — 35 мм. Кстати, и те и другие сохраняют водонепроницаемость до 300 м и отлично подходят для дайвинга и водных видов спорта.

TAG Heuer

RADO

Новые версии RADO Ceramica в матовой и полированной черной керамике — лаконичная ­классика, переосмысленная дизайнером Константином Грчичем.

RADO

Cartier

Коллекция Clé de Cartier получила свое название благодаря необычной завинчивающейся заводной головке (clé — по-французски «ключ»). Оценить форму часов помогут женские модели на ремешках из разноцветной крокодиловой кожи. А новый мужской скелетон Clé de Cartier Automatic Skeleton служит отличным доказательством того, что содержание не уступает форме.

Cartier

Hublot

Марка решила соединить две темы-бестселлера: черный цвет и деним. Результат — новые Big Bang Jeans Ceramic All Black в корпусах из черной керамики, с циферблатами и ремешками из черного денима. Женская модель представлена в корпусе 41 мм с безелем, украшенным бриллиантами (естественно, тоже черными). Мужская — в более брутальной 44-миллиметровой версии.

Hublot

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