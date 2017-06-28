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Читайте в рубрике красоты последние новости о бьюти-новинках, мастер-классы от экспертов макияжа и косметологии, секреты красоты звезд и бьюти-тренды с мировых подиумов.

28 июня 2017Сергеева Алина

6 простых бьюти-правил, которые мгновенно преобразят вас

Все главные хиты этого лета

Модные прически этого сезона, правильный маникюр и макияж - все главные бьюти-тренды лета 2017 в нашем обзоре.

Белый лак

Белый лак
Белый лак

Лето - самое время для экспериментов с цветом ногтей. Считается, что «зимними» оттенками являются темные, а летом можно сколько угодно экспериментировать с яркими и светлыми лаками. Главными хитами лета стали синий и белый, но белый все-таки можно назвать самым актуальным цветом сезона. Кстати, глянцевый маникюр этим летом более актуальный, чем матовый.

Миндалевидная форма

Миндалевидная форма

Который сезон подряд миндалевидная форма ногтей - главная бьюти-тенденция. Короткие квадратные ногти остались в прошлом: этим летом делаем любимый всеми мужчинами женственный маникюр - заостренная форма со смягченным краями.

Балаяж

Балаяж
Балаяж

С 90-х мелирование не выходило из моды - видоизменялись лишь его вариации. По сути, модная в этом сезоне техника балаяж - создание натурального эффекта выгоревших концов - является разновидностью старого-доброго мелирования. Колористы утверждают, что это окрашивание универсально и подходит практически для всех оттенков и типов волос.

Длинное каре

Длинное каре
Длинное каре

В этом сезоне с длинными волосами простились практически все звезды первой величины - от той же Беллы Хадид до Веры Брежневой, от которой этого уж совсем никто не ожидал. Самая актуальная длина каре - по плечи или чуть ниже.

Челки

Челки
Челки

И снова челки - через сезон они так или иначе возвращаются в моду. Носим как красиво распадающиеся на две стороны длинные челки, так и короткие, как, опять же, у Беллы - куда ж без нее. Словом, мы знаем за кем наблюдать, чтобы быть в тренде - младшая Хадид в вопросах красоты оказалась впереди планеты всей.

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